Escucha las noticias de las 13:00 (05/02/2019)

Uría no me gusta la palabra mediador yo vería más claro que se diga queremos que haya alguien que dé fe de lo que se habla porque como los partidos tenemos mucha desconfianza unos de otros queremos que alguien diga se ha hablado de estos temas aquí ha habido acuerdo y esto ha quedado encima de la mesa esto es posible expuso Pla

educación comparece en el Congreso para hablar entre otras cosas de la cotización obligatoria de los becarios Isabel Celaá ha reconocido que puede afectar a las ofertas de practicas de las empresas algo que dice que no va a permitir el gobierno aunque no aclara cómo va a impedirlo en la Cámara Baja está Adela Molina adelante

qué tal buenas tardes la ministra de Educación advertido de los posibles efectos negativos esa cotización obligatoria de los becarios aprobada por el Gobierno ya ha asegurado en un giro un tanto surrealista que el propio Ejecutivo no lo va a permitir Isabel

Voz 5

03:05

esta medida lo que no puede nunca es generar perturbación en el sistema no conseguir su mejora no puede ser una traba que consiga empeorar la calidad formativa o brindar menos oportunidades en la formación centros de trabajo si así fuera tengan ustedes muy presente que el Gobierno estará en contra de esta medida todos los grupos de la