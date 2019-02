La Ventana La Rioja (05/02/19)

Voz 1 00:00 a La Ventana La Rioja Diego Sacristán

Voz 0451 00:09 hola qué tal muy buenas tardes hoy celebramos el Día Mundial contra el Cáncer y aquí en Radio Rioja hemos escuchado Alejandro tiene dieciocho años y lucha desde hace un año

Voz 2 00:20 contra esta enfermedad lo recuerdo como

Voz 4 00:24 se quiero decir no fue de golpe fue algo que fui asumiendo poco a poco porque no te cambios en mi cuerpo mi estado físico y entonces me fueron mirando pero sin saber lo que tenía entonces ahí ves a los médicos que se preocupante de posiciones en lo peor para que luego cuando se sepa pues no te lleves ningún golpe entonces luego cuando ya te dicen lo que es más bien un un alivio te quita de una presión que sabes a lo que te enfrentas

Voz 0451 01:06 y es que su testimonio nos acerca una lucha en la que el apoyo psicológico es fundamental para los que la sufren para sus familias así lo dicen en este día desde la Asociación Española contra el Cáncer que ha hecho público un estudio en el que reivindica la necesidad de un tratamiento psicológico especializado aquí en La Rioja mil setecientas tres personas pactadas por el cáncer necesitaron tratamiento psicológico durante el pasado dos mil dieciocho y además en este día salud apuesta por el diagnóstico precoz oncológico mediante programas de cribado la coordinación de los profesionales y la alta tecnología mil doscientas riojanas ya han sido invitadas a participar en el nuevo programa de cáncer de cérvix iniciado en diciembre el cáncer de pulmón desplaza al de cuello de útero como tercer proceso oncológico más frecuente en mujeres la jefa de sección de oncología en el Mira Vélez de Mendizabal ha destacado lo importante que es la prevención para paliar esta enfermedad

Voz 0159 01:58 cuando hablamos de cáncer el primer punto detallamos abordar es la prevención sabemos que un treinta y tres por ciento de las muertes por cáncer se podrían evitar con prevención el teniendo hábitos de vida saludables evitando el sobrepeso haciendo ejercicio e con una dieta más saludable con las verduras con más liberal con menos azúcares menos grasas y uno de los temas es muy muy relevantes que debe estar a la cabeza de la prevención es el tabaco

Voz 0451 02:40 y además en portada también información de servicio previsión meteorológica para mañana martes cinco de febrero suben las temperaturas con máximas que podrán alcanzar hasta los diecisiete grados la Agencia Estatal de Meteorología prevé intervalos nubosos disminuyendo de madrugada a poco nuboso o despejado no se pueden descartar brumas y nieblas matinales los vientos soplarán flojos con predominio del noroeste las temperaturas mínimas irán en ascenso que será más acusado en las mínimas en la ida América con valores que se situarán entre los dos y los tres grados lo mismo que las máximas quedaran entre los quince y los diecisiete grados también heladas débiles en la sierra y en estos momentos el termómetro marca seis grados y medio en el centro de la capital

Voz 0451 04:24 se lo contábamos en portada hoy estamos celebrando el Día Mundial contra el Cáncer si hay alguien que destaca en esta lucha contra contra esa enfermedad es la Asociación Española contra el Cáncer sus profesionales sus equipos directivos en todo el territorio español pero también sus voluntarios esas personas que dedican su tiempo y su esfuerzo para hacer que esas personas que están llevando a cabo esta lucha bueno tengan una situación un poquito más favorable y aquí en La Ventana tenemos la oportunidad de saludar a una de esas voluntarias es María González de Miguel qué tal buenas tardes

Voz 7 04:55 hola buenas tardes

Voz 0451 04:56 voy a ser directo con la primera pregunta voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer cuál es vuestra labor

Voz 7 05:03 pues mira a nosotros lo que hacemos es visitamos a los pacientes ya estoy en el hospital directamente Voluntariado Hospitalario entonces a los pacientes que están en planta en la planta de Oncología y también pasamos por el hospital de día que para que entienda la gente S el lugar donde se dan los tratamientos de quimioterapia ahí donde está la gente pues eso no se queda dormido hospital pero sí que acuden allí está muchas horas porque muchas veces con la quimioterapia dura dura bastante tiempo entonces bueno pues están ahí lo voy a su casa

Voz 8 05:34 cuál es vuestra vuestro propósito vuestro objetivo es un voluntariado de acompañamiento o es de apoyo psicológico un poco como como os lo planteáis

Voz 7 05:44 no está en nuestros específicamente informativo es decir nosotros lo que hacemos es como visitamos a mucha gente a cabo son muchas habitaciones mucha gente en hospital de día no nos da tiempo a quedarnos mucha mucho tiempo pues con con con las personas que están ingresadas no de lo que hacemos es informar de los servicios que tiene la asociación les informamos pues de de porque tenía pues la gente en casi todo el mundo conoce la Asociación Española contra el Cáncer me acabo personas conocida pero es cierto que igual no saben cómo les poder ayudar a ellos específicamente entonces pues tenemos material que se presta que son como todos los servicios son son gratuitos aquí no se cobra nada esos informa desde el primer momento esta gente no se va a cobrar desinforman poquito pues de que tenemos todo tipo de material pues camas articuladas sillas de ruedas andador eso bueno lo que te puedas imaginar que gano tienes en casa

Voz 0451 06:35 sí estará formada por tramos están pos de la sí

Voz 7 06:40 la lógica que hay en el hospital que tenemos a dos psicólogas en Hospital aparte de otra psicóloga que hay en en lo que es la asociación en la sede icono pueden acudir a ellas en cualquier momento tanto ellos como también los los los familiares que también muchas veces están más necesitados los propios pacientes luego pues pues en el hospital debía informamos acerca de las pelucas que tenemos para las mujeres en el hospital tenemos un banco de pelucas entonces poseían no hace falta que se compre una peluca sino que hubieran con nosotros se prueban pero si hay alguna que les vaya si la llevar y cuando va necesiten hasta luego pues hay también ayudas económicas bueno pues es diferente servicios es que la gente no conoce lo que hacemos es informarles

Voz 0451 07:20 es una forma también de de sentir más cerca la Asociación Española contra el Cáncer no ese bueno en ese mismo proceso hospitalario pues está contigo a través de de la figura de del voluntaria acompañando TNS en ese proceso

Voz 7 07:34 es una forma de ver realmente que hay algo detrás de decir porque muchas de estas estas asociaciones yo sus ahí están pero no sabemos exactamente qué es lo que ofrece

Voz 0451 07:44 en este caso el Paco donde se encuentra

Voz 7 07:46 bueno pues pues efectivamente ahí está me pueden ayudar porque es muy normal necesitar pues un atención psicológica momento están nudos o necesitar una cama articulada pues porque o una silla de ruedas pues porque en este caso pues estás más más de lavas necesitar durante un tiempo entonces es una forma de ver lo práctico de estas asociaciones muchas veces están allí pero si no te toca no sabes muy bien qué es lo que está ofreciendo

Voz 0451 08:11 cómo es esa relación con con los pacientes es fácil o incluso se puede mirar desde el otro punto de vista no es difícil en el sentido que que seguro que bueno cada paciente desde luego tiene una situación

Voz 2 08:22 pero pero bueno el cáncer es una enfermedad muy dura

Voz 0451 08:27 la no sé cómo es esa relación con con la familia con con los pacientes

Voz 7 08:33 pues mira cada caso es un mundo y cada paciente también entonces nosotros enseguida se nota si realmente ellos pues tienen ganas de que este es un ratito con ellos o directamente pues igual no se encuentran bien ignotos respeta que igual no quieren que entra una persona la habitación eso en relación al a los que están ingresados luego en el hospital de día bueno pues la gente es un ambiente muy distinto porque al final pues más allá de un tratamiento pero luego te vas a tu casa entonces pues cambia mucho el ambiente pero bueno es para nosotros es muy gratificante porque acabo tú estás ofreciendo algo no estás allí pidiendo no nada entonces siempre vas a ofrecerle ayudar juntos es es una relación que que es muy satisfactoria es dura evidentemente porque más señalado ves a la gente que está sufriendo esas familias que muchas veces pues es muy duro llevar un proceso tan largo tan difícil y de tanta lucha pero bueno lo que nosotros hacemos realmente es ofrecer entonces para nosotros es duro a la vez que fácil es gratificante evidentemente que es muy bonito vamos

Voz 0451 09:36 María por qué decidiste ser voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer

Voz 7 09:40 bueno en mi caso yo no he pasado un cáncer porque mucha gente se piensa que igual los voluntarios todos unos pasado hemos la enfermedad no es mi caso porque yo no lo he pasado sí que tenemos es cierto ciertas personas Planas Hospital que lo han pasado y que bueno pues que hablan de su experiencia y demás pero no es nuestro caso Ilie yo lo hice porque llegó un momento en la vida en la que tenía más tiempo me siempre me ha gustado el tema de voluntariado me gusta mucho el hospital me gusta el trato con la gente y entonces hay que quizá la asociación y bueno hice un curso porque hay que formar un poquito y luego ya directamente aquí me planté tiene dos Pita

Voz 0451 10:17 bueno es importante no el para este tipo de asociaciones que son asociaciones relativamente grandes que pueden permitirse tener uno dos tres cuatro x trabajadores X pues los psicólogos que seguramente sí que bueno no se siente caso sí sí están remunerados no pero también que haya personas bueno que decida de dar su tiempo para para labores como esta o para labores igual más puntuales se me ocurre hablando de la Asociación Española contra el Cáncer la Carrera de la Mujer no pues hay una serie de labores de promoción de labores de entregarlos kits a los participantes bueno que que que también es voluntariado de aunque sea más puntual el voluntariado podemos de que siempre es importante

Voz 7 10:54 uy yo creo que que vamos que es importantísimo la propia asociación lo sabe y además lo agradece siempre me he sentido muy muy apoyada pero es cierto que que que existirá mucho del tema del voluntariado corta me acabo eso la Carrera de la Mujer que igual nosotros a nosotros unos vea más porque porque vamos más días al hospital y tratamos con muchos pacientes pero es que detrás hay un montón de Voluntariado pues a la hora de organizar eso la carrera de hacer las bolsas de estar en la calle pues porque hay que estar en cada esquina pues pues acaso pasado himno solamente en la carrera sino muchísimos otros voluntarios que tiene la asociación luego sí que tienen a personal que evidentemente el profesional más cualificado y que también está remunerado pero pero yo creo que es importantísimo y Dios lo saben y además lo dicen que quedó Voluntariado de es fundamental en una asociación así

Voz 0451 11:44 María González de de Miguel muchas gracias por habernos permitido charlar estos minutos Se con usted sobre sobre algo tan importante como el voluntariado en este caso de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer

Voz 7 11:55 gracias a vosotros

Voz 0451 12:03 el número de parados en La Rioja subió en trescientas cuarenta y cuatro personas en enero lo que supone un aumento del uno coma cero siete por ciento con respecto al mes anterior y situó el número de desempleados en la región en dieciséis mil quinientos treinta y cinco de acuerdo a los datos publicados esta mañana por el Ministerio de Trabajo migraciones y Seguridad Social estos datos significan que la tasa de paro se sitúa en La Rioja en el mes pasado en el diez coma sesenta y ocho por ciento cerca de tres décimas por encima del diez coma cuatro registrado al final del año dos mil dieciocho por sectores se ha producido un incremento en Servicios con cuatrocientos veintidós parados más seguido de Industria con diecisiete más idea cinco en el colectivo sin empleo anterior por contra el desempleo ha bajado en ochenta y tres personas en agricultura diecisiete en construcción por sexo las mujeres son mayoría en la lista de desempleo La Rioja con nueve mil setecientos setenta y nueve mientras que la cifra de varones alcanza los seis mil setecientos cincuenta y seis el Gobierno de La Rioja destaca el dato anual la directora de empleo señala que La Rioja registrado en este sentido un descenso del paro de seis coma cinco por ciento que la afiliación a la Seguridad Social aumenta en tres mil dos personas en los últimos dos doce meses Cristina Salinas

Voz 9 13:14 el mercado laboral de La Rioja con mantiene la tendencia positiva y así por sexto año consecutivo se reduce anualmente el número de personas desempleadas en mil ciento cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y nueve desempleados menos que hace un año lo cual supone mantener un ritmo muy alto del seis coma cincuenta y cinco por ciento de destrucción del desempleo después de seis años consecutivos y por otro dado también esa misma tendencia positiva del mercado de trabajo se manifiesta en la otra cara del mercado de trabajo que es en la creación de empleo los datos de afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido hoy señala que hemos tres mil dos mil afiliados más que hace un año lo cual supone un incremento de la afiliación del dos coma cuarenta y uno por ciento

Voz 0451 14:00 pero también más lecturas de estos datos el secretario general de Comisiones Obreras asegura que es evidente que el sector de servicios sufre tras la campaña de Navidad que los contratos que se han realizado son temporales mientras desde la Federación de empresas de La Rioja destacan que la tendencia anual es positiva pero que el mes de enero ha sido muy negativo por esos trescientos cuarenta los parados más setecientos treinta y tres afiliados menos y más asuntos el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural Phil Hogan y el ministro de Agricultura Luis Planas han mantenido un encuentro con el sector agrario y agroalimentario el objetivo ha sido conocer de primera mano la realidad de ambos sectores así como las iniciativas que se están llevando a cabo dentro del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja dos mil catorce dos mil veinte El presidente del Ejecutivo regional asegura que para nuestra comunidad que tiene una apuesta inequívoca por la calidad y que gestiona de manera eficaz los fondos europeos es muy importante mantener esos fondos

Voz 1046 14:54 que el comisario Hogan conozca de primera mano la Rioja nuestra apuesta por la calidad a todos los niveles nuestras necesidades que se mantengan los fondos sobre todos los fondos ligados al al desarrollo rural subsidiariedad no vaya en contra de un justo reparto de los fondos en los estados miembros este es ciertamente sin un hemos hecho saber pues un momento decisivo para para la definición de las políticas agrarias en la en la Unión Europea

Voz 0451 15:32 mientras el comisario europeo Phil Hogan garantiza que Europa continuará apoyando las exportaciones de vino en el futuro así como el respaldo a los programas de desarrollo rural

Voz 10 15:41 muy yo no soporto va en la buena en de dieciocho

Voz 11 15:50 y puedo asegurar que la Unión Europea va a continuar apoyando las exportaciones de vino en el futuro como lo está haciendo hoy

Voz 10 16:00 Canadá Palace se la echó el niño Chupi llueva o no han implementadas en el pote co aranés antes planes Pedro Camp Nou también pues

Voz 11 16:16 puedo asegurar que se seguirá apoyando a los programas de desarrollo rural en el futuro como se han apoyado hasta ahora con la ayuda de el Gobierno nacional

Voz 0451 16:27 ya en la capital los vecinos de Duquesa de la Victoria piden una solución al problema de ruido suciedad y vandalismo que vienen sufriendo desde hace años no quieren ser más que nadie pero tampoco menos así lo ha dicho Federico Soldevilla portavoz de los vecinos de esta zona que denuncia también desinformación por parte del Ayuntamiento de Logroño en cuanto a las medidas que se están tomando

Voz 12 16:47 no estamos contra nadie lo que estamos es pidiendo el descanso Íñigo estos tres últimos años como tal y hay una cuestión que yo quisiera aclarar en antena así puede ser es que es muy efectivo cuando eso nos hemos reunido con los vecinos los vecinos es una cosa genérica y entra muchas veces el hablar que no nos Illana habló con los vecinos entonces creamos para la opinión pública muchas veces ese esa mal ideas que ya han habló con los vecinos que tienen el conflicto y lo que queremos saber es haber cuando se ponen en marcha

Voz 0451 17:19 todas las actuaciones y las leyes que están

Voz 12 17:21 es ordenanzas sea limpieza está muy bien todo lo que nos cuentan y sobre todo en los medios que son por eso estáis hoy son poco al portavoz y queremos también desde la vecindad decir que lo que necesitamos son actuaciones

Voz 0451 17:36 por su parte el concejal de Seguridad Ciudadana Miguel Sáenz recuerda que desde hace tiempo la Policía Local ha vigilado que no haya incidencias en el portal número ocho de dicha calle pero reconoce que si la gente que está en la calle no está bebiendo alcohol es complicado actuar

Voz 13 17:49 jueves viernes y sábado si hay gente haciendo botellón fuera lo podemos hacer y les diremos que se disuelvan porque no se puede hacer un botón te molesta la gente de la calle si la gente está fuera en la calle sin beber alcohol la cosa es más complicada ya porque sino están bebiendo alcohol sino beben alcohol sin no hacen botellón delante de la discoteca están simplemente fumando o hablando en grupo y molestan a los vecinos la Policía Local se puede dirigir a ellos sí decirles aunque no estén perdiendo por favor dispersen se o bajen la voz pero no podemos evitar que se concentren ahí salvo que hagan botellón este la explicación por así decirlo técnico policial de acuerdo es el segundo momento que es todavía más complejo es cuando a las cinco y media de la mañana cierren la discoteca en ese momento salen cientos de personas con una carga de tengo que decirlo como es todos los sabemos hay que ser claros con una carga de alcohol superior razonable que se congregan ahí durante también un buen rato demasiado tiempo no cabe duda de los vecinos la Policía puede hacer lo mismo esos ya prácticamente no hacen botellón salvo alguno que además intenta prolongar la noche y quedarse allí con un coche y las muy la música puesta que es otra barbaridad bueno sólo podemos evitar pero vamos a ver si entre todos conseguimos que la gente se disperse sin llegar a un conflicto serio ya abierto a un enfrentamiento incluso tengo que decirlo así físico entre la policía y personas con una altísima carga de alcohol

Voz 14 19:30 y con el ritmo de los secretos cerrado

dos La Ventana de La Rioja de hoy pero continúa la