Hora 14 (5/2/19)

Voz 1315 00:15 muy buenas tardes La Rioja crece en habitantes somos doscientos sesenta y seis más una cifra que para el presidente del Gobierno significa un cambio de tendencia así lo ha dicho en la mesa de alcaldes que se ha celebrado esta misma mañana en Torrecilla en Cameros donde José Ignacio Ceniceros ha presentado la agenda para la población que contiene ciento treinta y una medidas ciento noventa y tres millones de euros anuales

Voz 1046 00:37 es es que esté sino que sólo seis objetivos de la Agenda para la población tenemos ayuda a la familia de la natalidad con cuarenta heridos más de cuarenta y dos millones de euros a lo que es la emancipación de los jóvenes con veinticuatro millones de euros o lo que es el desarrollo territorial o el freno a la población a la despoblación que venimos denominan donó con sesenta y dos millones de euros o partidas destinadas al envejecimiento activo con más de sesenta y dos coma ocho millones de de euros

Voz 1315 01:14 los alcaldes también han hablado en seguida se lo contamos nos quedamos ahora ya también en portada con otros temas del día Diego García hablamos de turismo

Voz 0496 01:21 hoy el PSOE ha denunciado que el Gobierno regional no tiene una estrategia eficaz en materia turística y que además carece de ambición los socialistas alertan de la caída de veintisiete mil visitantes durante dos mil dieciocho Por su parte la consejera de Desarrollo Económico reconoce el descenso de turistas y pernoctaciones a lo largo del año pasado pero recuerda que son los segundos mejores datos de la serie histórica

Voz 1315 01:40 en la crónica de sucesos la Policía Nacional detiene a un hombre que ocultaba un kilo de marihuana entre sus pertenencias

Voz 0496 01:45 los hechos se desarrollaron en la calle Cigüeña de Logroño con motivo de un control rutinario el detenido un joven de veinticuatro años y nacionalidad rumana ocultaba entre sus pertenencias un kilo de marihuana veintiocho gramos de speed y seiscientos treinta y cuatro gramos de semillas de la misma sustancia la droga podría haber alcanzado en el mercado un valor que superaría los seis mil euros Javier Labrador

Voz 4 02:04 llevaba oculta entre sus pertenencias pues se kilos de marihuana partido entonces bolsas veintiocho gramos de speed y seiscientos treinta y cuatro gramos de semillas de marihuana aparte de no entonces los agentes ante estos indicios pongo procedieron al tráfico de drogas y traerlo a la Jefatura Superior de Policía todo el la suma de lo que vale te damos de de marihuana como el gramo de de speed hubiera supuesto valor de unos caldos cáncer

Voz 1315 02:38 ya que Logroño se refuerza el transporte urbano

Voz 0496 02:41 las líneas de transporte urbano reforzarán el servicio durante los horarios de entrada y salida de los colegios un transporte urbano que el año pasado alcanzó los diez coma nueve millones de viajeros Cuca Gamarra alcaldesa

Voz 0148 02:51 es el refuerzo de las líneas uno tres diez en algunos horarios que coinciden además con los horarios escolares no se los propios datos a los que nos llevan es a darnos cuenta en qué momento se produce una mayor utilización del transporte urbano esa gestión inteligente lo que nos tiene que llevar esta tomar decisiones que sean también sostenibles desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social y medioambiental

Voz 1315 03:19 y en los deportes hoy a partir de las tres y veinte y hasta las cuatro tertulia De Gaulle en Las Gaunas

Voz 0496 03:23 la banda al izar una nueva victoria de la Unión Deportiva Logroñés la quinta en lo que va de dos mil diecinueve ya son siete jornadas las que acumula el equipo blanquirrojo sin perder de todo esto además se hablará en goles

Voz 1315 03:35 bueno pues además nos quedamos también en portada con la información de servicio hace calor tenemos una temperatura poco habitual para estas fechas trece grados en el centro de Logroño suben las temperaturas con máximas que incluso llegarán hoy a los diecisiete grados así comenzamos este Hora catorce aquí en la Cadena Ser

Voz 1315 04:50 el presidente del Gobierno de La Rioja ha presentado a la mesa de alcaldes el documento final de la agenda para la población un documento que cuenta para hasta dos mil treinta con ciento treinta y una medidas que se van a desarrollar sobre doscientas sesenta acciones y que alcanzan un velo un volumen de presupuesto público del Gobierno de La Rioja de ciento noventa y tres millones anuales estas medidas se engloban cada uno de los objetivos estratégicos de la agenda y el presidente del Ejecutivo riojano ha destacado por su volumen económico las inyecciones de medidas dirigidas al envejecimiento activo desarrollo territorial equilibrado y freno a la despoblación rural al apoyo a las familias y a la natalidad ya la emancipación juvenil además en esta reunión Ceniceros ha ofrecido los datos demográficos actualizados de la región que han experimentado ha dicho un crecimiento de doscientos sesenta y seis habitantes un incremento según el presidente que cambia la tendencia

Voz 7 05:37 hemos años y ahí sí que les tengo que decir

Voz 1046 05:40 que en La Rioja en este último año en el año dos mil dieciocho ha crecido ha crecido en doscientos sesenta y seis personas es poco lo reconocemos pero invertimos e invertimos la tendencia negativa de estos últimos cinco años desde el año dos mil doce a dos mil diecisiete hemos tenido una tendencia negativa que quiere decir esto pues que ganamos en inmigración frente a lo que es la inmigración ahí Seattle setecientas sesenta y dos personas que han venido a nuestra a nuestra comunidad autónoma frente a las que es que Sergio no yo es una esto es un hecho positivo que lo queríamos destacar

Voz 1315 06:21 en esta reunión se han analizado además las iniciativas emblemáticas para el reto demográfico que desarrollan los ayuntamientos y que fueron subvencionadas con un importe de quinientos mil euros además de que Ceniceros ha destacado la importancia de esta Mesa de alcaldes

Voz 1046 06:33 seguimos trabajando pero lo venimos haciendo este trabajo frente al reto demográfico desde el principio de la legislatura no nosotros apostamos ya al principio de la legislatura como uno de los objetivos prioridades del gobierno trabajar frente al reto de demográfico yo creo que trabajar de manera conjunta yo en este caso como con los ayuntamientos pues beneficia a todos no en realidad lo que más beneficia es a La Rioja en este caso tengo que decir que en la reuniones que tenemos con la mesa de alcaldes que las hacemos siempre aquí en este centro de la inmigración de Torrecilla van dando resultados positivos y una vez más el quiero agradecer la labor que esos mencionan ya en este mesa de trabajo

Voz 1315 07:20 los alcaldes aquí en la Cadena Ser de La Rioja valoran estas medidas aunque tienen matices ya que dicen que algunos municipios sufren más que otros escuchamos a Roberto Varona alcalde de Huércanos también Agustín García Metola Alcalde de Santo Domingo de la Calzada

Voz 0451 07:34 que van pues para acciones de de

Voz 8 07:36 en temas de juventud de Familia y natalidad del tema del envejecimiento activo un desarrollo territorial equilibrado etcétera yo creo que

Voz 9 07:46 es un documento en el que hemos trabajado muchos alcaldes este es un documento que intentamos que sea válido para toda La Rioja pero que claro los ciento setenta y cuatro municipios riojanos no somos iguales hay zonas de mayor población ahí para los pues los pequeños nosotros somos por ejemplo las cabeceras de comarca pues zonas donde no hay problemas realmente yo creo que en este caso sufrimos la misma problemática que los demás

Voz 1452 08:16 sabiendo que las cabeceras de comarca

Voz 9 08:18 Nos enfrentamos a que la mayor parte de los servicios que estaba centralizados en un lugar como Santo Domingo de la Calzada como cabecera de comarca al disminuir no sólo la población propia de la ciudad sino la de todos los pueblos de alrededor aquí lo acusamos doblemente en ese sentido de que la pérdida de servicio la pérdida de ese comercio local que antes tan pujante erais demás pues eh lo sufrimos ir nos parece extraordinario que al menos que se hable de ello que se pongan objetivos y medidas encima de la mesa que se cuantifique en presupuestariamente

Voz 1315 09:00 Nos quedamos también con otros temas de interés el consejero de Fomento apuesta por una regulación para todas las comunidades para que puedan convivir pacíficamente los taxistas lo súbete aquí en La Rioja Concha Bezares

Voz 1452 09:10 a la espera del resultado del referéndum de los taxistas de Madrid que votan si dejan el paro tras perder la batalla con la Comunidad madrileña aquí en La Rioja al consejero de Fomento confía en que el conflicto no llegue a esta región en este sentido el consejero Carlos Cuevas reconoce que el Gobierno por sentencia judicial se ha visto obligado a autorizar licencias Juve TC así a las seis existentes en los años noventa Ahora el Ejecutivo autorizados sesenta y en breve plazo llegarán hasta ochenta y nueve mientras que en La Rioja hay ciento setenta y cinco licencias de taxi Carlos Cuevas insiste en la necesidad de que haya una convivencia pacífica entre estas dos realidades

Voz 10 09:46 para ello pues si hay que regular e lo que haya que regular pues lo haremos pero con con lógica y en todo caso a nuestro entender aquí lo que ha fallado ha sido que el Gobierno central se ha quitado el el el tema de encima en lugar de resolver el problema lo que ha hecho ha sido traspasarlo a las comunidades autónomas con lo cual en realidad lo ha multiplicado por diecisiete habrá que ver cuáles son las particularidades de cada sistema el del taxi por supuesto está ampliamente contrastados durante muchos años en el caso de las juguetes pues habrá que ver dónde estar los posibles límites pues para que como digo se produzca una convivencia pacífica no

Voz 1452 10:29 el consejero apeló al diálogo y a una regulación para todas las comunidades autónomas

Voz 10 10:33 trataremos de hacer una regulación que sea válida para todas las comunidades autónomas por lo tanto hay que estar muy coordinados con el resto de comunidades autónomas no obstante está trabajando un grupo de trabajo junto con el Ministerio de Fomento formado por todas las comunidades autónomas pues para que aquí no hagamos diecisiete regulaciones absolutamente distintas Si bien en el en algunos casos sí que estar ya planteando pues tienes es muy puntuales desiguales otras comunidades autónomas no se puede llevar a cabo no pero bueno yo creo que fruto del diálogo entre en el caso de La Rioja tanto el Gobierno autonómico el sector del taxi yo creo que podremos llegar a un acuerdo desde luego el Gobierno de La Rioja es sensible a la situación que está viviendo el taxi en nuestra en España en general sobre todo en las grandes ciudades pero bueno también en La Rioja y estamos dispone eso es desde luego pues a hablar a dialogar ya consensuar un un decreto que regule estas actividades y que sea beneficioso para los taxistas fundamentalmente claro para los usuarios

Voz 1315 11:43 y seguimos hablando de turismo porque el Partido Socialista asegura que el Gobierno regional no tiene una estrategia eficaz en materia turística hay que además carece de ambición para darle la vuelta a los datos negativos

Voz 0496 11:53 la candidata a la presidencia del Ejecutivo alerta sobre la caída de veintisiete mil visitantes en esta comunidad autónoma a lo largo del año pasado Concha Andreu recuerda que los socialistas insisten en un plan integral de excelencia turística que busque aprovechar las potencialidades de la

Voz 0371 12:06 deja con qué fin con el que de aprovechar nuestros privilegios porque realmente queremos paisaje gastronomía tenemos eh el turismo enológico posible lo registramos hilo aprobamos en el Parlamento y que conclusión tenemos pues que el Gobierno lo ha hecho a un lado lo sideral pero es que también eh propusimos mediante una moción consecuencia de una interpelación en el Parlamento la posibilidad de legislar para hacer municipios turísticos porque los municipios turísticos son los que destacan lo principal de cada municipio eso lo hacemos en conjunto y hacemos una región extraordinaria

Voz 0496 12:49 el PSOE asegura que el Gobierno sólo buscan golpes de efecto que no sirven para nada y la consejera de Desarrollo Económico reconoce el descenso de turistas y pernoctaciones a lo largo del año pasado pero recuerda que son los segundos mejores datos de la serie histórica Leonor González Menorca dice además que creció el número de turistas extras

Voz 0193 13:06 ceros en este caso ha aumentado el turista internacional un cinco coma tres por cien en cuanto a lo que es los visitantes no ha aumentado en un seis por cien lo que es la pernoctación de este turista internacional así que de esta manera si hablamos de turistas internacionales bueno pues vemos que ha crecido y de esta manera bueno pues les queda registrado y además algo que es muy positivo que vemos que sequedad durante más tiempo ese turista en nuestra comunidad

Voz 0496 13:45 González Menorca afirma que el que descendidos el turista nacional tanto en visitantes como en pernoctaciones y aquí dice la consejera se están analizando las causas y hay un aspecto que preocupa que son las viviendas de uso turístico unas setecientas ochenta en la Comunidad González Menorca cree que tiene que haber una regulación nacional

Voz 0193 14:00 hay algunas CCAA que como se sabe por problemas que han tenido de Turín no fobia o de otra serie de características de su comunidad autónoma han prohibido el que existan estas viviendas de uso turístico por eso a la hora de hacer bueno pues esas comparaciones yo siempre digo vamos a compararnos también nosotros con nosotros mismos porque tenemos una regulación diferente a la que están teniendo otras comunidades autónomas y por eso es por lo que estamos pidiendo que a nivel nacional esto sea regulado para todas las comunidades autónomas

Voz 0496 14:41 para este dos mil diecinueve la estrategia pasa por seguir buscando aquellos elementos que nos diferencian como comunidad además hay tres hitos importantes la celebración del Año Jubilar Calceatense la celebración del Imperial Kitchen también la Feria Internacional de Turismo de La Rioja

Voz 1315 14:53 son las dos y veinte

Voz 1452 15:29 el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Logroño anunció

Voz 1315 15:32 dado que el servicio de transporte urbano refuerzo se reforzará las líneas uno tres diez tendrán horarios nuevos de entrada y salida de colegios un transporte urbano que el año pasado alcanzó los diez con nueve millones de viajeros y que más Diego Sacristán

Voz 0451 15:46 el consistorio logroñés aumentará la frecuencia de los autobuses de las líneas una tres diez de manera puntual para dar un mejor servicio en el horario de entrada y salida de los colegios por los que pasan de esta manera la línea uno contará con un autobús extra para cubrir el trayecto de la estación de labrador alarde lo Cuca Gamarra alcaldesa

Voz 0148 16:03 el autobús de la línea uno que se que va a a sumarse como refuerzo nos va a permitir que el que sale de labrador a las ocho y treinta y tres en tendrá un refuerzo a esa hora que permitirá a no esperar doce minutos sino que seis minutos más tarde salga el siguiente cubrirá el refuerzo desde el labrador hasta Lardero

Voz 0451 16:28 respecto a la línea tres Se sumarán dos nuevos autobuses al final de la jornada escolar logrando que el paso a la hora de salida del colegio marianistas disminuya el tiempo de espera de los diez a los cinco minutos

Voz 0148 16:38 en la línea tres el refuerzo con los dos nuevos autobuses en este caso va a ser al final de la jornada escolar nos va a permitir los refuerzos pasando de diez minutos a cinco minutos en las franjas horarias y concretamente a en los trayectos que se realizan desde marianistas a Las Norias a las veintidós cincuenta y el que tiene IU y el de la parada Linares en la estrella al centro de salud Villamediana de las catorce cuarenta y cinco solas horas donde se detecta mayor necesidad de transporte y por tanto se introducen esos dos nuevos autobuses reduciendo la frecuencia ahí a de diez a cinco minutos

Voz 0451 17:17 en cuanto a la alinea a Díez con esta modificación el autobús pasará por el Instituto Duques de Nájera a las trece y cuarenta y cinco trece cincuenta las catorce dieciocho catorce veintitrés además Cuca Gamarra explica que con seguridad también se reforzarán las horas de entrada

Voz 0148 17:32 en la línea diez que es el que tiene salida eh en Varea Ike y tiene paradas en el Instituto Duques de Nájera ir y que llega hasta el Arco ya sé que a lo largo del mes de en febrero se introduce incorpora ese refuerzo de autobús que permite el paso de diez minutos a cinco minutos al que tiene su salida a las dos menos cuarto a las trece cuarenta y cinco en Varea que pasa por Duques de Nájera a las catorce dieciocho y que lo hará también entonces ese refuerzo significa que habrá uno a las trece cuarenta y cinco otro a las trece cincuenta y el paso se producirá a las catorce dieciocho y a las catorce veintitrés respectivamente con esa eh y el final de esa parada se encuentra en el bario en el barrio de El Arco también está en estudio eh es posible que se lleve a cabo esa ese refuerzo no sólo en el de las trece cuarenta y cinco sino también en el de las ocho de la mañana

Voz 0451 18:31 además la alcaldesa de Logroño también se ha referido a los datos del uso del transporte público durante el año dos mil dieciocho Un servicio que utilizaron casi once millones de viajeros

Voz 0148 18:41 este año dos mil dieciocho se haya cerrado con diez millones novecientos catorce mil setecientos dos viajeros con un incremento en relación al año dos mil diecisiete que cerramos en diez millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y un mil viajeros ese incremento de el número de viajeros que ha crecido un seis por ciento el Ayuntamiento Logroño tiene una prioridad en lo que es la movilidad de en nuestra ciudad es la sostenibilidad la sostenibilidad entendida en términos medio ambientales también en términos económicos

Voz 1315 19:19 también aquí en el Ayuntamiento de Logroño los grupos en la oposición han pedido crear el carnet oficial de cuidadores de gatos para gestionar las colonias fue líneas que hay en la ciudad

Voz 0451 19:28 es una moción que proponen el Consistorio logroñés para que formen a voluntarios les entreguen estos carnés para regular y atender estas colonias de animales además piden que sea el Ayuntamiento quien corra con los gastos de la alimentación esterilización de los seguros de responsabilidad civil de los cuidadores además las personas que ejercía es en esta figura recibirían formación desde la asociación gestión ética ilegal de Colonia argelinas aseguran que esta es una fórmula de éxito comprobada en otras ciudades como Vitoria Barcelona o Zaragoza victoria León es su portavoz

Voz 11 19:58 no se puede hacer es eh lo que se quiso hacer hace ciertos años de exterminar los gastos eso no sirve vale no puede escoger una colonia eliminarla por completo porque los gatos de alrededor van a llenar este vacío que se ha creado hay que hacer un control y un control eficaz ético ilegal que mediante la esterilización tienes unos animales estilizados no mantener en primavera sobre todo todas esas camadas que una colonia de dos gatos de completen treinta no hay que String darnos nosotros lo que hacemos es además esa esterilización mantenemos a las cuidadoras que llevan años cuidando a Colonia para que sigan teniendo los en buenas condiciones

Voz 12 20:39 miles de de higiene de higiene

Voz 11 20:41 sobre todo en el tema de que no que haya residuos vive comida y de otras cosas en la zona

Voz 1315 20:48 más asuntos varias empresas del sector tecnológico están interesadas en trasladarse aquí a la capital a Logroño después de la participación en la ciudad la cumbre Invest in Cities

Voz 0451 20:58 el director de Invest in Cities Ignacio Alonso afirma que Logroño es un lugar atractivo para invertir por las iniciativas que el Consistorio está llevando a cabo por el apoyo que reciben las empresas innovadoras y los emprendedores a Alonso que ha participado en la Primera Reunión del Grupo de Trabajo de atracción de inversión a la ciudad de Logroño asegura que hay varias empresas interesadas en trasladarse a la ciudad empresas relacionadas con el mundo de la tecnología pero de distintos sectores

Voz 0476 21:21 hay interés real por supuesto en proyectos concretos ahí de hecho una empresa que está planteando el instalarse incluso en en este propio centro emprendimiento tener una subsede aquí eh y luego hay proyectos concretos en los que pues los inversores que acudieron a investigar Cities han han manifestado interés Si yo creo que en los próximos días o semanas teniendo en cuenta que estas cosas cuando son ciertamente eh confidenciales hasta cierto punto pues se podrán podrán aflorar no pues sobretodo todo dentro del ámbito tecnológico hay tres ramas que podríamos destacar la la fama promete es decir aquellas relacionadas con Real State la rama fin Tech es decir del ámbito financiero la rama Tech es decir del ámbito de la educación y la formación

Voz 1315 22:05 por otro lado la alcaldesa de Logroño ha propuesto a los escolares de Varea protagonizar un anuncio de sensibilización medioambiental los alumnos de este centro escolar han realizado un proyecto llamado el mar empieza aquí para reducir el uso de plásticos

Voz 0451 22:17 los niños de cuarto de primaria del colegio público de Varea han compartido su experiencia peticiones medioambientales con la primera edil de Logroño durante este año desde el centro están trabajando sobre la contaminación de los plásticos y sobre los hábitos sostenibles ya ante esta iniciativa la alcaldesa de Logroño les ha propuesto realizar un anuncio de sensibilización ilesa ha dicho que colocarán las placas de el mar empieza aquí en las alcantarillas del barrio Cuca Gamarra

Voz 13 22:41 cuando podemos hablar de clases que tienen este este tipo de conciencia estás e iniciativas tan necesarias para el Logroño que construimos entre todos pues no sólo forma parte de que se le ha ocurrido a los niños y no forma parte de un trabajo mucho más profundo que se desarrolla dentro del propio del propio centro como muy bien ha dicho la directora y ahora pues nuestro papel fundamentalmente es eh tras la carta que hemos recibido formar parte de esta de este proyecto no IES recibirles que nos cuenten el porqué nos plantean sus propuestas y a partir de ahí llegar a un acuerdo con ellos para desarrollarlas e implantar las en principio pues en el barrio de Varea a todas esas placas pues las vamos a las vamos a ir poniendo las alcantarillas

Voz 1315 23:29 y al cierre de este Hora catorce que ya es hora una invitación unas

Voz 1452 23:32 económica así la tercera edición de las Jornadas Gastronómicas de la alubia de Anguiano se iban a celebrar durante dos fines de semana de febrero y otros dos de marzo en este evento van a participar nueve restaurantes de Anguiano Brieva Canales Viniegra de Abajo Ventrosa el monasterio de Valvanera el precio de los menús es de quince euros desde la asociación de cultivadores destacan que la alubia de Anguiano se diferencia por la máxima calidad de el alto valor proteico Manuel García García

Voz 14 23:58 hemos veintiocho socios la producción este año habíamos sacado no treinta mil kilos en los treinta mil kilos vamos aumentando todos los años poquito a poco e conforme s Vall s va creciendo aumentando también la demanda y ahí vamos bueno pues una legumbre con alto valor proteico un producto exquisito a ser un cultivo tradicional pues la calidad es extraordinaria

Voz 1452 24:28 el precio del menú es de quince euros e incluye la alubia de Anguiano como plato principal más un segundo postre