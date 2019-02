Escucha las noticias de las 16:00 (05/02/2019)

Voz 0808

todo se complica también en la Comunitat Valenciana el conflicto la Generalitat ha presentado hoy su propuesta de regulación que establece unos mínimos como por ejemplo los quince minutos de antelación en pedir los servicios de TC un mínimo que los ayuntamientos podrán incrementar pero que está lejísimos de las doce horas que pedían los taxistas estos califican ya la propuesta de insuficiente decepcionante consideran que no se evita de ninguna manera que la súbete CES sigan actuando como taxis por su parte desde el otro lado Unauto la patronal de la sube TC advierte de que la regulación que prepara el Consell para este servicio supone la eliminación de estas licencias de transporte en Valencia y Alicante y el despido de quinientos trabajadores de momento los taxistas no hablan de movilizaciones aunque no se descartan si la Conselleria no endurece un poco más las condición