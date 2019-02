Voz 0313

00:00

a lo que tengo opinión pero es que estoy bastante harto muy saturado de hecho de esta manera de hacer iré contar la política hoy te la clavo yo mañana tú ahora toca Cataluña ido presupuestos lógico pero ayer fue Venezuela la semana pasada la prisión permanente revisable y mañana vete tú a saber que todo va a cortado por el mismo patrón esta forma gallinas de vuelo bajo cortoplacista de tácticas y estrategias más que de ideas de eslóganes de marketing por encima de todo al menos yo lo siento ha sido ya me perdonarán es una manera de hacer de contar la política soberanamente aburrida por mucho que le pongamos a veces el condimento del espectáculo televisivo yo estoy muy preocupado muy interesado como otra mucha gente supongo pues por el juicio que empieza la próxima semana contra los líderes independentistas catalanes nos jugamos mucho hoy preocupado por los presupuestos por cómo se soluciona au sagrada ya veremos la crisis de Venezuela por el conflicto del taxi lo súbete hay un montón de asuntos trascendentes que tienen que ver con la política pero si al final todo se reduce todo se resume con un púgil Hato de tu más o a ver cómo te Herrero sin que me redes tú a mí entonces me reafirmo en la respuesta inicial no tengo opinión no tengo nada que decir me importa un rábano bienvenidos a La Ventana