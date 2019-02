Izquierda Unida da por rotas definitivamente las negociaciones con más Madrid después de que Carmena ya advertido de que nunca aceptará la condición de paralizar la operación Chamartín para concurrir juntos a las autonómicas lo ha dicho en una entrevista a la agencia Efe en la que ha asegurado además que los que quieran Un mundo sin empresas no pueden gobernar le ha respondido el portavoz de Izquierda Unida Madrid Alvaro Aguilera que insiste en que no van a renunciar a esa condición

Voz 0653

00:25

nosotros no si queremos empresas sonó en Madrid ciudad sino que no queremos empezar como ya no queremos empresas que especulan con el suelo y con las esperanzas de la clase trabajadora madrileña y por tanto estamos en contra todas aquellas empresas que anteponen los intereses de los poderes financieros por delante de los intereses de la mujer trabajadora no lo separa simplemente lo que hacemos es constatar el desacuerdo quieren estocaje