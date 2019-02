Las noticias de Andalucía, 17:03 (05/02/2019)

Voz 1541

buenas tardes el jurado ha declarado no culpable a un hombre que estaba acusado de asesinar a una mujer en su casa de Baena después de estrangularla y asfixiarla el juez lo ha absuelto hoy ha decretado su puesta en libertad llevaba en prisión preventiva dos años el veredicto de no culpabilidad sea logrado por mayoría de cinco votos de las nueve personas del jurado han considerado que la única ella del acusado encontrada en un papel de plata en la escena del crimen es un indicio que no le incrimina como culpable Se trata de una persona que frecuentaba la casa según algunos testigos el jurado tampoco ha considerado prueba de cargo el ADN del acusado hallado en una gorra y en uno de los cordones que maniataron a la víctima porque también había restos biológicos del hijo de esa mujer que en el momento de los hechos estaba interno en el hospital más cosas la oposición en el Ayuntamiento de Málaga va a pedir mañana la dimisión de los dos concejales del PP a los que ha denunciado la Fiscalía por supuestas irregularidades en dos expedientes urbanísticos ser Málaga Nieves