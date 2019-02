Voz 1915

00:05

te cierran a esta hora las urnas en la terminal cuatro del aeropuerto de Barajas donde los taxistas han votado durante ocho horas para decidir si continúan o no con la huelga indefinida que cumple ya dieciséis días a las nueve de la noche se conocerán los resultados y la oposición en las le acusa al PP de no jugar de manera limpia hay de doparse en las elecciones declaraciones tras conocer esa información adelantada por la SER que revela que la Guardia Civil da por confirmada la supuesta financiación irregular del PP de Madrid en la campaña electoral de Esperanza Aguirre en el año dos mil once en un nuevo informe que ya está en la Audiencia Nacional escuchamos Ángel Gabilondo del PSOE a Mónica García de Podemos y a Ignacio Aguado de Ciudadanos