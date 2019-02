Las noticias de Cantabria, 18:03 (05/02/2019)

empezamos con información de servicio un accidente una colisión entre varios vehículos eh deja además de nueve heridos leves e ha provocado el cierre también decíamos de un carril en la autovía A sesenta y siete en dirección Santander desde las cuatro de la tarde y a esta hora todavía hay retenciones importantes más cosas la Fiscalía ha planteado como alternativa a la pena de un año de cárcel inguinal inicialmente solicitada para el conductor que atropelló mortalmente a un peatón al que no auxilio que se tenga en cuenta el atenuante por confesión y sea condenado a siete meses de prisión la fiscal ha valorado el hecho de que el implicado regresar hay permaneciera en el lugar del accidente que tuvo lugar en noviembre de dos mil quince en las carreteras seiscientos cincuenta y uno de La Cavada en ambas aguas a la altura de navaja queda aunque fuera a través de un tercero ya que volvió con su jefe que también es el padre de su novia y un apunte más el lo venimos contando parece que un Brexit duro una ruptura total del Reino Unido con el resto de la Unión Europea generaría asegura el Gobierno de Cantabria cierta preocupación e precisamente desde el punto de vista turístico y también comercial el consejero de Turismo e Industria Francisco Martín que ha reclamado al Gobierno de España que se ponga las pilas para resolver dos problemas básicos por un lado dice los visados que necesiten para moverse entre España y el Reino Unido

Voz 4

01:30

no creo que Cantabria e deba esperar una catástrofe pone el hecho de leches eh sí que estamos eso que el Estado se ponga las pilas en la obtención de permisos de resistencia en permisos visado sean ágiles siendo así no creo que lo que no se puede importar es la comunicación Ferry ya hervía con Gran Bretaña se vea en este momento amenaza