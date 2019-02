Gol en Las Gaunas: 'El picorsito'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno hija claro

Voz 3 00:37 no puedo dejar de manifestar el dolor

Voz 4 00:42 Wes

Voz 1 00:45 hoy es martes

Voz 5 00:46 cinco de febrero y da la sensación de que lo peor del invierno llegó para la Unión Deportiva Logroñés en diciembre que que ahora en febrero huele a primavera en el entorno del conjunto logroñés

Voz 6 00:56 no nota usted ya el Pritzker si todos

Voz 2 00:59 el Papa Francisco Ignatius ahí

Voz 0155 01:02 mismo de está en los libros

Voz 2 01:04 los libro absolutamente nada pero es cierto que el picor sitio está haciendo acto de presencia en el panorama de la Unión Deportiva Logroñés el personal está ilusionado están contentos ven un futuro despejado ven a un equipo de un

Voz 0155 01:19 hacer competitivo pocas veces antes visto

Voz 2 01:21 está la gente con el picor Sito que que es el pico recito os damos unas cuantas pistas

Voz 0155 01:54 escuchamos a Santi a Jorge afectados por el pico Sito

Voz 9 02:00 para mí las dos palabras las tengo claras trabajo

Voz 2 02:04 compromiso y superación

Voz 9 02:07 a palabras que analizan el la trayectoria de este equipo al algo esta temporada venga un abrazo a todos los Gaunas enhorabuena chicos

Voz 10 02:18 en lo que les dijo el presidente salir a ganar

Voz 0155 02:25 pues estos aficionados Manuel Martínez están afectados por el pico sito pero no son los escuchamos ETA menos leemos porque aunque Os pedimos notas de voz pues algunos pasáis vuestro picor sito por escrito y esto nos contáis un oyente nos escribe diciendo que estoy viviendo un equipo y lo pone en mayúsculas todo se apoyan corren me gusta mantener la ilusión y tendréis una gran afición ideas de Baños nos dicen y cito textualmente un puto muro en fin que con un taco vamos a ir comenzando este capítulo De Gaulle en Las Gaunas que no es probablemente la posición ideal en la que afrontar este infame espacio de la radio radiodifusión riojana llegan los titulares del fútbol y os pedimos disculpas antes de comenzar pero es que el picor Sito es el que dirige nuestro camino

Voz 12 03:51 pues intuyes bien Sergio aunque hablas de maleducados y un vaso de agua ni un nada menos mal que me has dejado a la altura de lo que es gol se hallaba cojo estos folios ya leer no

Voz 2 04:02 va a Chucho

Voz 12 04:03 pues es que el Mirandés ha sido condenado a indemnizar a Diego Cervero tras aceptar el cuadro rojillo la improcedencia del despido realizado el delantero asturiano el pasado tres el uno de agosto de dos mil dieciocho este pasado lunes veintiocho de enero tuvo lugar el juicio entre las partes tras el que el club rojillo ya ha procedido al pago de los meses de salario que Cervero solicitaba que se suma a los dos meses que el ovetense ya había cobrado antes de su salida el delantero fue despedido apenas unas horas antes de que se cerrara el mercado de fichajes veraniego y al recibir la carta de despido Cervero darán conocido para la afición de la Unión Deportiva Logroñés anunció que emprendería acciones legales contra la decisión El Mirador en el Mirandés respondió que también iniciaría un pleito exigiendo los doscientos cincuenta mil euros de su cláusula de rescisión al defender que el delantero había forzado su salida

Voz 13 04:46 ahora

Voz 2 04:50 ahora el pico ositos un problema cuando se producen no desde la algarabía desde el alborozo el picor todo es peligroso cuando surge desde la contrariedad aunque sea tan leve como como la lo que vais a escuchar a continuación no

Voz 12 05:04 sí bueno ya ya sé de lo que se habla esa que se ha enfadado un pelín el técnico de la Arandina intuimos porque no nos queda aclara que cabreado con el algún compañero de la prensa burgalesa creemos que algo les ha molestado juzgad vosotros mismos ánimo Javier Álvarez de los Mozos

Voz 14 05:22 Bandrés porque Tarraco la cabeza ni pollas que eres un hijo de puta tú venga venga venga venga Javi Navas tuvo un hijo de puta acoger cualquier partidos

Voz 15 05:40 de verdad estamos preguntando verdad que eres un hijo de puta te lo digo veinte vertebrales

Voz 12 05:51 llámame perspicaz Manu pero intuyo que esta relación laboral esta esta rotas me encanta el final del compañero que dice vale perfecto

Voz 17 05:59 ah bueno y habrá quedado

Voz 12 06:02 Javier Álvarez de los Mozos pero bueno está rajada pasa al Top De Gaulle en en nuestra clasificación de momentos únicos recuperamos un clásico de gol en Las Gaunas nos ponemos en pie hoy damos la bienvenida a otro de nuestros grandes Aupa atrapa

Voz 18 06:17 sí se expira el bar Spielberg va va estar que borren desfile veintiséis superan Muse colega Anfil Náutico digan está el esquí de colegas disfraza Epic Movie dice estoy es de cero y Xavi Schulte hoy Boadilla aspira a él no te acuerdas

Voz 12 06:39 detrás de Trapattoni grabado tenis ves que al principio no sabía padecido en un momento alemán

Voz 2 06:44 el la gente italiano elevada hasta el anuncio de la potencia un alemán un italiano hablando en alemán cabreado pues pues surgen

Voz 12 06:52 sea a Hitler con el acento de Joaquín cuando intentó hablar es de la Fiorentina

Voz 22 07:55 bueno sí soy

Voz 23 08:07 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de

Voz 25 08:20 sí de ahora lleve

Voz 26 08:32 es impresionante cantan en un mueble en el local Gólgota otra es tremendo

Voz 27 08:41 ah

Voz 28 08:49 que yo siempre quise

Voz 2 08:50 a gritar gol en Las Gaunas

Voz 29 09:06 que no nos cuál que nunca

Voz 6 09:09 Cole que hay

Voz 30 09:14 las uno a dos años él

Voz 31 09:18 sí

Voz 6 09:21 eh

Voz 22 09:25 barato bueno vale

Voz 2 09:49 centésimo décimo segundo gol en Las Gaunas que viene con una victoria de la Unión Deportiva Logroñés la quinta en lo que va de dos mil diecinueve la quinta en los cinco últimos partidos son ya siete las

Voz 0155 09:59 jornada sin perder un nuevo éxito de los riojanos además

Voz 2 10:02 en una semana propicia porque con cuarenta y tres puntos sino recuerdo mal los blanquirrojos siguen terceros pero están a sólo un punto del Mirandés segundo ya amplía la distancia hasta los seis puntos con el leyó a que es quinto un gol no dos un hecho poco habitual esta temporada en un partido que los riojanos controlaron de principio a fin y en un encuentro donde de nuevo una decisión arbitral ayudó a los riojanos pues el segundo tanto el de Andy Rodríguez llega en un claro fuera de juego hasta esto parece estar favoreciendo al equipo al que todo le sale bien el pico sito queda instalado en el entorno de la Unión Deportiva Logroñés pues sólo hay ganas de seguir sumando victorias de no pinchar en exceso de seguir en esta dinámica para llegar a primavera hay volver a disfrutar de un play off de ascenso que ya va siendo hora el pico es una sensación fantástica cuando todo sale bien andas afectado por el picor citó don Manuel Martín pues bueno como las

Voz 32 11:07 denominado Tú la verdad es que sí pero es que no me termina de convencer el término de El pisito pues no mayor que no me ha gustado llevas aquí ya once minutos tertulia y no me no me comete pues no me gusta más el término ilusión a secas

Voz 0155 11:22 José Luis García Íñiguez que que esto de la ilusión mejor el picor Sito no buenas tardes

Voz 33 11:28 buenas tardes no sé de diciendo que cortito te haces pasar por millennials pero no ellos Sito que al situarse

Voz 12 11:36 tras su otra cosa no compras no José Luis el picor cierto José Luis

Voz 33 11:41 bueno pues si todas las mariposas en el estómago y en la parte baja del excavado

Voz 34 11:48 estás tumbado José Luis no nos ha recostado quizás no estoy cansado pero

Voz 33 11:53 ayer a Manu también estuvimos viendo la la Superbowl sí

Voz 34 11:59 días que si antes de ayer ante un haber

Voz 0155 12:01 oye pero también estuviste viendo la Unión Deportiva Logroñés por la mañana ya escuchándole en Radio Rioja que dejó el equipo José Luis García Íñiguez

Voz 33 12:08 pues un pues mira me dejó muy buenas sensaciones yo que lo sabéis y lo hemos dicho en alguna ocasión que bastante crítico no la fases no

Voz 34 12:16 a la de recogiendo cabe cogiendo polvo

Voz 33 12:19 no hay problema dice que ojalá me equivocara hay oye me parece que me equivoque todo indica que que me equivoqué también dije en Navidad que es importante volver de las vacaciones con un ágora racha bueno ahí estamos muy grande porque el equipo tiene me imagino que también va a los triunfos se deben muy seguro de lo que hace no y que falta Pablo Boadilla que bueno que padece uno de los puntales hombres importantes del equipo entra Santamaría no pasa nada quince incluso en otras cosas distintas a las que te Dabo ya estaba otras alternativas no en fin entonces muy bien no sólo de este partido también contra el contra en Langreo que ganamos poquito más Clare pues al final un poco más feo llámalo como quieras también esa sensación de que íbamos a ganar no es una confianza que yo veo al equipo muy bien y lo mismo que os así siempre llega esa sensación de que vamos a ganar y de que todos hace bien creo que ella ellos tienen la misma sensación dentro del campo eso se traduce en victorias

Voz 0155 13:17 Manuel Martín porque estás ilusionado

Voz 0461 13:20 bueno porque el equipo funciona porque venimos de un

Voz 35 13:24 momento de la temporada bueno venimos de un mundo arrancó la temporada tan mal que ahora

Voz 0461 13:29 a todos nos parece mucho incluso hay quién habla del mejor momento en la historia de la Unión Deportiva Logroñés sin echando la vista atrás hemos jugado dos playoff si en la época de Carlos puso estuvo es muchísimo más tiempo metió arriba las sensaciones son tan buenas en cuanto a la dinámica en cuanto al bloque en cuanto al buen rollo entre la Ficción entre el equipo no está todo tan tranquilo también que tenemos la total confianza para que las cosas no salgan y sobre todo hay una máxima que la defendida aquí siempre y es que el equipo se ve que va a jugar play off el campeonato lo tiene muy difícil de conseguir porque el Racing de Santander está intratable pero la segunda plazas allá como algo que se consigue es normal entonces a partir de ahí comienza la ilusión ya ya hacer planes a mirar incluso el resto de de grupos saber qué equipos están todavía también medios en play off bueno la temporada que va bien y que por fin la ficción de la Unión Deportiva Logroñés y sobre todo el equipo se lo creen

Voz 0155 14:30 José Luis y qué es lo que más te gustó del partido de ayer

Voz 33 14:34 bueno la la seguridad con la que hace todo el equipo no e incluso cuando tiene un un mal momento unos malos minutos en los que además terreno más e incluso le llega más el Sporting el Sporting B yo al equipo lo veo muy tranquilos no como Wii seguro es el mejor síntoma o uno de los mejores síntomas que tiene el equipo te lo bien que está el equipo que habla de lo bien que estar equipo es que hemos fichado a Borja por ejemplo uno ya quitas a un aún no

Voz 0155 15:05 ya saben más en tu anterior intervención dices bueno Bobadilla que es digamos el el ejemplo de de de la entrega y la pasión de los riojanos dentro del terreno de juego sale Mikel Santamaría y es uno de los más destacados en el partido ayer pero que es que espera Borja

Voz 33 15:17 claro es que hemos fichado a Borja y te cuesta hélices Múnich Kim quitaría es que puede jugar cualquiera de las que está jugando y poder jugar Borja es es decir normalmente los mercados el mercado invierno busca soluciones a cosas que no tienes e incluso un poco de emergencia no ir y en este caso se ha buscado pueden mejorar el equipo algo en pequeñas cosas donde ya estaba bien incluso salvo que un refuerzo muy claro en el en el lateral izquierdo es que el resto está funcionando

Voz 2 15:44 se hablaba mucho de cierto vengo aquí alguna

Voz 33 15:47 bueno ahora vamos a tratar antes estaba

Voz 0155 15:49 lo que el único pero que sale podía poner a este equipo era el acierto en la portería contraria ayer tuvo tres y marcó dos

Voz 33 15:57 sí evidentemente y mirar las cifras siguen siendo bajas pero ya marcó dos que bueno hay alguno que prefiere que sea siempre uno cero cero uno

Voz 2 16:06 lo dices por Víctor de Pablo de

Voz 33 16:09 pues mira vivo mucho más tranquilos si tenemos un cero dos no estamos a a relajarnos no tenemos que llegar yo sufriendo al minuto yo creo que sigue siendo un héroe pero bueno ayer recuerda que que sea mejor se mejoró la eficacia en la portería contraria es la asignatura pendiente ya un así teniendo las estatura pendiente pues mira bien estamos no

Voz 0155 16:30 en Manuel Martín además ahora los fueras de juego resulta que no es lo pitan lo que está pasando

Voz 0461 16:35 bueno favorecidos también por la por las decisiones arbitrales el problema de de el gol que fuera de juego además clarísimo es que no es excusa ni mucho menos pero había habido en la primera parte dos tres que uno había invitado a también a Marcos André a Víctor bueno es que en linea era muy malo el del domingo entonces bueno pues ya está una algunos te quitaron otros te dieron casualidad de que por primera vez de las primeras veces los árbitros también le favorecen ha unido Pontones yo es eso de de las buenas dinámicas y las las confianzas de que el equipo sabe que empujando llega que tenía el partido tan controlado que pese algún sus Tello muy leve en ningún momento vio peligrar el resultado ni el partido ni el ritmo ni lo que tenía que hacer ni nada del ellos saben perfectamente a lo que juegan tienen el el guión perfectamente definido que no es el mismo en todos los partidos porque Sergio Rodríguez e introduce muchas variantes de jugar con Ander Vitoria arriba o ese ahora esa doble delante cogido con Marcos Andre Víctor López jugando por dentro jugando por fuera Iñaki también hay veces que actúa como interior o como lateral depende del recorrido que quiera darle entonces bueno a pesar de tener un bloque es cierto que las variantes en el equipo funcionan sobre todo por lo que habla son las cosas funcionan la máquina están ahí y el equipo que está de dulce a todos los niveles incluso ya en el aspecto arbitral que es el que menos se puede controlar

Voz 0155 18:04 la jugada del gol en el minuto del primer gol minuto veintiocho José Luis eh lanzamiento fantástico en vertical profundo de Mikel Santamaría Iñaki yo creo que incorpora sólo una vez en el partido pero huele la sangre pega un recorte fantástico pase atrás con el pan para dentro la marca Rubén Martínez

Voz 33 18:22 e Iñaki hace un control de futbolista profesional osea ese lo comentamos entre nosotros en privado a aquí se les nota que viene del fútbol profesional Iñaki ya no es el el chico que venía del Calahorra que era una promesa en aquí ya se le nota que que tiene otro ritmo que tiene otros mecanismos no ese control ese control orientado para liberar la marca Haidar el pase atrás es maravillosa Hinault sólo eso de te aporta un día más profundidad en Las Gaunas ayer se incorpora menos pero sabes que atrás va a estar bien es decir es un futbolista que tiene todavía más a mejorar ir y hacerlo desde una posición que en el fútbol moderno no es clave no los laterales vamos sólo hay que ver en primera división la importancia que vienen vamos a alguien que nos diera eso ya que ir ajustando lo está dando sobrado

Voz 0461 19:18 a poco es asistencias ahora las da en el Madrid

Voz 33 19:21 bueno es que el que hay un el dos de ellas a veces en el Real Madrid in in parece el regir donde de la Unión Deportiva Logroñés cuidado Soccer reveló que está a un nivel extraordinario es que es verdad es que los laterales cuando los laterales es también y antes de refilón el Madrid cuando el Madrid ha estado ganando Champions Marcelo era uno de sus jugadores más importantes en el aspecto ofensivo pues es que es el fútbol

Voz 0155 19:44 volvemos al inframundo el José Luis que te empiezas a subir a las estrellas

Voz 34 19:48 no pero tranquilos lo nuestro Necso la toma de tierra no con uno vino y que está Manu García otro García si había un duelo de egos

Voz 0155 19:58 quiero poner sobre la mesa De Gaulle en Las Gaunas una cuestión que es la gestión de los recursos porque yo el otro día viendo uno de los entrenamientos decía

Voz 12 20:06 pues menos mal que has dicho de los de la Unión Deportiva orines pues llevan serlo nuestros no hay no no eso es otro símbolo

Voz 0155 20:11 estoy gestionar nuestra vida conforme con poder respirar comer para mantenernos con vida José Luis la gestión de los recursos es una cuestión que te preocupa es decir Bobadilla Mikel Santamaría Borja García Caneda parece un fijo Iñaki paredes Marcos Andre Ander Vitoria Rubén tienes ve Víctor López César Remón Andy Rodríguez la verdad es que te encuentras con un panorama un todos recuperados que es un problema eh

Voz 33 20:41 si todo no era ahora Mikel Santamaría Derek

Voz 0155 20:43 continuar

Voz 33 20:45 bueno pues él se lo ganará en los entrenamientos

Voz 36 20:48 eso no entrenará

Voz 33 20:51 Villa o depende del del partido depende del rival esos socios todos todos no van a estar contentos es que porque alguien tiene que quedarse fuera final pero yo creo que Sergio después de tener una gestión de los recursos muy complicada al principio de la temporada muy complicada ha tenido un enorme mérito recuperando la gente vivirá a Mikel Santamaría de las minutos si te responde pues es quien lo ha recuperado no para para tu para tu batalla a usar al final yo creo que todos los jugadores empiezan a sentir importantes no todos casi todos van ha complicado porque al final de temporada cuanto más decisivo sea tomos más van a querer jugar jugadores ya ellos porque quieres que te vean porque quieres hacerlo bien mi pero bueno bendito problema e también

Voz 0461 21:37 no pero ahí José Luis está una de de las claves y lo has dejado caer en sedes en ese principio de temporada cuando todos los jugadores de la Unión Deportiva Logroñés recordemos que tiene muy buena plantilla una los mejores plantillas de de este grupo II y así lo está demostrando venían todos de ser titulares de empezó a ver pues algún problemilla de egos pues de jugadores empezaron a borrar éramos el ejemplo el más fácil de Borja Sánchez por ejemplo ya no está en el equipo y que se había borrado no había manera de de recuperarlo pero ahora con la dinámica tan positiva que lleva el equipo es que ya no te puedes borrar cuando empezó la temporada en la jornada se la jornada siete dices bueno yo ya no estoy jugando no cuánto va el mister pues me dejó ir pero es que ahora en un equipo que va tercero que tiene aspiraciones de quedar segundo de estar peleando el play off hasta final de temporada ahora la gente sí que va a querer jugar por mucho que a ti te fastidies cuando lo vas a tener que que pelear entonces también los jugadores se beneficia de que se están recuperando ellos solos porque es un momento antes de despedir te José Luis García

Voz 0155 22:46 ya en el derbi vas a venir por Logroño

Voz 34 22:50 pues complicado si es que yo soy vivo estrella siempre tienen ahí no se prolongaría cuatro

Voz 2 22:58 el fin de semana

Voz 33 23:00 dar estamos ya hemos cumplido los seis años ahí hay que seguir cada fin de semana raca raca

Voz 0155 23:06 bueno cara estás con internacional lo local ya te preocupa lo justito

Voz 33 23:10 buenos días sabes que dicen que el mejor periodismo locales el internacional los eh

Voz 12 23:15 qué pues la primera vez que el picor pero esa frase y acabar

Voz 0461 23:21 si no compró podían desvía por ahí

Voz 33 23:23 el de ahora muy se va a empezar a eh

Voz 12 23:25 pero no vas a poder ver el partido por la tele que sólo va a haber Radio

Voz 2 23:30 la segunda de las cuatro de la tarde ya en la SER

Voz 33 23:32 por dónde tiene que ser efectivamente José Izquierdo

Voz 2 23:34 fuerte abrazo De Gaulle verlo cuando a finales peor que los infla titulares gracias José Luis bueno pues hacemos un breve receso para la

Voz 0155 23:44 policía y enseguida regresamos en este centésimo décimo segundo gol en Las Gaunas hasta ahora

Voz 2 24:30 vaya eslogan es ser como tiene que se le oye igual están ya apuntan de Madrid para el año que viene pasarlos en la SER como tiene que ser horrible

Voz 12 24:43 de verdad lo José Luis sacarlo de la cabina cuatro y el hombre se pierde bueno te voy a hacer un viaje al

Voz 0155 24:48 casado no muy no muy atrás eh que el domingo veintitrés de septiembre del año pasado hacía bastante calor no sé si lo recordarás el son los daba de frente y de cara bastante incómodo y quien les habla llevaba veinte días como quien dice en en esta santa casa era la quinta jornada del curso estos goles intuyo fueron dos puñaladas para el equipo

Voz 39 25:10 la poner no nos venga arriba en la frontal a Ghana en el reto

Voz 1269 25:14 esa Rodrigo al disparo

Voz 39 25:17 todo

Voz 0684 25:19 el descaro de a un disco con la calle para adentro más rica Gordon una marca de Calahorra en ese despeje en la pronta al fuego Rodrigo el centro chut con la Cañada memoria guardaron cerca prácticamente en el descuento de esta primera parte el Club Deportivo Calahorra marcado heredó Ubis que mandó callar yuppies que marca el primero marca el uno cero Favreau favorable a los rojillos marcado heredó un

Voz 1269 25:46 es prácticamente sobre la bocina antes del descanso de CSN centro chut demanda izquierda con la derecha Cerra adicto de Rodrigo llegó con todo con el hambre que suele tener Eduardo Ubis ir a puso para dentro para silenciar a los aficionados blanquirrojos se adelanta al Calahorra sobre la bocina antes del descanso

Voz 0684 26:06 en Calahorra uno Unión Deportiva Logroñés Rodrigo pues bien tomamos nota esa Rodrigo se va Rodrigo Paiva Rodrigo vale

Voz 40 26:15 sí eso mal vamos

Voz 0684 26:21 pero con peras quedando como aguardaron después de un jugador extraordinario por banda izquierda de Rodrigo Rodrigo Barros así Leño que nunca a pesar de ser de Olite se marchó con pierna izquierda de hasta tres rivales encontró el espacio a la espalda de la defensa la

Voz 2 26:39 nosotros por qué había llegar Adrien Goñi

Voz 0684 26:41 de cabeza la mando aguardar cuando llegan las siete y media de la tarde cuando se pero llega al minuto casi veintisiete de esta segunda parte marca el segundo el K la ahorra vaya jugadón de Rodrigo Rodrigo Leao Ibai a remate de otro Excel aún en Deportiva Logroñés como Adrien Goñi y marca el segundo el Calahorra Calahorra dos vale el tanto de Adrien Goñi Unión Deportiva Logroñés cero

Voz 0155 27:04 Manuel aquel día estos dos goles le costó a la plantilla un disgusto muy importante la fractura después de aquel encuentro fue evidente tras dos derrotas seguidas parecía que el barco se hundía que Sergio Rodríguez estaba sentenciado y mira ahora y lo que es esto del fútbol

Voz 0461 27:18 vinieron cosas feas en Calahorra

Voz 35 27:21 que al final recordar de dónde de dónde venimos

Voz 0461 27:24 también muchas veces pasa a donde vamos se vieron cosas muy feas en Calahorra la Unión Deportiva Logroñés increpando a sus propios jugadores jugadores volviéndose contra su propia afición en algunos casos hasta con contra sus propios compañeros bueno todo eso superado como las crisis es de de pareja de ahora todo va bien todo funciona todo es bonito insisto en que hay alguna salida que también ha propiciado que la situación mejore bueno pues el fútbol tiene la memoria muy muy corta las cómo cambian las cosas en en pocos meses ahora todo es felicidad en Las Gaunas cuando antes todo era ruina ese veintitrés de septiembre en La Planilla pues bueno la última victoria el sábado mucho oxígeno

Voz 0155 28:14 eso te iba a comentar qué situación que tenemos un derbi muy bonito por delante porque la Unión Deportiva Logroñés vienen su mejor racha en caso de ganar el Calahorra estaría igualando la mejor racha de resultados de su historia conseguir victorias consecutivas el Calahorra que venía con ocho derrotas ocho jornadas sin ganar ganó el otro día y por tanto va a tener motivos para volver a confiar en sus posibilidades

Voz 0461 28:35 yo creo que es un derbi puede sonar un poco raro por el desarrollo que ha tenido la temporada un poquito descafeinado porque las expectativas de todas la de ambas aficiones sean trastocado hacia lo de lo bueno lo malo y lo bueno el Barça a ver si me consigo explica el Calahorra es un equipo recién ascendido que va a luchar por la permanencia pero que en pie

Voz 12 28:58 está muy bien el veintitrés de septiembre

Voz 0461 29:01 le gana al equipo de la capital en el derbi todo le sonríe las ilusiones se disparan en Calahorra y sin embargo la Unión Deportiva Logroñés el equipo llamado a estar entre los tres primeros del Grupo II todo empieza mal no toca fondo en Calahorra pero casi un mal arranque la afición Se de desilusión y ahora llegamos a los equipos que han revertido esa situación lo que tuvo antes hacía bien el Calahorra ahora lo está haciendo mal más allá del último partido que ha conseguido solventar la Unión Deportiva Las toda esa negatividad la ha convertido en una dinámica espectacular como comentas a punto de mejorar y la mejor racha dos de de su historia para que veáis queridos oyentes

Voz 0155 29:44 que siga Universe remata remata remató sí

Voz 0461 29:46 la durante pues que ese cambio de mentalidad en las dos aficiones pues ahora puede parecerle al aficionado al Calahorra eh vamos a Logroño con lo que llevamos no estás donde donde te ha colocado la temporada lo que pasa es que las ilusiones de disparar una temporada pero

Voz 0155 30:02 la temporada de calor está siendo muy bueno está siendo buena niveles

Voz 0461 30:05 general por tanto a lo que voy es que quizá si hubiera sido regular a los dos equipos hubieran empezado así la temporada estaríamos con otras expectativas de un verdadero derbi y al final es lo que es la fiesta el fútbol riojano

Voz 0155 30:16 en lo que es en los vestuarios de Segunda División B porque Manu aquí todos saben jugar a fútbol en Segunda B ya son jugadores que saben de qué va esto lo que es el factor psicológico y el ambiental es decir llegaba que El Vestuario de la Unión Deportiva Logroñés a la planilla muy tocado y ha demostrado una capacidad de supervivencia con los justos para ir hacia adelante y el Calahorra Le ha pasado gran factura los dimes y diretes de este mercado de invierno con posibles salidas Altas Bajas llegadas no llegada renovaciones no renovaciones todo eso ha despistado mucho a los futbolistas

Voz 0461 30:50 sí el trabajo de la dirección deportiva del Calahorra ha sido muy bueno ha conseguido suplir las carencias de que le ha ido dando el el mercado y las salidas Rodrigo es la más la más clara y sobre todo han conseguido retener a a Eduardo Ubis que estaba prácticamente fuera en en los últimos días de mercado pero bueno es verdad que que el Calahorra en esa mala dinámica pues a los jugadores habían optado también por buscar un poco una salida más fácil hay más cómoda en muchos de ellos lo que comentas pues que al final el equipo rojillo eh empezó también que incluso le ha podido perjudicar en en el desarrollo de de la temporada ya ha perdido un poquito el norte y de de esas ideas tan claras que tenía al principio y también porque el resto de equipos al final se han adaptado a como el el Calahorra que y luego hay Scout funciona igual para todos

Voz 0155 31:47 oye en relaciona esta tránsito entre las emociones más bajas a las emociones más elevadas en Si algo ha demostrado Sergio Rodríguez que además de de mantener la templanza en todo momento de cara al a la opinión pública Si algo ha demostrado es no sé si es mejor o peor entrenador que antes de la crisis imagino que sí pero sobre todo ha transmitido una capacidad de supervivencia enorme porque después del partido de la planilla de hace una vuelta el partido contra el Real Unión o ganado estaba fuera

Voz 0461 32:17 sí siempre nos quedará esa duda no de bueno cuando aparece aquí luego Feli es ese coche que nunca termina de llegar al final los resultados son el mejor bálsamo para todo y sobre todo ha demostrado capacidad de superviviencia me gustaría de adaptación de el estado en una situación límite consiguió reflexionar consiguió parar ha hecho un órdago Easy demostró que él quiere seguir siendo entrenador de fútbol que quiere triunfar en la Unión Deportiva Logroñés que iba a morir con los suyos y en esa adaptación a un estilo de juego que no lo estaba funcionando ya una dinámica que no les estaba funcionando pues la conseguido cambiar sobretodo abrasado dado un gran aprendizaje de yo que vamos no recordemos que Sergio Rodríguez y su experiencia como entrenador no es muy dilatada más allá de que había estado en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Logroñés si como jugador pero bueno pues como entrenador no está empezando Isaba de qué va este negocio pero bueno también tiene que coger experiencia hay siempre he comentado que sería mejor entrenador en Segunda División A que en que en Segunda División B

Voz 0155 33:23 pues reconoce el propio Sergio Rodríguez técnico de la Unión Deportiva Logroñés todo lo que ha cambiado las cosas de aquel derbi en La Planilla al próximo que se va a vivir en Las Gaunas

Voz 41 33:32 hombre ha cambiado todo los evidentes porque nosotros cuando llegamos allí en la primera vuelta estamos una mala situación eh con muchas dudas todo el mundo y bueno pues hicimos un mal partido allí nos ganaron con facilidad esperemos poder tomárnosla como una revancha aunque para nosotros es un partido más pero sí que es cierto que es especial para la Comunidad porque juegan dos equipos riojanos de Segunda B y eso es algo muy bonito creo que debe ser una fiesta y que haga el mejor

Voz 0155 33:57 el tienes la sensación de que la gente es consciente de lo que se puede vivir el domingo en Las Gaunas

Voz 0461 34:03 no está la cosa muy fría no sé si es el invierno el clima que tampoco invita mucho como decía no sé si es el el la esa bajada del Calahorra en las últimas jornadas pero creo que no hay ese ambiente de partidazo a día de hoy martes es muy larga si puede ir calentándose la cosa pero no no me gusta el ambiente

Voz 0155 34:31 no espera es que hay a gente de que venga desde Calahorra si yo creo que los aficionados blanquirrojos no tienen ningún motivo para no acudir al derbi

Voz 0461 34:38 no espero que espero que venga lo deseo pero creo que no va a ser tan numeroso como en otros desplazamientos que ha habido de Calahorra a la SD Logroñés en Tercera cuando ha movilizado a más de mil personas no no ojalá me equivoque es a mi deseo de no equivocarme pero no veo que vaya a haber un gran desplazamiento de comparado con otros sé que vendrá gente y no sé yo calculo entre quinientas seiscientas pero sus desplazamientos de llenar un fondo

Voz 0155 35:05 pues comprende me sorprende porque es cierto que bueno bien en una buena dinámica Calahorra poco más le puede pedir después de haber ganado el último partido no sé si tú crees que es el pesimismo

Voz 0461 35:17 bueno yo creo que es una sensación también un poco también alabar el por cierto que no se nos olvide el gesto de Le de F

Voz 0155 35:24 por si eso quería decir dando el él

Voz 0461 35:27 campo de de Las Gaunas yendo al al Mundial bueno al final por capacidad aquí por qué se juegue el domingo Betts apoya traslada el partido del sábado para jugar en Las Gaunas pero prefiriendo que se juegue el domingo pues ha dicho hoy nosotros no íbamos por un día de prohibir la fiesta del fútbol riojano pues también contribuye a que esto sea una fiesta ojalá la la vivamos pero ya te da en este inicio de semana veo el ambiente frío quizás es que no sé cómo lo consideramos que Calahorra Logroño están tan cerca la gente va a ser muy de última hora pero no veo un grupo de redes sociales y de ahí no

Voz 0155 36:01 que la Peña Crianza rojilla es una peña que se mueve fantásticamente bien veremos si hay respuesta por parte de las peñas de la Unión Deportiva Logroñés porque evidentemente yo creo que es una oportunidad que como aficionados al fútbol no se debería dejar pasar es decir es un partido que lleva mucho tiempo sin disputarse bueno creo que es más en Segunda B no se ha jugado nunca este este encuentro es la primera vez que lo que el Unión Deportiva lo Calahorra se van a enfrentar en Liga yo creo que es un buen momento

Voz 0461 36:25 aun así en casa en las aulas en casa eso es

Voz 0155 36:28 buen momento para poderlo disfrutar al máximo no tampoco hay unas urgencias en los dos equipos eh no porque da mucho de aquí al final de la temporada

Voz 0461 36:36 un poco de mala suerte en el calendario con eso las fiestas de San Mateo para ir a Calahorra

Voz 0155 36:43 pero bueno en Calahorra ya ya hubo buen ambiente tuvieron que aprovechar las gradas supletorias que se habían colocado no sé

Voz 0461 36:49 es por eso que al final siempre acaba moviendo la gente allí se acercará más gente vamos pero me falta una hermanamiento Un poco a lo grande hay bueno pues que no creo yo igual esa sensación de como digo pero sí que hubo un pequeño hermanamiento en Calahorra pero tampoco fue tan numeroso ni ni tan multitudinario como local

Voz 0155 37:08 bueno pues te dirán los aficionados tanto de la Unión Deportiva Logroñés como el Calahorra que se muevan que el movimiento se demuestra andando y que es una oportunidad fantástica porque la verdad nosotros sabemos lo que es la carestía de la Segunda División B un Calahorra Guernica aún Unión Deportiva Logroñés Cultural de Durango pues cuesta de ser digerido pero estos partidos pues son partidazos a nuestro nivel el IMFE al fútbol que es donde gozamos pero evidentemente hay que aprovecharlo y darle la relevancia que tiene

Voz 0461 37:32 ni una fiesta de las ciudades una fiesta de la Comunidad y ahora mismo pues los dos mayores exponentes del del fútbol masculino en La Rioja también creo que se debería implicar un poquito más las instituciones estarlo un poquito más de vuela sobre todo por parte de nuestra alcaldesa

Voz 0155 37:49 es muy lejana al fútbol Se trata de hacer región agrada es muy importante en una ciudad en dos ciudades una región para tener identidad con lo propio con lo nuestro con lo que somos y lo que claro lo que queremos ser y Manuel Martín ya lo sabes en la SER donde tiene que ser como tiene que ser que no

Voz 0461 38:06 la Cadena SER como tiene que ser

Voz 12 38:08 vamos a poder escuchar el partido desde las cuatro efectivamente verlo recuerda que la siguen pero bueno yo que se porque la muerte

Voz 0155 38:14 que se vaya haciendo a la a la mente que desde las cuatro haremos una previa desde Las Gaunas empezará el partido a las cinco de la tarde entendemos invitados bueno cositas especies de aves con el estilo inconfundible del Carrusel

Voz 0461 38:25 sonido donde nos gusta estar o como

Voz 12 38:27 no sé qué ha dicho no a nosotros la vida ya Mely alcohol esto de la ser donde cadena en la sed

Voz 2 38:35 Jan la decana no como gol en unas ciento doce doce vamos a usar al final que cualquier entrenador jugador de os

Voz 12 38:44 dos héroes los héroes eh esto es lo que más uno de Murrieta en el ascenso la gente que se vaya quedando con ellos que con esta vamos a cerrar la fiesta Murrieta gracias Manuel Martín gracias