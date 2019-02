Voz 2 00:00 la Ventana con Carles Francino

bueno pues hoy abrimos una ventana que nos hace muchísima ilusión y que nos interesa básicamente básicamente porque la necesitamos

efectivamente La Ventana de la filosofía que reabrir con voluntad de conectarla con la calle con las plazas con los libros con una anécdota con historias para subirlo después al nivel de la propia filosofía necesitamos curiosos observadores mirones para esto el mirón de hoy

de Rubio

Pepe buenas tardes buenas tardes hacia dónde miramos Hoyo que es lo que vemos pues vamos a partir de una conversación de barro o una fiesta de cumpleaños que son dos espacio muy de hacer país en este momento no todo lo que cuento es realojo eh primero vamos a salvar nueve de la mañana en una cafetería de Madrid una mujer entusiasmada cuenta a su compañero de Porras churros y tostadas que se ha comprado una mesa para la cocina

cristal verde pistacho y que Iker Casillas las la han elegido cada uno de sus hijos e hijas por el color que más les gusta la pequeña un taburete con respaldo naranja la mediana un verde pistacho como la mesa el mayor no quería Taburete eligió silla azul claro que no es celeste el marido morada la Illa Roja mientras los concurrente pues estaba hay alrededor la exclamó determinación barrio año o cómo se desarrolla hay alguno que dice bueno es un poco vaya

cocinar doy es jueces Un rincón de Navarra

de dejar de imaginar esa familia desayunando en medio de una gran encuesta electoral

bueno hay no faltaría al amarillo dos furgones imagino que será la sí

hay que comprar primer hijo que se independiza no es que lo más fuerte es que ese mismo día pero por la noche me invitan a una fiesta de cumpleaños en un corrillo donde hacían alabanzas a la boina verde pistacho Hervelle verde pistacho con la que se cubría una invitada recién llegada alguien con tristeza decía que pena que un verde tan bonito se lo haya apropiado Vox fondo esa frase metió otra vez desayuno a los pistacho las sillas decolora varias pregunta han dejado los colores de su inocente o igual nunca fueron inocentes

en el bar en el cumpleaños lo que necesitabas eso

el experto un experto dos a saber el primero alguien que me explique por qué hemos pasado de tener un arco parlamentario a un arcoiris de la política todas las respuestas al significado de los colores las encontré en el politólogo Pablo Simón

Voz 5 02:44 el rojo y la Revolution

Voz 1671 02:45 John francesa cuando se levantaba el estado de alarma por parte de la monarquía se hacía levantando una bandera roja y entonces era cuando salían los militares a reprimir a las masas y a partir de esto los socialistas comunistas tomaron esta bandera roja como símbolo y al mismo tiempo como homenaje a esos resistentes detrás de las barricadas los contextos de la el azules adoptado por primera vez como color por el Partido Conservador británico por los tories a mediados del siglo XIX y a partir de ahí se va extendiendo porque el color azul también se vinculaba por ejemplo a los republicanos francés verte del sesenta y ocho Se comienza incorporar sobre todo a partir de mayo del sesenta y ocho que es cuando estas demandas cobran más importancia que es verdad que muchas veces hablamos de ellas también como organizaciones sandía porque son verdes por fuera pero Rojas por dentro es decir depende un poco del lugar en el que nos movemos pero es que el verde de nuevo cambia según el contexto porque hay que recordar que por ejemplo el partido de extrema derecha en España que es vox tiene el color verde asociado el verde también era el símbolo de la independencia en Italia

Voz 4 03:44 morado y transversalidad si podemos hay algunas

Voz 1671 03:46 la razón por la cual cogen morado para asociarse por ejemplo al movimiento feminista o es algo que puede hasta retrotraerse atrás es que recuerdo que inmolado ese símbolo imperial enamorado es el color del poner también por lo tanto en estas muy seguros y lo que hacen es un guiño en una dirección o en otra lo que demuestra esto puede tener cierta gracia no que al ser síntesis de rojo y azul es una asignación transversal amarillo no sólo independentismo es el símbolo más claro por el cual se ha tratado el todo el independentismo de amalgama pero es que hay dos significantes de la amarillo anteriores el amarillo normalmente es el que está asociado a los partidos liberaldemócratas también existe una expresión que es la de los sindicatos amarillos ligados a la patronal porque también iban identificar los con una chapa o con un chaleco de color amarillo y así tú sabías quiénes eran los sindicalistas rojos que eran los que venir a defender los intereses de los obreros y los amarillos que eran los que vendían de parte de la patronal el naranja queda para todo que utiliza Compromís el utiliza Ciudadanos no puede haber partidos con ideologías diferentes no es que nos estamos quedando ya sin gama de color negro y la negación primero que el negro nunca se ensucia y es un poco símbolo de virtud del anarquismo pero al mismo tiempo es la no bandera es la negación de las fronteras es la negación de la autoridad más ideas que colores todo depende lo bueno que tienen color es que es algo que te da un símbolo detrás del cual te encuentras pero que no tiene un significado determinado es decir que tú puedes agrupar diferentes sensibilidades detrás de esa bandera

desde ojos en mi de todo depende vamos en eh

experto ha sido un politólogo Pablo Simón efectivamente yo el segundo está asentado en los estudios de Radio Barcelona y es miembro Carrasco profesor de Filosofía en la Universitat de Barcelona

los buenas tardes bona tarda buenas tardes muy buenas tardes

entonces lo que ha dicho Pepe es muy sugerente los colores son inocentes o no

Voz 5 05:49 no para nada para nada hay dicho la explicación que ha hecho el politólogo

Voz 3 05:54 es perfecta pone de manifiesto hasta qué punto es los colores llevan detrás de sí una carga simbólica de sentido y de significado muy muy muy notoria por tanto nada nada nada inocencia nada neutralidad al contrario hay un sobredimensionamiento simbólico detrás de los colores muy pero que muy marcado

Voz 0313 06:12 de todas formas el primero que hace que elabora una teoría así como tal de los de los colores fue Goethe no el autor de El autor de Fausto

Voz 3 06:19 efectivamente encontramos en Goethe ya una primera aproximación filosófica la cuestión de los colores también otros teóricos como Hugh Grant pero es curioso observar cómo el color tienen una importancia cada vez más creciente en nuestras sociedades más modernas y por otro comprobar que en el ámbito de la filosofía el color tampoco es que haya sido una cuestión que haya motivado la construcción de grandes tratados no mejor

Voz 0313 06:43 no me suena la verdad no no es un tema que había generado mucha

Voz 3 06:45 la fascinación entre los filósofos cosa que por otro lado pues es es llamativa o cuanto menos ya mucho la llama mucho la atención

Voz 0313 06:54 oye Goethe estudia los efectos del color en la conducta humana en esto que estábamos comentando pero Newton da una visión más científica con los del prisma traspasado por una de luz que se multiplican colores en esto como en otros asuntos de calado también habido lucha entre el pensamiento filosófico y científico

Voz 3 07:10 sí sí ha habido mucha polémica Joy yo creo que la polémica la podríamos desplazar en el ámbito de la psicología hoy en día según como enfoques esta cuestión la de los colores tanto es un punto de vista filosófico desde un punto de vista psicológico vas a tener luchas enfrentamientos muy muy notorios porque la psicología simples suele plantear desde el ámbito de la recepción mientras que la filosofía trata de preguntarse de qué manera no se construye el color no en qué sentido el color funciona como un significado porque en general partimos dos claves como si fuera una propiedad que percibimos en las cosas una cualidad suya propia natural completamente ajena independiente a nosotros y no es cierto el modo que aprendemos los colores a su modo que está muy condicionado por la manera como tenemos organizada nuestra nuestra visión de hecho no hay más que comparar la manera cómo aprendemos los colores a cómo aprendemos los olores son cosas muy muy muy distintas

Voz 0313 08:02 por su significado no en España negro es el color del duelo de luto por ejemplo en la cultura maya la muerte se representa con colores muy muy vivos muy muy variados

Voz 3 08:12 efectivamente eso pone de manifiesto hasta qué punto detrás de los colores hay un constructor un concepto histórico social cultural muy marcado que te permite establecer diferencias entre distintas culturas pre incluso en el interior de la propia cultura te permite ver cómo el significado que atribuye hemos a determinados colores cambia con el paso del paso del tiempo es decir la la la percepción que tenían del amarillo hace pongamos un siglo no es la misma que por ejemplo podamos tener hoy en día y además esto es muy interesante porque si es verdad que los similar

Voz 0313 08:42 lo que hoy es blanco mañana puede ser negro y al revés

Voz 3 08:45 perfectamente es lo que sucedió por ejemplo con el color de la

Voz 0313 08:48 piel no que tenían los aristócratas

Voz 3 08:50 una color pálido blanco exquisito hoy en día ese color lo atribuimos a la tez de los muertos no percibimos tener pieles morenas y con un tipo de color pues mucho más tostado no porque lo asociamos a la a la vida lo asociamos a valores que antes pues serán desterrados de la clase aristócrata porque ese consideraban que era propia de la clase humilde que tenía que trabajar no

Voz 0313 09:11 hoy enebro y esto tiene origen quiere decir a partir de qué momento les damos carga simbólica los colores esto tiene que ver con con que con las tribus con los ejércitos con que tiene cuál es el origen de todo esto

Voz 3 09:24 a mí sin ponerme hace una explicación muy muy histórica porque sería apasionante tengo la sensación de que tal cómo funcionan los los colores que no se limitan única y exclusivamente hacer visible una diferencia sino que hay detrás de ellos un significado yo diría que su funcionamiento está en cierto modo ligado a la aparición de los de los emblemas militares es decir los colores han servido tradicionalmente para trazar diferencias entre el nosotros y el ellos para tener bien claro dónde están las identidades y donde están las las diferencias y hoy en día el ejemplo perfecto permíteme la banalidad es Morata cuáles son los colores de Morata es decir su son

Voz 4 10:04 con Rolo rojiblanco eso porque lazos Lang son

Voz 3 10:07 sí claro decir claro los colores mar marcan identidades nos engañemos no hay identidad que no se construya desde el antagonismo por eso en el mundo del fútbol se pone tanto y tanto énfasis en eso de sentir los colores no es más importante que ese futbolista que sentimos como propio respete esa línea donde está muy clara la diferencia entre nosotros el ellos y el amor a los colores en el fondo eso esto es fidelidad es compromiso es responsabilidad a los tuyos y mientras haya esta clase de amor quedará bien claro los tuyos y donde están los los otros lo interesante es que esa lógica de los colores que permita hacer visibles identidades diferencias amigos y enemigos te das cuenta de que al final opera en en espectros amplísimos de nuestra vida abrirá no solamente son los equipos de fútbol es tu identidad nacional es tu marca de ropa preferida lo que decíais antes no es tu partido político es la teoría revolucionaria a la que es la lógica es siempre la misma no tienes que escoger un color y mantenerte Philae él no

Voz 4 11:04 tras no tiene lógica porque hablamos ante el negro con decía Pablo Simón que lo negro era el símbolo anarquismo también era los Camisa negra el fascismo italiano era negro no irá a preparándose tema una cosa es curioso que da explicaciones Juanes el cantante Juanes colombiano porque muchas web fascistas italiana utilizó utilizaban su canción La camisa negra la camisa negra como como música de fondo y el pidió que se quitara porque no tenían a ve la canción efectivamente no

Voz 0313 11:32 no es la primera vez que ocurre además eso claro esto es posible que arrancara con los ejércitos con las agrupaciones militares que el color adquiriera ese ese tono diga ambos de de marca hay de compromiso pero luego efectivamente se ha trasladado a la política al deporte como con comentabas el caso Morata a la religión e incluso la guerra de sexos nadaba todo eso

Voz 3 11:52 sí además es que no hay que perder de vista que el color es uno de los ingredientes fundamentales en el desarrollo estratégico el marketing y las marcas saben perfectamente que cada color supuestamente produce una determinada reacción en nuestro cerebro y lo mismo que las marcas los partidos es decir lo importante al final es marcar una diferencia

Voz 0313 12:13 tú tienes ideas para el verde de Vox que que preocupaba al al amigo a la amiga del otro día de Pepe de la fiesta de cumpleaños

Voz 3 12:20 bueno a mí ahí me tiene consternado yo creo que es un síntoma evidente de que nos acercamos una situación de Dalton mismo políticos Gil llegará un momento en que ya no habrá manera de Singul singular izar el el el producto que está muy directamente ligado al a la elección del del color

Voz 0313 12:35 pero tú crees que ha habido mucha reflexión a la hora de decidirse por ese color en el partido político

Voz 6 12:39 por eso francamente ignoro no sé no

Voz 3 12:43 estrategas que han diseñado diríamos

Voz 7 12:45 la logotipo de la

Voz 3 12:48 la del partido político han hecho reflexión muy sesudas sobre la cuestión verde pasan cosas muy curiosas no es decir por un lado se asocia a la naturaleza y en este sentido es una cuestión que sea muy preocupante para ellas para

Voz 0313 13:02 bueno sí lo lo tienen en su ideario a todo el tema de la de la caza a los tongo

Voz 6 13:07 es una misión es una lotería

Voz 3 13:11 eso es lo que al mismo tiempo también se asocia al dinero al poder después también se utiliza para temas pues eso no de de carácter más bien ecológico es un color relajante Vox no es que sea especialmente relajado con su discurso

Voz 4 13:25 esperanza

Voz 3 13:26 es eso lo que de lo que denota es la terrible arbitrariedad no que que que que se oculta detrás del del del significado que otorgados a determinados colores el hecho de que estén construidos no que sean figuras culturales nos tendrían que hacer sospechar cuando muchas veces tendemos a pensar que hay un aspecto nuestra personalidad que supuestamente fundamental que está ligado a un color si el color está construido de manera artificial cómo es posible que muchas veces no nos dejemos engañar presuponiendo que hay un color que refleja una parte importante de nuestros héroes nuestra personalidad pues sin embargo tendemos a a pensarlo no ya desde bien pequeños los dicen oye cuál es tu color favorito y al final vamos vamos

Voz 0313 14:05 lo siguen preguntando en mayor oye pero entonces con todo esto que estás argumentando que hoy los colores son tienen más de de estética o de ética

Voz 3 14:17 yo diría que no hay estética sin ética eh vamos a que yo creo que está muy directamente relacionados

Voz 0313 14:22 o no debería haberla

Voz 3 14:25 bueno es que al final el como al final todo se ha acabado externalizando lo importante es el producto independientemente de cuáles sean las cualidades de ese producto pues final tiene uno la sensación de que la ética ha quedado en un terreno completamente completamente ignorado se piensa por ejemplo que el color puede aumentar el ochenta por ciento el reconocimiento una determinada marca incluso que más del noventa por ciento de las decisiones que están basadas en una primera impresión están determinadas por el color sea que el eso explica la importancia el negro marketing de cómo operan nuestro subconsciente en las elecciones y en definitiva de cuál es la priorización que es le otorga a lo estético pues en el ejemplo que ponía Pepe justo al justo al empezar una familia feliz escogiendo escoge

Voz 0313 15:12 los desde las diez de la cocina cuál es tu color preferido

Voz 3 15:16 yo de pequeño era el verde pero pero he de confesar que ahora mismo no te sabría explicarla la razón porque esa es la otra cuestión muy interesante en nos empeñamos diríamos en poner un significado y en explicar las razones por las que nos gustan los colores y muchas de esas razones se nos escapan completamente no están supuestamente instalase el subconsciente que es a la par de que el Neuromante estudian para acabar además acabar estudiando no estas elecciones más o menos primar

Voz 0313 15:41 además igual hay un color predilecto para vestir de un color de cielo un color de mar Un color de un color de montaña que no son los mismos no hay que tiene además matices no no hay por qué quedarse con uno forzosamente el tuyo Roberto pues yo diría que el azul pero digo que diría porque tampoco lo tengo muy claro el título y yo coincido con el verde de toda la vida que eso lleva un jersey verde verde yo también yo también he estado siempre dudando entre el azul y el rojo ahí dudando ha estado siempre compatibilizando el azul y el rock qué peso tiene el Barça no no no que yo creo que yo sepa hasta donde soy consciente ninguno es posible que en el subconsciente tenga Suu pero con esto los pobres también se produce no llega a ser la sinestesia porque eso es totalmente confundir a ver la percepción de los sentidos pero sí que como decías antes hay hay colores que incluso a un aroma un sentimiento también se se se confunden

Voz 3 16:37 sí en incluso con los colores uno tiene esa sensación no de que son inmediatamente los colores por ejemplo a diferencia de los olores tiene la virtud de que son inmediatamente imaginables esa tienes la la sensación incluso de estar de estar viéndolos y eso no ocurre con los olores no cuando yo digo por ejemplo el el olor de la castaña cocida E intento evocar ese olor es muy difícil independizarse de la vista y el tacto de la de la castaña cocida osea es muy curioso lo que pasa con los cules que tienen un grado de abstracción muy muy notable en cambio con los olores si no tienes el objeto presentes muy difícil recrear lo imaginativa mente es muy muy muy difícil tener la sensación de estar oliendo a menos que es éste que saca presente el objeto no es lo que explica muy bien Prusia de una manera magnífica no es decir el olor está muy directamente ligado a nuestra memoria involuntaria de manera involuntaria en nos pueden activar por asociación de ideas cierto recuerdos pero en el cambio lo que está relacionado con la memoria más idea diatriba esas memoria mucho más voluntaria que la podemos manejar a nuestro antojo y lo que sucede con los colores de hecho

Voz 0313 17:37 muy bien Carrasco profesor de Filosofía de la Universitat de Barcelona gracias por este ratito en La Ventana ha sido un placer como siempre a vosotros muchísimas gracias a Dios bueno al cierre de esta Ventana de la filosofía que renace tres recomendaciones para seguir pensando ir reflexionando sobre el tema

Voz 4 17:52 hoy los colores primero libro pues los colores de nuestro recuerdo del historiador y antropólogo francés Michel Turó es el el hombre está editado periférica es el hombre que más ha estudiado el mundo los color el siglo XX Ibon ahí aparte de profundizar también hay anécdotas habremos porque el Caperucita Roja es la rosa roja porque el Tour de Francia convierte el amarillo en un móvil era liderazgo una segunda la dación de arte que este Oscar San Miguel que hace unos día un artista callejero español que se hace con da conocer como ocurre inauguraba la escultura de una cabeza multicolor que surge de hielo siberiano de la ciudad más fría del mundo ya Cut una obra trabajada a cincuenta grados bajo cero

Voz 1655 18:35 bueno la idea además allí que que todo está ajusto de hielo eh muchos de mis personajes siempre saben cómo se los líquidos de colores vale en este caso pues sale como la nieve también corzos asoma sólo de la boca para arriba y normalmente el hecho de a hacer todas las pieles o los personajes con las geometrías polígonos lo que simboliza es multiculturalidad simboliza como todas las razas no

Voz 8 18:55 y terminamos con una canción que ha tenido infinita

Voz 0313 18:57 las versiones se pero la original era

Voz 8 19:00 es esta la de Lole y Manuel

Voz 9 19:08 eh

Voz 10 19:28 claro

Voz 2 19:38 predica bien a que gripes ICA mi

Voz 11 19:55 ah