La Ventana La Rioja (05/02/19)

Voz 0866 00:10 hola qué tal muy buenas tardes abrimos la Ventana como es habitual mirando a lo que ha ocurrido durante la jornada hay lo que está ocurriendo en nuestra Comunidad en todos los municipios riojanos y es que La Rioja crece en habitantes somos doscientos sesenta y seis más una cifra que para el presidente del Gobierno significa un cambio de tendencia así lo ha dicho en la mesa de alcaldes que se ha celebrado esta mañana en Torrecilla donde José Ignacio Ceniceros ha presentado la agenda para la población que con

Voz 1046 00:45 dime Vives que estén sino que son los seis objetivos de la Agenda para la población tenemos ayuda a la familia con cuarenta y dos más de cuarenta y dos millones de euros a lo que es la emancipación de los jóvenes con veinticuatro millones de euros o lo que es el desarrollo territorial o el freno a la población a la despoblación que venimos denominan donó con sesenta y dos millones de de euros o partidas destinadas al envejecimiento activo con más de sesenta y dos coma ocho millones de de euros

Voz 0866 01:21 y también les contamos que hoy el PSOE ha denunciado que el Gobierno regional no tiene una estrategia eficaz en materia turística y que carece de ambición los socialistas alertan de la caída de veintisiete mil visitantes por su parte la consejera de Desarrollo Económico reconoce el descenso de turistas y pernoctaciones a lo largo del año pasado pero recuerda que son los segundos mejores datos de la serie histórica ya en la crónica de sucesos la Policía Nacional detiene a un hombre que ocultaba un kilo de marihuana entre sus pertenencias los hechos se desarrollaron en la calle Cigüeña de Logroño con motivo de un control rutinario el detenido un joven de veinticuatro años y nacionalidad rumana ocultaba entre sus pertenencias un kilo de marihuana veintiocho gramos de speed y seiscientos treinta y cuatro gramos de semillas de la misma sustancia la droga podría alcanzar un alto valor en el mercado

Voz 0866 02:46 ya en Logroño la capital Se refuerza el transporte urbano las líneas de transporte urbano Se reforzarán su servicio será más frecuente durante los horarios de entrada y salida de los colegios un transporte que el año pasado alcanzó los diez coma nueve millones de viajeros Cuca Gamarra

Voz 0148 03:01 es el refuerzo de las líneas uno tres diez en algunos horarios que coinciden además con los horarios escolares no se los propios datos a los que nos llevan es a darnos cuenta en qué momento se produce una mayor utilización del transporte urbano esa gestión inteligente lo que nos tiene que llevar esa tomar decisiones que sean también sostenibles desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social y medioambiental

Voz 0866 03:31 ahora mismo se circula con normalidad en todos los viales riojanos ibamos a conocer qué tiempo nos espera para mañana Agencia Estatal de Meteorología Carlos García qué tal buenas tardes

Voz 4 03:40 buenas tardes para mañana esperamos algo más de nubes en el cielo riojano y no se descarta alguna niebla matinal un nubes bajas en la Ribera Alta también se esperan heladas débiles en la Ibérica las temperaturas seguirán prácticamente sin cambios rondando los tres grados

Voz 4 03:57 Alfaro en cuanto a las máximas las cinco localidades rondarán los quince grados los vientos soplarán flojos del suroeste

Voz 0866 04:04 yo ahora mismo el termómetro marca once grados y medio en el centro de Logroño

Voz 9 05:04 es hablar de la escuela digital de padres que ofrecerá nuevos talleres para garantizar una navegación segura de los menores para reducir la brecha digital

Voz 0866 05:15 para hablar sobre este tema saludamos aquí en los micrófonos de Radio Rioja Alfonso Domínguez consejero de Administración Pública y Hacienda qué tal buenas tardes

Voz 5 05:22 buenas tardes Diego qué tal buenos reducirla

Voz 9 05:25 esa digital una navegación más segura de los menores en internet sobre todo también porque esos menores el día de mañana serán también bono adulto así podrán exprimir ese esas capacidades esas oportunidades que que ofrece Internet sin caer en los riesgos que tiene también la red

Voz 10 05:42 claro que sí nosotros en el Gobierno de La Rioja tenemos un principio muy claro la digitalización la transformación digital está nueva revolución que vivimos ahora en Siglo XXI en nuestras sociedades es claramente una oportunidad una oportunidad para el crecimiento económico para la creación de empleo para la creación de más empleo de mayor calidad para la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres en el mercado el mercado elaboren el mercado económico para tener un crecimiento más inclusivo para generar igualdad mejores servicios públicos y para tener una sociedad mejor pero junto a junto a El Reto al desafío y la oportunidad que supone la transformación digital también debemos ser conscientes de que existen algunos riesgos y que debemos tratar de evitar estos cargos el primero es el de el de la brecha digital que se pueden producir entre diferentes territorios o entre diferentes personas de distintos niveles socioeconómicos y también lo que tienen que ver con la seguridad y la privación la de las personas en este ámbito en la seguridad en la privacidad estamos muy preocupados en el gobierno una riojana muy ocupados en todo lo que tiene que ver con la protección de las menores de hecho había tenemos un proyecto de ley de protección de la integral que estamos trabajando en el Parlamento de La Rioja que seguramente dentro de poco verá la luz y muy específicamente dentro del reto la transformación digital tenemos que ser conscientes de que primero la seguridad ofrecía unos problemas y además también el uso intensivo de las tecnologías de información y la comunicación por parte de nuestros menores sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales tienen riesgos que indican que los padres y las madres de nuestra sociedad tienen que estar ocupados tienen que ocuparse de la utilización que los menores hacen de las tecnologías y los múltiples dispositivos que tienen ahora mismo entre las manos no por eso nos parece una idea muy buena a un proyecto en el que estamos muy ilusionados la escuela digital de padres que permite formar a los padres las competencias de las habilidades que permiten tanto a controlar cómo dirigir como enseñar a sus hijos e hijas en el uso responsable de las nuevas tecnologías

Voz 9 07:38 un equipo además que el que imparte esta esta actividad estas charlas estos talleres bueno que podemos decir que son expertos

Voz 0866 07:46 estamos hablando de una psicóloga una educadora para

Voz 9 07:49 bueno para tratar ese uso que comentaba desde las redes sociales que bueno los adolescentes porque hay que recordar que este estos cursos están dirigidos a los padres de alumnos de primero de la ESO que ya bueno pues empiezan a tener móvil ya están todas esas redes sociales aunque aunque a veces no podemos evitar que estén en las redes sociales por lo menos que hagan ese buen uso de ellas

Voz 10 08:09 claro que se ve en la autorización de las sociedades por parte de los menores que cada vez los los chicos y chicas de nuestra de nuestra comunidad utilizan los móviles utilizan las redes sociales y cualquier dispositivo de conectividad a una edad más temprana esto significa que debemos extremar las políticas de precaución sobre la utilización que se hace a estas edades de las redes sociales a través de la red social las redes sociales son un extraordinario elemento de comunicación y de conocimiento el mundo exterior por parte de nuestros menores pero también suponen un riesgo en cuanto a la privacidad Diego en cuanto a la utilización que se puede hacer de los mismos no por eso es muy importante que los padres encuentren bien formados que sepan bien cuáles son las redes sociales como los utilizan las redes sociales como se configuran cada uno de los permisos que se dan a las sociedades para saber que su hijo está haciendo un uso muy positivo en la misma y que no tiene los riesgos que se que sean en la dirección este tipo de este tipo de redes de comunicación por eso estas personas que tú indicabas antes las colaba la educadora no sólo son psicólogos educadores sino que además tiene una formación específica en la utilización de riesgos sociales y lo que va a nacer es dotar a los padres y las madres unas herramientas muy claras muy definidas muy estrictas para saber en todo momento qué uso están haciendo los menores de las redes sociales

Voz 9 09:24 consejero para las familias que estén interesadas en estas en estos talleres como pueden hacer para para acudir hay que inscribirse en algún centro

Voz 10 09:34 sí la la vamos a realizar varios talleres estos encuentros iban a realizar el lunes a viernes en horario de de seis y media a ocho y media de la tarde dos horas que podrán adquirir todas estas herramientas de comunicación que decíamos anteriormente y efectivamente tenemos varios varios varias vías de comunicación en primer lugar disponemos de una página web en la que se pueden en la que se pueden inscribir los padres y madres escuela digital poniendo en Google mismamente es que qué tal de padres fueran de la misma ya que hay a partir de ahí hacer las inscripciones para cuidar a estos talleres

Voz 0866 10:05 el consejero también quería preguntarle sobre un tema económico hoy hemos conocido que el producto interior bruto de La Rioja crecerá un uno coma ocho por ciento en dos mil diecinueve cinco décimas por debajo de la

Voz 9 10:15 ya según Ceprede no sé si es una

Voz 0866 10:19 Tim acción que comparte el Gobierno de La Rioja no sé qué estimación de crecimiento tiene el Gobierno de La Rioja para este año dos mil diecinueve esta misma semana

Voz 10 10:26 es conocido datos de crecimiento estimaciones de crecimiento económico diversas en cada una de las en cada una de las de las entidades que realizan este tipo de explotaciones no por ejemplo también hemos conocido un indicador que que la comunidad confía mucho porque es una decisión de carácter público independiente que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que viernes pasado anotaba un crecimiento de la economía riojana del entorno al dos coma tres por ciento sigamos así ponemos en conexión todavía este tipo de de este tipo de estimaciones que realizan no sólo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sino por la de preguntas incluso logrados que establece el BBVA en el Gobierno de La Rioja consideramos que nuestro crecimiento está en el entorno del dos coma tres al dos coma ocho por ciento ahora mismo hizo usted damos está información porque vemos que seguimos con buenos datos de creación de empleo el dos mil dieciocho también fue un buen año para la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma además para la creación de empleo de calidad se crearon más trabajos indefinidos que en el resto de comunidades autónomas también mostramos buenos datos de salud de pulmón de nuestra economía tanto en lo que tiene que ver con las exportaciones que continúan creciendo más que en años anteriores como además también en la propia demanda interna el consumo de los hogares el consumo las empresas está haciendo estás estos datos puestos en conexión no siempre Llanada decir que estamos creciendo en torno de la media nacional el consideramos nosotros como uno del dos coma tres al dos coma ocho por ciento

Voz 9 11:49 Alfonso Domínguez consejero de Administración Pública y Hacienda muchas gracias por habernos aprendí

Voz 0866 11:53 pero muchísimas gracias buenas tardes hablamos ahora de turismo el Partido Socialista asegura que el Gobierno regional no tiene una estrategia eficaz en materia turística y que además carece de ambición para darle la vuelta a los datos negativos la candidata a la Presidencia del Gobierno de La Rioja alerta sobre la caída de veintisiete mil visitantes a esta Comunidad autónoma a lo largo del año pasado Concha Andreu recuerda que los socialistas insisten en un plan integral de excelencia turística que busque aprovechar las potencialidades de La Rioja

Voz 1 12:25 con qué fin de aprovechar nuestros privilegios porque realmente tenemos paisaje gastronomía tenemos el turismo enológico posible lo registramos hilo aprobamos en el Parlamento Iker conclusión tenemos pues que el Gobierno lo ha hecho hablado inolvidable

Voz 11 12:42 el liderado pero Kiss que también eh propusimos mediante una moción consecuencia de una interpelación en el Parlamento la posibilidad de legislar para hacer municipios turísticos porque los municipios turísticos son los que eh destacan lo principal de cada municipio eso lo hacemos en conjunto y hacemos una región extraordinaria

Voz 0866 13:08 el PSOE asegura que el Gobierno sólo busca golpes de efecto que no sirven de nada y el candidato a la Alcaldía de Logroño también considera que la capital hay una ausencia total de estrategia turística y una clara falta de ambición de ciudad Pablo Hermoso de Mendoza cree que la ciudad necesita un relato turístico que recuerda que tiene todos los recursos para ser atractiva y sugerente

Voz 12 13:27 no les faltan recursos Logroño cuenta con con todos los recursos para ser como no una de no Police es decir una ciudad que sobre el vino puede construir un gran relato una gran historia hay que contarla Logroño dispone de calados de bodegas de personas de paisajes desde el cortijo hasta Varea para ser vista por todo el mundo una como un destino turístico no solamente inteligentes sino atractivo y sugerente aquí viene gente de todo el mundo a comer los mejores helados a disfrutar de la mejor cocina y donde se mezcla la cocina riojana con la cocina por ejemplo peruana hay a personas que están creando en gastronomía en cultura en en todo lo que tiene que ver con vitivinicultura no lo estamos aprovechando

Voz 0866 14:11 por su parte la consejera de Desarrollo Económico reconoce el descenso de turistas híper nota acciones a lo largo del año pasado pero recuerda que son los segundos mejores datos de la serie histórica Leonor González Menorca dice que en lo que llevamos de legislatura las cifras han mejorado y que el reto en este dos mil diecinueve es seguir potenciando aquello que hace a La Rioja diferente los responsables Picos de la comunidad además recuerdan que el año pasado crecieron las inversiones del sector privado en este terreno González Menorca dice que nuestra región registrado registró más de ochocientos cuatro mil visitantes más de un millón seiscientas pernoctaciones esto supone un descenso del tres coma dos y el dos coma dos por ciento respectivamente eso sí la consejera destaca que ha crecido el número de turistas internacionales

Voz 13 14:52 en este caso ha aumentado el turista internacional un cinco coma tres por cien eh en cuanto a lo que es los visitantes no ha aumentado en un seis por cien lo que es la pernoctación de este turista internacional así que de esta manera si hablamos de turistas internacionales bueno pues vemos que ha crecido y de esta manera bueno pues les queda registrado y además algo que es muy positivo que vemos que se queda durante más tiempo ese turista en nuestra comunidad

Voz 0866 15:30 y hablamos ahora del sector del taxi porque a la espera del resultado del referéndum de los taxistas de Madrid que votan sí deja en el paro tras perder la batalla con la comunidad aquí en La Rioja al consejero de Fomento confía en que el conflicto no llegue a la región en este sentido el consejero Carlos Cuevas reconoce que el Gobierno por sentencia judicial se ha visto obligado a autorizar licencias de CTC así a las seis existe existentes en los años noventa Ahora el Ejecutivo autorizado sesenta hay en breve plazo llegarán a las ochenta y nueve mientras en La Rioja hay ciento setenta y cinco licencias de taxi Carlos Cuevas insiste en la necesidad de que haya una convivencia pacífica entre estas dos realidades

Voz 14 16:07 para ello pues si hay que regular lo que haya que regular pues lo haremos pero con con lógica y en todo caso a nuestro entender aquí lo que ha fallado ha sido que el Gobierno central se ha quitado el el el tema de encima en lugar de resolver el problema lo que ha hecho ha sido traspasarlo a las comunidades autónomas con lo cual en realidad lo ha multiplicado por diecisiete habrá que ver cuáles son las particularidades de cada sistema el taxi por supuesto está ampliamente contrastados durante muchos años en el caso de las PCs pues habrá que ver dónde está los posibles límites pues para que como digo se produzca una convivencia pacífica no

Voz 0866 16:50 ya en Logroño el equipo de gobierno refuerza las líneas de transporte urbano durante los horarios de entrada y salida de los colegios concretamente de las líneas uno tres diez Cuca Gamarra es la alcaldesa

Voz 15 17:01 el autobús de la línea uno que se que va a a sumarse como refuerzo nos va a permitir que el que sale de labrador a las ocho y treinta y tres y y tendrá un refuerzo a esa hora que permitirá a no esperar doce minutos sino que seis minutos más tarde sabes la el siguiente cubrirá el refuerzo desde el labrador hasta el ardieron en la línea es el refuerzo con los dos nuevos autobuses en este caso va a ser al final de la jornada escolar nos va a permitir los refuerzos pasando de diez minutos a cinco minutos en las franjas horarias y concretamente a en los trayectos que se realizan desde marianistas a Las Norias a las veintidós cincuenta y el que tiene y el de la parada Linares en la estrella al centro de salud Villamediana de las catorce cuarenta y cinco son las horas donde se detecta mayor necesidad de transporte y por tanto se introducen esos dos nuevos autobuses reduciendo la frecuencia ahí a de diez a cinco minutos

Voz 0866 18:04 también el Ayuntamiento de la capital los grupos de la oposición piden crear el carnet oficial de cuidadores de gatos para gestionar las colonias féminas que hay en la ciudad en una moción proponen que el Consistorio logroñés forme a voluntarios y les entregue estos carnets para regular y atender las colonias de animales además piden que sea el Ayuntamiento quien corra con los gastos de la alimentación esterilización de los seguros de responsabilidad civil de los cuidadores además las personas que ejercen esta figura también recibirían formación desde la asociación gestión ética y legal de colonias féminas aseguran que esta es una fórmula de éxito comprobado en otras ciudades como Vitoria Barcelona o Zaragoza

