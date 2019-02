Escucha las noticias de las 02:00 (06/02/2019)

durante el mes de enero hubo dos reuniones del Gobierno y de la Generalitat y en ambos casos emitieron un comunicado conjunto en el que mencionaban esa mesa de partidos sobre la que no había acuerdo de hecho el viernes pasado la portavoz Isabel Cela dijo que la negociación estaba en un punto ciego Esquerra Republicana de Catalunya y el PDK querían que participase un mediador y el Gobierno cedió ayer sólo unas horas después de que los republicanos registraran su veto a los Presupuestos Carmen Calvo En cualquier caso negó que se pueda hablar de mediación la figura pues nada alguien que sea capaz

ponen fin a dieciséis días de paros y lograr ninguna de sus reivindicaciones el Gobierno de la Comunidad dejó claro que no regularía la contratación de los WC y ha mantenido su postura hasta el último día los taxistas dicen que salen reforzados porque han conseguido la unidad en el sector frente al intento dicen de dividir los Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi

pero al final estoy convencido que conseguiremos ganar porque desde el puesto que aquí ocupamos no vamos a parar hasta conseguir hacerles doblegar desde

a las seis los taxis vuelven a circular por Madrid pero no renuncian a las movilizaciones el sábado han convocado una protesta por el centro de la capital ahora dicen toca el rearme del sector pero con nuevas vías

en Estados Unidos la Academia de Hollywood acaba de confirmar que la próxima edición de los Oscar la que se celebra el veinticuatro de febrero no va a tener maestro de ceremonias es algo que no ocurre desde hace treinta años primeros eligió al humorista Kevin Hart pero renunció a presentarla después de que salieran a la luz unos tuits homófobos que había publicado así que este año van a ser varios actores los que vayan interviniendo a lo largo de la gala más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com