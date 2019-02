Escucha las noticias de las 03:00 (06/02/2019)

Voz 0127 00:00 son las tres las dos en las Islas Canarias buenas noches Ana con buenas noches el embajador de Venezuela en España Mario Iceta ha dicho en Hora veinticinco que no reconoce la legitimidad de Antonio el diputado opositor que ha designado Juan Why Do como representante de Venezuela en nuestro país

Voz 2 00:20 yo no sé si eso el señor ha designado a alguien en la playa Karajan en alguna rotonda no me llama designado por Twitter Mi presidente se autoproclamó en una plaza yo fui designado como embajador en el marco de la Convención de Viena para el derecho diplomático que presentó al Gobierno en la República Bolivariana de Venezuela el ejercicio pleno de mi función

Voz 0127 00:42 el Gobierno de España reconoce a Juan Why do como presidente de Venezuela pero el ministro de Exteriores ha dicho que no tiene ninguna noticia sobre ese nombramiento Josep Burrell respondía así a las preguntas de los periodistas en los pasillos del Senado

Voz 3 00:55 pues ya ha anunciado que designe al nuevo embajador para España tenía conocimiento no se va a quien lo ha anunciado públicamente como ha salido la placer la dichos ha salido en los medios de comunicación usted no tiene conocimiento por lo tanto no no tengo ningún cáncer que lo me parece que no tengo conocimientos que aparece alguna precisamente embajador no tenemos ninguna noticia al respecto lo puedo comentar lo que no conozco no tenga pues cuando lo tengamos veremos

Voz 0127 01:24 mientras en Venezuela está previsto que en las próximas horas pueda comenzar a llegar ayuda humanitaria esta noche se han reunido en Washington los secretarios de Estado de Estados Unidos de Colombia que es el país por el que está previsto que entre la comida de los medicamentos y también allí en Washington a esta hora Donald Trump interviene ante la Cámara de Representantes para dar el discurso sobre el estado de la Unión acaba de comenzar de vuelta España PP y Ciudadanos arremeten contra el Gobierno por abrir la puerta a incorporar un relator a la mesa de diálogo con los partidos catalanes que están representados en el Congreso la vicepresidenta ha dicho que en ningún caso esa persona va a ejercer de mediadora ha dicho que va a ser alguien neutro designado de mutuo acuerdo y que coordinará las reuniones Javier Carrera

Voz 0866 02:05 los populares consideran que es una puñalada por la espalda a la justicia a pocos días del comienzo del juicio por el Prusia aseguran que bajo ninguna circunstancia dicen literalmente van a admitir o consentir que el Gobierno sitúe a este tipo de mediadores a través de un comunicado el PP reiteraba en la tarde de ayer

Voz 4 02:23 que la practica esos mediadores sea cual

Voz 0866 02:25 sea el nombre suponen poner en el mismo nivel de legitimidad el Estado de derecho y la ruptura del mismo e insisten en que negociar equivale a traicionar a España desde Ciudadanos su presidente Albert Rivera compartía discurso señalaba que Sánchez había vuelto ceder ante los separatistas una humillación intolerable para España remarcaba líder de la formación naranja a través de Twitter fuentes del partido decían sentirse muy sorprendidos ya aseguraban que es la demostración de que Sánchez es un chollo dicen para quinto