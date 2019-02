Escucha las noticias de las 07:00 (06/02/2019)

la crisis venezolana se ha colado en el discurso sobre el estado de la Unión del presidente pues si alguien tenía alguna duda sobre la importancia que la actual Casablanca da al cambio de régimen en aquel país cambio que se enfrenta situaciones diplomáticas insólitas Juan Why do reconocido como presidente por el Gobierno español ha designado Antonio Elkarri como embajador en España pero anoche en Hora veinticinco el actual embajador Mario sea insistía en que es el único representante oficial de Venezuela en nuestro país

que a mal el firmaron por Twitter ni presidente se autoproclamó un aplauso yo fui designado como embajador en el marco de la Convención de Viena para el derecho de diplomático libros presento no la República Bolivariana de Venezuela

Congreso no no hace falta mediadores guber que ha pasado de hablar del mediador internacional que figura como exigencia en el documento que Torra entregas Sánchez ha pasado de hablar de este mediador internacional hablar de notario

donde no borrador fue la partida de la Memoria Histórico quince millones de euros hombre ahí no hubo error claro que no quince millones para crear una verdad estado quince millones de euros destinados a que ustedes les entierren unos huesos en lugar de mejorar los jueces y fiscales y desde está en eso