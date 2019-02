Hoy por Hoy La Rioja (6/2/2019 Tramo 6:50 a 7:00)

Voz 2

02:38

de qué es lo que critica el Partido Riojano bueno pues que a mí me parece muy bien que se dedique enviarle cartas a a la señora consejera señala Martín me parece punto correcto o igual es el primer inicio para hacer una reclamación pero claro cuando se ven que las cosas no llegan cuando se que se está perdiendo servicios yo creo que un alcalde tiene otras formas de de representar a su ciudad y yo en el último pleno la semana pasada le hacía el ruego por favor una reunión urgente hola señora consejera para dar una solución a los problemas que tenemos porque hay más problemas añadidos bueno los problemas se vienen por el tema de de no parece que a los servicios de urgencias que se hace desde que un profesional terminales de Solari desde hace hecho las tres o hay que cubrir diferencias nueve y luego las las urgencias nocturnas no estaba parece que hay no no causar baja lo ya se ha marchado llegan o jubilación impreso que quieren que Darío de las tres a las nueve ha cubierto con los profesionales de Atención Primaria claro esto qué es lo que supone suponen lógicamente uno sobrecarga de trabajo es bueno eso unas movilizaciones que ellos están haciendo