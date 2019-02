Hoy por Hoy La Rioja (6/2/2019 Tramo 7:20 a 7:30)

por un presunto delito urbanístico siento que eso no lo hemos tratado en la mesa y esa cuestión no tiene nada que decir aquí Pedro

al hacer una regulación que sea válida para todas las CCAA por lo tanto hay que estar muy coordinados por el resto de comunidades autónomas no obstante está trabajando un grupo de trabajo junto con el Ministerio de Fomento formado por todas las comunidades autónomas para que aquí no hagamos diecisiete regulaciones absolutamente distintas

vamos ya con la lectura de prensa empezamos por Diario La Rioja los colegios riojanos aumentan alumnado extranjero por primera vez en siete cursos a pesar del repunte que Educación atribuye a la llegada de familias procedentes de Venezuela de Europa del Este la región ha perdido desde dos mil once Un millar de escolares foráneos el nueve cuatro uno punto com la Fiscalía pide treinta meses de cárcel para el concejal de Izquierda Unida en Calahorra por apropiación indebida en Rioja dos punto com podemos encontrar que la maternidad se retrasa en La Rioja ya hay más madres de cuarenta años que de veinticinco y terminamos con noticias de La Rioja donde podemos encontrar que una nueva terapia tenderá a personas con trastorno mental grave en su propio entorno

no no hemos estado del alto tribunal

hola Diego buenos días tras dos días de descanso el Calahorra regresa hoy a los entrenamientos lo hará con el sabor dulce de la victoria lograda el pasado domingo y lo hará con la vista puesta en el partido del próximo domingo Las Gaunas los rojillos arrancan esta semana de trabajo con las bajas de Xavi Carreras y de Txomin Barcina que veremos si está no no finalmente para entrar en la convocatoria que Miguel Sola debe preparar en este derbi que sin duda será toda una fiesta del fútbol riojano pues espera la llegada Logroño de numerosos aficionados rojillos para dar ambiente a un partido que estas dos entidades no han jugado en toda su historia dos equipos que nunca se han enfrentado en Las Gaunas y que lo hacen en Segunda B tras sendas victorias suena sin duda realmente bien espera enfrente una Unión Deportiva Logroñés que atraviesa esa por uno de sus mejores momentos en las diez temporadas que lleva militando en Segunda B cinco victorias seguidas siete partidos sin recibir un gol los riojanos regresan esta mañana la actividad física tras la jornada de descanso de ayer martes y lo hace sabiendo que recuperará para este domingo a Pablo Boadilla el central que ya cumplió su partido de sanción el pasado domingo donde fue perfectamente cubierto no por Mikel Santamaría veremos qué gestión de los numerosos recursos hace Sergio Rodríguez en esta nueva fase del campeonato donde los riojanos buscan consolidar aún más los puestos de play off de ascenso es más podría darse el hecho de que Sergio sólo contará con una baja para este encuentro veremos si Rayco y Ander Vitoria España para formar parte de la convocatoria de cara al partido el derbi riojano de estar listo sólo Jaime paredes podría ser baja dado que ha tenido que ser ingresado por un proceso vírico y parece complicado que esté para jugar ante el Calahorra para este partido la Unión Deportiva Logroñés quiere tener un gesto con equipos convenidos y los futbolistas de los conjuntos y de las entidades convenidas acudirán con una invitación a Las Gaunas para disfrutar de un encuentro que sí sin duda espera con muchas ganas toda la comunidad futbolística riojana y cerramos con dos últimos apuntes porque esta tarde el Balonmano Logroño se enfrenta al Granollers en la segunda jornada de la segunda vuelta será en tierras catalanas en un nuevo duelo directo por un puesto final en Europa y ayer se jugó el partido aplazado el pasado fin de semana en Isla por la nieve el Anguiano ganó tres uno al Rápid