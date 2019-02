Hoy por Hoy La Rioja (6/2/2019 Tramo 7:50 a 8:00)

Voz 9

06:31

ambos en la calle porque lo que queremos realmente es poder llegar a intentarlo por lo menos hacia los pacientes que nos que no tienen la excelencia a mí al tratamiento ni a nuestros servicios y montamos es un un dispositivo en este sentido que para atenderlos en en su propio medio eh para hacer también y sobre todo que haya una continuidad de tratamiento de decir que no solamente es el equipo multidisciplinar el que va a tratar al paciente sino lo que vamos a intentar es conseguir también que todos nuestros dispositivos que tenemos también montados como son los hospitales de día como son la unidad de rehabilitación y las unidades de salud mental pues puedan acceder ese tipo de pacientes que son los más graves los que más que compensan y que tienen que que no que no tienen esa continuidad y asistencia a mí se adhieren a los servicios tradicionales