Escucha las noticias de las 08:00 (06/02/2019)

son las ocho las siete en Canarias buenos días hace mal el Gobierno jugando a la ambigüedad sobre sus gestiones para intentar resolver la crisis constitucional en Cataluña no hubo manera de aclarar ayer qué funciones exactas tendrá el reloj Thor coordinador o como llamen a la figura que acepta ahora para el diálogo con la Generalitat ni en qué ámbitos va a actuar si en la mesa catalana de partidos que ya existe sin otra nueva o en las negociaciones Gobierno Generalitat y el Gobierno central pretendía despachar esta bomba política así con un anuncio casual en la tele por la mañana y una confirmación en los pasillos del Senado por la tarde y pretendía además en el colmo de las pretensiones que no se relacione este gesto justo ahora con su necesidad del voto independentista para aprobar el presupuesto la oposición salió en tromba a acusar al Gobierno de humillar se y aceptar la condición independentista de una mediación para aguantar en La Moncloa y Quim Torra necesitado de cualquier oxígeno aprovechó el que le lanzaba el Gobierno para elevar la apuesta y difundió inmediatamente el documento que entregó en diciembre Sánchez y donde figura la exigencia de un mediador internacional documento del que no teníamos noticia X desde hace un año muchas veces que las instituciones españolas aguantaría una crisis como la catalana instituciones que no han necesitado de ningún aval democrático ajeno a ellas así que lo primero y urgente hoy es aclarar esta situación buscar los datos precisos y evitar la confusión porque hay mucha mucha peligrosa confusión esta mañana pretendemos convertir hoy por hoy en una gran plaza pública donde vamos a escucharlos a todos a las nueve estará aquí quién tiene todos los datos la vicepresidenta Carmen Calvo Isabel hemos también como lo ve el vicepresidente catalán Pere Aragonés porque va a estar en la sede en Cataluña pero también sé que haremos la opinión de toda la oposición de Arrimadas García Egea de la socia preferente de Irene Montero Pepa bueno