Las noticias de Castilla y León, 10:02 (06/02/2019)

Voz 2

00:45

tema de la cotización por el periodo de prácticas pues sí ha tenido un cierto impacto negativo porque las empresas que reciben a los alumnos en prácticas todos los ciclos tienen obligatoriamente un módulo de prácticas de dos meses y medio tres meses las empresas han empezado a hacer muchas preguntas si tienen que darlos de alta en la Seguridad Social honor que costes implica eso quién va a asumir esos costes bueno la verdad es que hemos trasladado todas esas preguntas al Ministerio y no a día de hoy no tenemos una respuesta clara tenemos una cita el día doce de este mes para que nos den explicaciones sobre este asunto pero sí que ha habido cuya empresas que han dicho que este año a lo mejor no podían recibir alumnos en prácticas porque si eso iba a implicar un coste añadido pues no están dispuestas resumirlo