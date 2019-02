los taxis han vuelto a las calles de Madrid del cincuenta y cuatro por ciento de los taxistas votó ayer a favor de desconvocar la huelga tras dieciséis días de paros en los que no han conseguido nada aún así dicen que la lucha continua

Voz 2

00:17

duros y largos porque no no hemos trabajado no se ha ganado nada que para autónomos tres mil euros