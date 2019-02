Las noticias de Andalucía, 11:03 (06/02/2019)

Voz 0592

00:24

de esta forma la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha rechazado los recursos presentados por la acusación particular y las acusaciones populares que ejerce el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra a las que se adhirió la Fiscalía do magistrado frente a uno que en su voto particular abogaba por decretar la prisión provisional para los encausados estimaron que no había razones suficientes para modificar su situación de libertad provisional consideraron endeble el el riesgo de fuga ahora han vuelto a pronunciarse en el mismo sentido