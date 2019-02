Voz 1

son los cincuenta años de carrera interpretativa pues si tenemos en cuenta así a bote pronto ante una pregunta si casi estadística para la cual no tenían demasiado preparado pero sí según recuento rápido diría que en cincuenta años de carrera he tenido la oportunidad de estrenar en teatro únicamente en teatro unos cincuenta espectáculos en este momento lo cual significa cincuenta personajes pues a cincuenta monstruos distintos cada personaje es un monstruo es una batalla es una ballena a la que hay que caza pues existe ha seguido muchas ballenas blancas a lo largo de su vida blancas y alguna muy negra ahí de muy mala leche y muy complicado hay un restaurante y yo creo que es el mejor restaurante Madrid pero encima Viridiana quienes conozco conozco en el menú se hay una frase incluso se porque me acuerdo siempre esa frase sin frase apócrifa que afirma que todos llevamos a Moby Dick en la punta de no estarán hay que bonito aunque podría conforme con eso quizá sí porque todos tenemos un objetivo todos tenemos un objetivo que a veces a veces cuando ese objetivo no llegamos a alcanzarlo pues se se convierte en una obsesión y puede llegar a ser nefasto puede llegar la la consecución del objetivo que uno se propone cuando llega a un final feliz es muy gratificante pero cuando no cuando esa persecución se hace eterna pues puede conseguir que ese sentimiento se vaya pudriendo ese afán de conseguir el objetivo se vaya convirtiendo en una obsesión rayana en la locura que es lo que le pasa al capitán al Berganza no que es algo totalmente la sed de venganza cuando se va pudriendo dentro de uno se va convirtiendo en una obsesión prácticamente incontrolable y esa obsesión incontrolable está a un paso sino es ya una locura ahí eso es lo que les sucede al capitán a Hat yo creo que son ser que está absolutamente loco desde un principio curioso que ayer Miguel Ángel Aguilar centrado en esa misma línea de filial este mismo programa Sé que hay días que o promulgó una amnistía o no puede salir a la calle a la pieza perdón a la gente que me ha hecho a sí es verdad es que no puedo salir a la calle es verdad es verdad pero ese