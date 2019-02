Las noticias de Castilla y León, 11:03 (06/02/2019)

estamos de acuerdo con los que que dice la policía que no que no nos precipitemos y nosotros lo que estamos pidiendo es que que con cierto sentido de responsabilidad que nos llamen damos la oportunidad de ganar cita

Voz 5

01:00

en este juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Segovia de momento ya han declarado el ex director general de Caja Segovia Manuel Escribano y el ex secretario general Antonio Tapias de momento ha quedado en el aire quién autorizó la transferencia de veintisiete millones de euros para las prejubilaciones el treinta y uno de diciembre del dos mil diez un día antes de la desaparición de la entidad los ex directivos de Caja Segovia están haciendo especial hincapié en la transparencia y solvencia de los controles siempre ajustados a la legalidad a lo largo de esta jornada del miércoles va a testificar el responsable de Recursos Humanos de Caja Segovia Enrique Quintanilla el siguiente en declarar el ex presidente de la entidad Atilano Soto después los dos vicepresidentes Elena García Gil y Manuel Agudo Díez