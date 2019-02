Escucha las noticias de las 12:00 (06/02/2019)

Voz 4

01:36

bueno pues no hay novedades respecto a lo que hemos escuchado en la SER hay ocho meses de gobierno ya hay ocho meses tras los cuales el Ejecutivo piensa que es hora de buscar soluciones políticas a Cataluña desde la política pero eso hay que buscar espacios para hablar y hay dos los dos gobiernos en la comisión bilateral la mesa de partidos catalanes en la que hay que hablar de soluciones políticas en esa mesa de partidos Calvo explica de nuevo que es necesario en la figura del relator que ayudará a un trabajo que no se presenta fácil ha dicho porque tendrán que hablar partidos que están en las antípodas sobre la forma que tienen de ver soluciones políticas a Cataluña no hay fecha aún para la comisión bilateral de los Gobiernos lo hay fecha aún para esa reunión de la mesa de partidos catalanes reprocha al PP y a ciudadanos que se envuelvan en el discurso de España y de defensa de los catalanes y de Cataluña luego no participen en estas conversaciones ahora