Escucha las noticias de las 13:00 (06/02/2019)

Voz 0017

04:44

qué tal muy buenas el Barça vive pendiente de Messi que está en la convocatoria hay a última hora guiado por sus sensaciones verá si puede ser titular esta noche frente al Madrid taller entreno bien ha mejorado mucho de las molestias en el muslo pero no habrá decisión hasta el final Valverde ha convocado a diecinueve futbolistas tendrá que hacer un descarte no llega de velé todavía sin el alta ya esta noche esperamos el mejor once del Barça habrá buena entrada en el Camp Nou finalmente no habrá mosaico pero se repartirán miles de banderas del Barça