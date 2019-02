SER Activos: 'Las Minis en el Duquesa de la Victoria'

Voz 3 00:00 SER Deportivos La Rioja ser

Voz 1 00:09 Ello Moreno

Voz 0995 00:16 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja recogemos el testigo de los compañeros de la Ser en Madrid para continuar con este tiempo de deporte pero siempre a la riojana chicos porque sabe muchísimo Arrigo todos no hoy es miércoles y como cada miércoles llevamos la decana de la radio riojanas por los coles de La Rioja en esta ocasión estamos en Logroño en el corazón mismo de la capital estamos en el colegio público Duquesa de la Victoria pero antes de arrancar con esta nueva edición de ser activos nos daba es un rápido repaso por los principales titulares deportivos de la jornada en La Rioja

Voz 4 00:52 eh

Voz 1 00:53 quiere volver apuesta es te ofrece los titulares deportivos

Voz 0995 00:58 repleto de confianza si llega al Balonmano Logroño el partido de esta tarde en Granollers para enfrentarse al conjunto catalán en un nuevo duelo directo por garantizarse ambos equipos Un puesto en Europa ambos conjuntos tanto riojanos como catalanes están empatados con veinte puntos en la parte alta de la Asobal y el empate en la primera vuelta en el Palacio de deja el asunto más disputado que nunca sin embargo el treinta y seis treinta del pasado sábado en Logroño en el Palacio de los Deportes ante el Ademar permite afrontar el choque con una dosis de confianza importante porque los riojanos están con salud se les nota con chispa Yáñez ya han regresado del parón liguero por el Mundial más frescos que nunca para afrontar con garantías estos dos duelos importantísimos de cara a sus opciones de estar a final de temporada en Europa los riojanos recuperan a escote que se perdió el partido del pasado sábado el encuentra arranca a las siete y media de la tarde hice podrá seguir en directo a través de la Liga Sport TV tras dos días de descanso el Calahorra regresa hoy a los entrenamientos lo hará en doble sesión se ha ejercitado esta mañana a las diez en las pistas de Calahorra y lo volverá a hacer nada en escasos estos a las tres y media en la planilla ya con la vista puesta en el derbi riojano del próximo domingo las primeras dudas están en saber si sabe Cárdenas y Txomin Barcina están uno listos finalmente para entrar de nuevo la convocatoria que Miguel Sola debe preparar para este derbi donde se espera un gran ambiente la directiva del Calahorra decidido fletar autobuses hasta Logroño para que sus aficionados vivan el derbi como una auténtica fiesta en un duelo inédito hasta la fecha en Las Gaunas nunca antes se han enfrentado estos dos equipos en el estadio logroñés espera enfrente una Unión Deportiva Logroñés que atraviesa por uno de sus mejores momentos en las diez temporadas que lleva militando en Segunda división B suma cinco victorias seguidas para ser el mejor equipo de esta segunda B en este año dos mil diecinueve lleva siete partidos invictos en los que no ha encajado además ningún tanto los blanquirrojos han regresado esta mañana a los entrenamientos se han ejercitado en el Mundial ochenta y dos tras la jornada de descanso de ayer martes con el paso de los entrenamientos se podrá saber si finalmente Ander Vitoria y Rayco están listos para regresar al trabajo normal con el resto del equipo y por tanto con opciones de volver a la convocatoria para el derbi riojano se podrá dar el caso de que Sergio Rodríguez sólo tuviera una baja o ninguna todo depende del estado en el que se encuentre Jaime paredes que tuvo que ser ingresado el pasado lunes por un proceso vírico del que se recupera

Voz 5 03:14 sabemos que apoyar a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo con los peores sabemos que terrazas con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque deporte a lo grande en Kirkuk punto es ofrecemos las mejores apuestas registra técnica

Voz 6 03:32 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva de juego puede crear adicción

Voz 0995 03:51 y así una vez hecho los deberes con la más rabiosa actualidad del deporte riojano es el momento de que como cada miércoles SER Deportivos La Rioja Se cambié la camiseta dice convierten ser activos que es una acción que nos está permitiendo visitar y conocer los diferentes colegios de La Rioja con el objetivo de observar como el deporte sin duda un la herramienta trascendental para la Dukan son de los jóvenes riojanos porque el deporte fomenta valores como el trabajo en equipo el esfuerzo la constancia el sacrificio la amistad también chicos la vida saludable en esta ocasión estamos junto a los profesores y alumnos del colegio de la victoria aquí en Logroño así que una vez llegados a este punto los toca decir aquello que tanto nos gusta de comenzamos era activos aquí en Ser Deportivos en la Cadena Ser

Voz 6 04:35 espacio patrocinado por el Gobierno de La Rioja comunicación para todos

Voz 0995 04:41 estamos en el colegio público Duquesa de las Victoria en Logroño y os queremos agradecer tanto a los alumnos como a los profesores que no sabrá y las puesta las puertas de vuestro centro de vuestro colegio para montar aquí este pequeño estudio agradó Radio Foro radiofónico ambulante nos encanta salir fuera de la radio y nos encanta conocer a los alumnos y profesores de la comunidad educativa de La Rioja que es lo que nos está permitiendo precisamente esta actividad de ser activos otro de los objetivos de ser activos es que queremos explicaron que ahí sí que tocáis como se hace un programa de radio de dejar constancia entre todos de lo importante que es el el deporte para el desarrollo intelectual y físico de los jóvenes riojanos os vamos a pedir un fuerte aplauso para que sepan los oyentes que sí que es verdad que estamos en un colegio no chicos un fuerte aplauso

Voz 0301 05:32 y ahora así aprovechamos estos aplausos para recibir bajo un poquito para recibir a las deportistas en mitad en el ser activos de hoy son así Evans muy buenas tardes bienvenida a Ser activos qué tal bien gracias encantado de saludarte también está Amelia Portero que es ya repiten ser activos y es toda una veterana de la radio gracias de nuevo por estar aquí Amelia

Voz 8 05:56 muchas gracias a vosotros encantada de de venir aquí a los coles

Voz 0301 06:00 los niños riojanos no nos vimos a final de la temporada del año pasado como empezado este dos mil diecinueve Amelia

Voz 8 06:06 pues muy bien la verdad que con muchas ganas porque ahora viene un periodo de competición muy importante doce manitas trece manitas tenemos la Copa de la Reina así que con muchas ganas y entrenando muy duro pues para traernos la Copa para aquí para Logroño

Voz 0301 06:22 Evans es norteamericana es estadounidense qué tal la vida por España por La Rioja cómo está todo

Voz 8 06:28 sí toros está bien me encanta

Voz 4 06:31 el IVA cultura española esa teoría

Voz 8 06:33 a la espera o para

Voz 4 06:35 a muchos ya años Si me encanta sabes

Voz 0301 06:38 oye ha aprendido español a todo meter eh

Voz 8 06:41 sí sí la verdad que desde el principio no ha hecho falta mucha traducción porque lo entiende todo perfectamente si poco a poco se va soltando y habla ya estupendamente

Voz 0301 06:49 sicos antes de que paséis vosotros hacerle las preguntas que es lo que más nos gusta este ser activos a media resume un poco los títulos los éxitos alcanzados por el minis de Luis en estos son muchos pero bueno sois actualmente campeones de Liga campeones de la Copa de la Reina cuántos años seguidos bueno es

Voz 4 07:07 cuánto bueno yo llevo aquí cinco temporadas

Voz 8 07:10 aquí desde que yo estoy aquí pues hemos ganado cuatro Ligas tres Copas de la Reina y tres Supercopas así que el palmarés es bastante alto pero bueno el club tiene más títulos yo desde que estoy aquí hemos ganado eso Ivo en este año de momento hemos ganado la Supercopa que son cuatro ya que dicho tres son cuatro y ahora bueno pues saber qué tal la Copa de la Reina el próximo veintidós de febrero creo que ese es el fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria y bueno ya luego de cara a final de abril pues los play off por el título así que a ver qué tal

Voz 0301 07:41 pues de les deseamos toda la suerte del mundo no desde aquí desde el Duquesa de la Victoria estas grandes campeonas del del deporte riojano y del deporte español yo creo que es el momento de que sean los alumnos

Voz 0995 07:51 los que poco a poco porque además soy tenemos una pequeña sorpresa

Voz 0301 07:54 los chavales queremos regalar dos entradas dobles una entrada doble para que este domingo en el Mundial ochenta y dos podáis ir a ver al EF Logroño al equipo femenino de Primera División juegan un partido muy importante a las doce el domingo contra el Granadilla ese juegan prácticamente la salvación este año han pedido a la comunidad riojana a la sociedad Hanna que les acompañen en ese partido tan importante y nosotros a través de la colaboración con el Club vamos a regalar a cada uno de los participantes en este federativos una entrada doble vale para que sus animales vayáis el domingo animar a este equipo también femenino porque el deporte es genial y el deporte femenino es también fantástico ALE chicos así que eh vamos a recibir al primer alumno tiene ahí ha destacado un sitio donde se va a sentar hilo recibimos con un fuerte aplauso si os parece Alex Txikon

Voz 9 08:45 todos los alumnos

Voz 1236 08:48 el Duquesa de la Victoria son de de cuarto eh así que yo creo que va a ser la primera vez que van a hablar

Voz 0301 08:55 ante un micrófono un Duquesa de la Victoria que está en proceso de montar su propia radio eh que nos encanta hay que estaremos aquí para ayudarnos en lo que en lo que podamos Hola cómo te llamas

Voz 7 09:04 me llamo Felipe hola Felipe encantado de salud

Voz 0301 09:07 no es la primera vez que hablas en la radio pues sí sí bueno qué sensaciones tienes estas muy nervioso no

Voz 7 09:14 ese grupo Candel hubiese también contento

Voz 0301 09:17 bueno pues vamos a quedarnos con la parte de estar contento vale con la parte del nervioso y la olvidamos te parece Felipe Cuéntame si haces algún deporte que deporte haces kárate bueno porque empezaste hacer kárate Felipe

Voz 7 09:30 eh por qué quise defenderme colegio para cuando me pegan como también me gustaba pues mis padres decidieron llevar bueno el kárate que además fue

Voz 0301 09:41 esta valores muy importantes como es eh evidentemente no ser muy agresivo

Voz 0995 09:46 debo saber focalizar toda esa agresividad y llevarla hacia la

Voz 0301 09:49 mito de lo deportivo y que lo que pasa en el tatami se quede en el tatami bueno Felipe pues adelante aquí le quieres hacer tu pregunta

Voz 7 09:56 a las dos o algo Amelia o así a Amelia Felipe Keys lo que más te gusta el voleibol pues mira lo más me gusta el voleibol es que es un deporte de equipo en el cual pues hecho muchísimo

Voz 8 10:11 más amigas a lo largo de toda mi vida de hecho mis mejores amigas son todas de de voleibol Ike es un deporte que no hay contacto a diferencia del kárate me cuentan hinchada pues que aparte de ser un deporte súper bonito necesita muchísima coordinación Mi y sobre todo pues que me ha permitido a lo largo de mi vida pues hacer muchísimos amigos Si encontrar pues eso los valores del deporte como pues el compromiso el esfuerzo ahí portabilidad el compañerismo que son muy importantes

Voz 0301 10:42 has Liz yo creo que tú también puedes responder a esta pregunta qué te gusta el Voley

Voz 4 10:47 básicamente a un mismo de Amey me encanta dado que llevó tienes que lo con otras personas Hinault no haciendo puede que se quiere hacer todas tienes que trabajaba con con tus compañeras Si la acumulación es algo muy importante Ia más bonos enseña a cosas que podemos hacer una vida pues

Voz 0301 11:12 oye Felipe hay que comer mucho para será alto y jugar a Bollywood

Voz 1236 11:17 tomas nota pues les despedimos con un fuerte aplauso general

Voz 9 11:24 cuando gracias a Felipe

Voz 1236 11:28 hombre encantado disponemos de todo el tiempo del mundo para Felipe esa fantástico gracias a que que educado que así da gusto

Voz 0301 11:38 bueno pues recibimos a otra alumna cómo te llamas Somalia hola qué deporte haces

Voz 7 11:43 el baloncesto baloncesto

Voz 0301 11:46 con otros compañeros en algún equipo en el patio

Voz 7 11:49 sí algunas algunas veces voy al parque

Voz 0301 11:53 bueno que te gusta es buena tiradora buena lanzadora en cestas habitualmente cuesta un poco no

Voz 7 12:00 ante esto habitual

Voz 0301 12:01 bueno pues eso es la eso está muy bien bueno pues adelante con tu pregunta ir a quién quiera hacerse la Ashley o a o Amelia

Voz 7 12:08 a las dos pues venga adelante como cuide y alimentación

Voz 0301 12:13 bueno una pregunta muy importante porque uno de los valores imprescindibles de ser activos es reconocer como los alumnos los jóvenes riojanos se alimentar bien porque somos lo que comemos y ella son deportistas de élite y Amelia y eso es algo que que cuida muchísimo pues si es súper importante porque

Voz 8 12:29 alimentarse bien es la base de estar bien físicamente y nosotras que entrenamos tantísimo y tenemos tanto riesgo de pues eso de lesionar no de estar cansadas fatigada es súper importante en la recuperación tanto en el descanso como en la alimentación y la cuidamos pues manteniendo una una dieta pues lo más sana posible no pues los domingos que nuestro día libre pues evidentemente somos personas y nos gusta también comer de vez en cuando un poco mal pero bueno durante la semana hay que cuidarse y pues comer sano muy evitar toda la comida por así decirlo insana pero siempre dándole un capricho al cuerpo porque oye también Polly también nos gusta comer de vez en cuando un poco mal pero bueno los domingos son lo que es cuando tenemos

Voz 0301 13:11 sobre Ashley qué tal lo de la comida como cómo lo lleva

Voz 4 13:16 antes come pero es importante que ha comemos a cosas diferentes a de con miras de nuevos grupos estoy hace antes como frutas veinte horas a es muy importante pues las citamos Covite

Voz 10 13:35 datos para la energía

Voz 4 13:38 y aquí pues para mí me me encanta dar come a algunos dos seis que vas Bojan como ha dicho pues

Voz 0301 13:46 hay que darle alguna alegría al cuerpo de vez en cuando pero vamos a hacer la pregunta que más nos gusta el ser activos para calibrar la velocidad la veracidad de los niños del Duquesa de la Victoria cuántos niños de aquí de esta sala son casi setenta y cinco alumnos sino me equivoco verdad cuántos comen tres veces a la semana verdura que levante la mano vale si la poder levantar ahora pregunto a los Profés es puede ser verdad se vale perfecto pues oye un aplauso

Voz 1236 14:16 por comer tanta verduras y se dio la gran

Voz 9 14:23 vale gracias a que pase la sonriente alumna

Voz 1236 14:33 bueno pues eh dime tu nombre y apellidos

Voz 0301 14:36 vaya petrino o la encantado de saludarte que deporte haces balonmano balonmano bueno o en qué equipo juegas

Voz 7 14:43 o no juegas en el patio en Calasancio

Voz 0301 14:47 al el Calasancio bueno una buena cantera de balonmano quiero como que me suena no bueno juegas con niños con niñas todos mezclados todos mezclados y qué tal te lo pasas te lo pasas bien sí sí pues adelante con tu pregunta

Voz 7 15:02 la yo el Times Coutts

Voz 0301 15:07 bueno en inglés fantástico eh que qué sorpresas y me gusta adelantarles

Voz 4 15:12 buena pregunta imprime pues ya responde en inglés con mucho espacio para horas después vi a Phelps Being a da o Achim está hoy

Voz 0301 15:26 no es máxima seis hombres

Voz 4 15:28 de ahí de mi huerto When we Spain de Chick miembros M y por pins en va hoy voy a ella

Voz 0301 15:41 yo os traduciría pero lo va a hacer mejoras

Voz 8 15:45 a mí me coma tres inyección sino que trabajamos todos a un equipo muy bueno lo que ha dicho es que lo que más le gusta del equipo es que todas las compañeras somos muy muy amigables Ike la ayudamos a entender pues el castellano que al principio pues le costaba un poquito más pero ahora ya está super contenta que la ayudamos con estamos introduciendo un poco la cultura española hay que está muy contenta pues porque les gusta mucho el equipo las compañeras y bueno del entrenador no ha dicho nada

Voz 1236 16:16 bueno Amelia el Athletic un recadito eh

Voz 0301 16:18 el fantástico gesto

Voz 1236 16:21 eso me limito a traducir eso está bien tienes algo

Voz 0301 16:25 a una pregunta más en inglés en castellano no pues oye un fuerte aplauso porque es la primera pregunta que hacemos

Voz 9 16:31 en estúpidos en inglés y los en Gáldar

Voz 1236 16:35 para también comprobar la capacidad de de bilingüismo que hay en los colegios riojanos que siempre un hecho a tener muy en cuenta

Voz 0301 16:44 hemos a un nuevo alumno muy buenas tardes bienvenida será activos cómo te llamas

Voz 1236 16:50 ah vale perfecto eh que es la primera vez en la radio sí qué sensaciones tienes estás nervioso si si está bueno pero esto se pasa esto es cuestión de de darle a la ley

Voz 0301 17:03 igual que seguro que algún alguna vez en clase te han dicho oye ya para de hablar no me imagino que a los compañeros a todos los muchas veces pues aquí se trata de todo lo contrario que hay que hablar bueno pues la haces algún deporte fútbol en qué equipo juega eso jugar son el patio en el Ed F bueno pues oye tenéis ahí a una chicas que la verdad que a nivel nacional está en la máxima categoría del fútbol español de que Judas

Voz 7 17:27 portero de portero bueno pues eso te hace muchos goles au paras más

Voz 0301 17:34 está bien habría que preguntarle al entrenador pero aquí no se habla de los entrenadores como ha quedado demostrado anteriormente bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 7 17:42 qué haces tú para combate lo Nadia ante un parte importante

Voz 0301 17:46 bueno eso está bien la gestión la gestión de los nervios Amelia porque todos en un examen nos hemos puesto nerviosos verdad

Voz 11 17:54 hay que lo

Voz 1236 17:57 venta es que yo creo que sí bueno a medias los nervios como gestiona hay eso

Voz 8 18:02 pues eh siguiendo un poco la rutina de cada de cada partido de cada día de partido es una yo creo que es la mejor manera de gestionar los nervios y sobre todo pues

Voz 12 18:15 eh siendo consciente de que siempre que haya Aneri

Voz 8 18:18 esto es eso va a ser bueno porque significa pues que lo que te lo que estás haciendo te hace ilusión muy bueno pues a mí siempre que me preguntan si ya no me pongo nerviosa

Voz 1 18:28 pues siempre contesto que no porque a bonito

Voz 8 18:30 pues me encanta hay el día que me deje de poner nerviosa pues yo significará que ya no me gusta tanto así que siempre que haya un poquito de nervios bueno pues seguir la rutina del día a día levantarme ir a entrenar comer bien descansar ir al al partido pues preparada para

Voz 4 18:47 al hacerlo lo mejor posible a y te pones

Voz 0301 18:49 muy nerviosa un poquito

Voz 4 18:52 en un poquito sí pero a mí actúe ante este operativo siempre veamos Berio para a ver otro equipo ir sustenten sus sus tendencias y Toro Ipar cito oro y pasar a estos estos apuntes para a ampare que yo tenga han confianza en en juego para nuestro nuestro equipo

Voz 0301 19:16 lo que nos está diciendo es que es muy importante para evitar los nervios prepararse bien los exámenes eh estudiar mucho y todo el trabajo previo si llegamos al examen bien preparados verdad Amelia pues no podremos superar al menos

Voz 8 19:29 en nuestro caso la preparación pues es el entrenamiento de todas las semana hilo que ha dichas Lee que vemos vídeos estudiamos al rival hay tenemos un plan de juego pues que siempre antes del partido hay que repasar los para recordar cómo juega el equipo contrario Icon eso ir un poquito de nervios pues al final las cosas siempre salen bien

Voz 0301 19:45 pues muchas gracias por tu pregunta ya seguir parando también eh a evitar que los delanteros celebren sí señor gracias un fuerte aplauso apodado

Voz 1236 19:57 a él mimo recibiendo seguimos recibiendo a los alumnos ahora ya

Voz 0301 20:02 tenemos otra alumno cómo te llamas Nicolás o la Nicolás encantado de saludarte eh que deporte haces

Voz 7 20:08 jugaba en el FMI es un equipo de fútbol

Voz 0301 20:12 qué tal si dices que jugabas ya no juegas bueno yo ahora te gusta algún otro deporte te gustaría practicar algún otro deporte no se atletismo balonmano baloncesto lo sé baloncesto bueno pues oye hay que empezar a a jugar en el patio y después ver si te quieres apuntar en algún equipo porque lo más importante es pasarlo bien bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 7 20:32 ser jugador a profesionales muy díficil

Voz 8 20:37 pues sí haber conlleva muchísimo sacrificio porque bueno yo por ejemplo soy de Almería así pues no veo a mi familia durante todo durante toda la temporada estoy muy lejos de casa Ike entrenamos muchísimas horas hay que cuidarse mucho hay que ser muy estricto con con el descanso y al final pues estás comprometido con el deporte y es sacrificado pero bueno es muy reconfortante porque te da muchas alegrías sí bueno si te gusta y es lo que quieres en la vida pues hay que luchar por ello aunque cuesta un poquito pero todo en la vida tiene su recompensa en así que bueno pues sí cuesta pero luego da muchas satisfacciones

Voz 0301 21:17 has lituano de masas tenido que salir de casa y cambiar de contigo

Voz 13 21:22 quién te ya venir a España aprender un idioma fácil lo menos pero

Voz 4 21:29 sí claro soy de Un pariente a un mundo un poquito más podemos de Leo déjame pues es precipicio para estar aquí muy buenos y me hizo miedo y a pero en enamorados hemos sin en las ligas promocionado ese volvemos muchas deudos donde Tebas extranjera así Rull jugadores que no son de dado a dos dado país ha son no no saben la lengua o más ir a par mí es un poco más datos porque entiendo mucho de Tebas pequeño oí creo que ha habido más o menos

Voz 13 22:07 no me ahí

Voz 4 22:10 pero mucho pero en otros países como en China o en otros países de Europa es muy difícil o para basura errores

Voz 7 22:19 y me podría el cuántas horas entrenas eso el día

Voz 4 22:25 cinco horas cinco cinco once y cinco horas

Voz 0301 22:29 es porque no todo es entrenamiento físico entiendo que hay gimnasio no

Voz 8 22:34 la mañana hacemos Gil gimnasio y un poco de pista aquí por la tarde pues balón todo el rato

Voz 0301 22:41 pues ya sonoras se practicando el deporte pero Cares a nivel profesional ya lo sabéis hay que dedicarle tiempo no perder las ganas y la constancia del mejora de la mejora constante gracias por tus preguntas ha estado fantástico un fuerte aplauso no

Voz 9 22:58 seguimos recibiendo al uno

Voz 0301 23:01 alumnos y ahora nos acompañas está sentando aquí en el estado principal del colegio Duquesa de la Victoria de este salón de actos fantástico que nos han habilitado para para hacer un nuevo capítulo de ser activos cómo te llamas irá ese ideas encantado de saludarte y de cuarto curso el Duquesa de la Victoria haces algún tipo de deporte patines patines bueno siempre que me decís esto de los patines es alguna pregunta todo es me responde de forma negativa o te pones casco

Voz 7 23:28 sí sí sí pues un aplauso sin

Voz 0301 23:36 gracias siempre que habían respondido que no hay que hacer patinaje con seguridad y protecciones para no hacernos daño porque no se trata de lesionar los bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 7 23:49 yo sponsors Man sponsors o a mano armada eh bueno pregunta

Voz 1236 23:59 bueno hay que ricos ni lo ha leído eh lo tenía grabado se lo aprendido de memoria y lo ha dicho fantásticamente bien bueno has Lied ese momento a una una poco

Voz 4 24:08 hora de voz que las como si se dieron admira admiraban que admiro es a Zegama que nos une a los profesionales in he o tres coma mira a ese oro hemos no voy a Diego fallas ir pero durante y su tiempo como Bono una yo ley tuvo en las playas también hace un un mamá un tres de tres tres niños y tiene un un esposo y Toro oí uno sumido ya perfecto pues a tiene muchas cosas en su vida pues no es sólo una un Arola archivó o una las proporcionadas una matriz también pues muchos cosas así a es un atleta que yo espero mucho

Voz 0301 25:02 pues esos admirar verdad a un referente que ha sido capaz de desarrollar su carrera deportiva al mismo tiempo ser mamá en tres ocasiones y la verdad que es muy complicado porque hay muchas a día de hoy todavía cuesta muchísimo Amelia a quién admira Astún o cuál es tu referente que en ocasiones sí sí

Voz 8 25:19 no yo es que me he criado en Almería es una ciudad de Voleibol pero siempre hace una ciudad de voleibol masculino entonces siempre mis mis ídolos por así decirlo han sido jugadores de bolets chicos bueno pues uno de ellos Cosme Prenafeta que era un fue colocado durante muchos años de la selección española jugó en Almería

Voz 14 25:40 jugó hasta ya una edad bastante

Voz 8 25:43 dada la verdad que para mí para mi hermano que también juega Voleibol descolocados pues era era nuestro jugador preferido porque jugaba increíble Hay siempre nos ha gustado mucho pero bueno podría decir multitud de nombres porque siempre hemos sido muy fans de es de todos los jugadores que jugaban allí así que por decir uno

Voz 1236 26:03 pues Cosme pues ahí tienes tu respuesta no sé si tienes alguna pregunta no soy perfecto muchas gracias por tu pregunta

Voz 9 26:10 en inglés gracias

Voz 1236 26:12 no la nueva alumna ocupa supo

Voz 15 26:16 Ficción aquí en el escenario principal muchas gracias por acompañarnos cómo te llamas Salma o la Sama encantado de saludarte haces algún deporte si la natación haces Natació bueno para para nadar yo tengo entendido que que nadar mucho cuanto entren a solas

Voz 7 26:30 bueno bueno entreno cuarenta minutos a la semana dos días

Voz 0301 26:35 ah bueno pues no está nada mal poco a poco porque todavía insisto son alumnos de cuarto son todavía unos muy jovencitos pero bueno poco a poco y te gusta mucho no

Voz 15 26:43 dar sin encanta hoy ahora en invierno no está fiel agua no avale que porque está climatizada no sí claro claro bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 7 26:54 cuando sales a jugar das el cien por cien es fuerzas mucho

Voz 0301 27:01 ahí distendida menciona ya lo mencionó

Voz 8 27:04 pues sí claro por supuesto siempre que salimos a jugar hay que intentar hacerlo lo mejor posible y hay que ser consciente de que unos días pues te saldrán mejor las cosas y otros días no pero no por eso hay que dejar de de trabajar de esforzarse ir entrenar duro porque todo trabajo como he dicho antes tiene su recompensa allí aunque a veces no te salga el todo bien evidentemente el voleibol y cualquier otro deporte no son matemáticas hay veces que el no tienes el día y no te sale en las cosas bien pero lo importante es que hay que poner todo el esfuerzo como tú has dicho pues si sale las cosas bien fantástico y si no pues a seguir intentándolo

Voz 0301 27:41 así dar el cien por cien no hay otra solución hay que hacerlo siempre

Voz 4 27:45 sí sí pero algunos unos no no va a fútbol perfectamente ahí pero está bien van va a tener días buena así diezmadas como un un atleta profesional

Voz 0301 27:58 se a Amelia cómo se gestionan esos malos días porque al final todos en clase podemos tener un mal día verdad ilustrarnos porque no nos han salido las cosas bien cómo gestione las deportistas de élite esos días malos en los que bueno no has dado el nivel pues porque has estado desconcentrado no te ha salido las cosas

Voz 8 28:16 bueno pues es que hay que afrontarlo como si lo hubiera hecho bien porque es el pan nuestro de cada día

Voz 16 28:21 hay hay días que saldrá mejor hay días

Voz 8 28:24 que saldrá peor pero lo más importante es saber lo que tú puedes dar el rendimiento que que es que puedes llegar a dar no bajar los brazos porque evidentemente es que en el deporte profesional pues es muy complicado que siempre te salga todo bien entonces hay que seguir pensando en positivo oí entrenando duro y bueno pues reponerse de las de las caídas porque pues como he dicho siempre te puede salir bien te puede salir mal pero lo importante es esforzarse y seguir trabajando para hacerlo bien

Voz 0301 28:53 tenemos que aprender a fallar a errar

Voz 1236 28:55 a solucionarlo desde el trabajo la constancia e gracias Samad

Voz 0301 29:00 por tu pregunta ha sido fantástica muchísimas gracias buenas que esa de la victoria creo que nos queda ya dos preguntas o la cómo te llamas o la Laura encantado de saludarte qué deporte practicas gesto baloncesto juegas en algún equipo o lo haces con los amigos ella creer en el bebe revuelo y de aquí que te gusta más asistir o encestar

Voz 1236 29:28 lógicamente bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 7 29:31 me podéis descubrir cómo es el día a día de una deportista como tú

Voz 8 29:37 pues sí pues mira nos levantamos temprano porque entrenamos a las ocho y media de la mañana y nada pues nos levantamos desayunamos Si que es muy importante desayunar porque para hacer deporte hay que ir bien alimentado bueno pues vamos a entrenar entrenamos hasta las once de la mañana llegamos a casa Nos Duchamp nos comemos descansamos y volvemos a ir a entrenar porque entrenamos a las cuatro menos cuarto hasta las seis y luego pues cuando salimos de entrenar pues si tienes que ir al fisio o lo que sea pues te quedas a tratarte con el físico sino pues a casa a descansar bueno pues en mi caso bueno en nuestro caso vivimos solas así que pues

Voz 14 30:14 no ropa hacer comida ir a comprar

Voz 8 30:17 esas cosas y nada y al día siguiente pues lo mismo

Voz 14 30:22 la verdad que nuestra vida es un poco monótonas pero bueno

Voz 8 30:26 lo que a él

Voz 0301 30:29 pues gracias por tu pregunta porque es que la rutina de As es van todas como cronometradas así que gracias por tu pregunta un fuerte aplauso recibimos últimas a de la victoria gracias por estar hoy con nosotros hoy aquí cómo te llamas o hola Daniela es la primera esquiables en la radio sí bueno pues lo haces en la SER nada más y nada menos eh bueno pues que deporte haces

Voz 7 30:55 el fútbol pero no lo suelo jugar

Voz 0301 30:57 es que se puede practicar fútbol eh ya lo sabes ahora además con el EDF Logroño en chicas que que está el universo fantástico tenéis además unos referentes fantásticas para para ir evolucionando y mejorando puesto deporte venga pues adelante con tu pregunta

Voz 7 31:14 pica a profesora Player

Voz 4 31:16 bueno pregunta pues he jugado o voz pues captó el seis quince años pues muchos años hijo que en la universidad pues cinco años anotados Hinault Bigas perfeccionado es hemos salido sino estar a para a mujeres pues

Voz 10 31:34 a jugar

Voz 4 31:36 valores como como yo tenemos que yo no de de Estados Unidos para lloró para para hacia para a otros países fuera Hereu te sin señeros ir yo tengo un una agente creo es una gente Iker m ayuda con a para en contra equipos que necesitan a Bucarest soy una hora pues alguna pues pues acciones específicas en un equipo nevado de voz a gente y me ayuda con toros para encontró en un equipo firmó un contrato ir ya

Voz 0301 32:14 ya que ya padecen Amelia no sé si tienes si yo llevo

Voz 8 32:19 cuando al Voleibol desde que tenía cinco años empecé en el cole muy pequeñitas hay pues nada fui me empezó empecé a jugar me me gustó me gusta me gustó y al final pues con quince años me fui a un centro de alto rendimiento en Soria como la selección española por así llamarlo todo el año nada estuve allí tres años y después vine aquí así que hacer jugadora profesional que era lo que yo quería desde pequeña Hay bueno pues aquí estamos

Voz 0301 32:45 pues así es una carrera se hace una carrera gracias por tu pregunta ya aprovechamos estos últimos aplausos para agradecer de corazón acompaña

Voz 9 32:56 llevan ya medio apurar claro las jugadoras de las Nine cuidar nui

Voz 0301 33:01 de referencia gracias chicas ha sido un auténtico placer muchas gracias y hacemos un breve receso para la publicidad y enseguida repasamos aquí en Ser activos porque nos apetece hablar con la comunidad educativa del Duquesa de la Victoria hasta ahora

Voz 6 33:12 espacio patrocinado por el Gobierno de La Rioja

Voz 1 33:16 comunicación para todos la congelación de los alimentos conservarlos los nutrientes y evita la degradación natural presenta numerosas ventajas para niños y adultos seguridad higiene frescura valor nutritivo alimentos disponibles incluso fuera de temporada comodidad

Voz 0598 33:34 no interpelados Martínez de Quel el mayor surtido de congelados al mejor precio

Voz 17 33:38 ya estamos en el barrio de Yagüe conoces un parking con atención las veinticuatro horas conoces un parking con su maquinaria completamente renovada conoces en partieron con abonos a tu medida

Voz 1 33:49 bar de la plaza del Ayuntamiento de Logroño tú Parking de confianza

Voz 3 33:56 su cacelito hizo

Voz 1 33:58 tostada con jamón ojalá todo funcionará como las rebajas de mercado

Voz 18 34:05 le lleva te miles de artículos con hasta un cincuenta por ciento de descuento no fue hasta julio de dos mil diecinueve sólo en Turín de América mueble o mueble Online punto com El

Voz 0598 34:15 Logroño Polígono de Cantabria uno en bailan sabemos que cada familia y cada hogar esto único como también lo es nuestro servicio técnico oficial o Fisac hoja el servicio técnico oficial del fabricante con el que se asegura el máximo confort para su hogar

Voz 19 34:30 visite Nos en nuestro nuevo local en calles Sojuela seis Logroño con el servicio técnico oficial bailan su caldera estará en las mejores manos

Voz 20 34:40 te gusta sonreír Logroño dental celebra su veinte aniversario visitaron siete llevará una sorpresa con descuentos de hasta el veinte por ciento en todos los tratamientos odontólogos cirujanos expertos en implantes dentales prótesis de metal cerámica Connio estética dental ortodoncia Ndong y todo tipo de tratamientos aprovecha a nuestro veinte Aniversario logra añaden tal Avenida de La Rioja un hoy Ciriaco Garrido dieciséis nueve cuatro uno cero nueve cuarenta catorce tres uves dobles logra añaden tal punto com

Voz 1 35:19 coges el coche y te pones el cinturón en moto el casco has pensado en la seguridad de tu ascensor probablemente el medio que más utilizadas ascensores Polo respuesta inmediata las veinticuatro horas con un mínimo de tres técnicos a tu disposición ascensores Polo punto com que pereció tiene la seguridad de los que más quiere

Voz 21 35:40 con Río máter tenemos el calorcito ha asegurado CIA acuerdas ahora Pezzi piqueta calidad con máxima calificación a un precio incomparable río mate en el Camino Viejo de Alberite detrás de caso lidera Las Gaunas el hogar de la madera tiene un nombre

Voz 6 35:57 optimiza el agua caliente

Voz 0301 36:00 lo del ahorro una ducha consume cuatro

Voz 1 36:02 no veces menos energía que un baño recuerda que el agua caliente sanitaria representa el veintiséis por ciento del consumo energético de tu vivienda informa T en La Rioja punto org barra ahorro energético ahorra energía del futuro Gobierno de La Rioja

Voz 22 36:20 la fiesta del fútbol riojano se disfruta en la cadena

Voz 0995 36:23 Serra

Voz 0419 36:32 este domingo a partir de las cuatro de la tarde vive el derbi riojano en ser más en el mil ciento setenta y nueve de la onda media con una previa de una hora el Unión Deportiva Logroñés Calahorra se juega en Radio Rioja Cadena SER

Voz 0995 36:49 bueno pues entramos en la recta final de este ser activos es miércoles estamos en en Radio Rioja la Cadena Ser y aprovechamos para

Voz 23 36:56 saludar a Rubén y a Rosa Rubén en el profesor de Educación Física Rosa es la directora del Duquesa de la Victoria gracias por estar hoy aquí por habernos las puertas de este centro es la primera que hacen preguntas en inglés no ha quedado fantástico esto eh

Voz 7 37:10 perdón perdón

Voz 24 37:13 qué bueno que ellos lo han preparado que habla muy bien inglés y los profes maravillosas y son muy buenos alumnos así que es muy fácil

Voz 0301 37:20 ha estado a estado genial e Rubén cuéntanos cómo fomentar el deporte y que valores trata es de de de que lleguen a los niños a través de del deporte

Voz 1709 37:29 bueno aquí y nosotros en el en el centro de intentamos pues que que ellos vean una amplia variedad de de patrones motrices básicos que vean una diversidad

Voz 25 37:39 de de actividades con las que

Voz 1709 37:42 cuando sea mayor es nuestro objetivo es que adquieran unos hábitos de vida saludables no que enganchen con alguna actividad con algún deporte

Voz 26 37:49 y sobre todo ese es en Familia

Voz 1709 37:51 mejor entonces pues bueno e lo hacemos a través de diferente es ramas por ejemplo o los viernes activos que es una actividad que hacemos los niños apuntan de manera voluntaria vienen con sus padres y hacemos pues eso alguna salida en bicicleta o por ejemplo eh a patinar sobre hielo aquí a Lobete o la última que hemos hecho pues en en patines no para nosotros es importante que participe la Familia también invitamos a a padres que quieren que nos tienen que enseñar algo pues por ejemplo ha estado un Papa enseñándolos esta apunta otro pelota mano otro kárate pues intentamos que participen también porque porque es una parte importante de cara que ellos luego puedan practicar deporte

Voz 0301 38:35 e Is Rosa en un minutito cómo se transmite el balones como la alimentación saludable no sé si la desarrolla es de alguna manera o tenéis algún programa o algún programa que quieras destacar en este Duquesa de la Victoria

Voz 24 38:47 bueno sobre ese tema también en el departamento de Educación Física que es muy activa hace un montón de cosas organiza también algunos días de desayunos saludables entonces también eh les explican a los niños y luego en el patio comparten eh el almuerzo y traen un almuerzo saludable no en educa en en educación infantil también hay o un pequeño proyecto entonces las van marcando un poco las maestras de a las familias iban cada día tienen un almuerzo diferente bueno entonces sobre todo hacemos esto y luego se hacen también campañas no eh nos oferta desde la Consejería de consumo de Sanidad y bueno todas las que tienen que ver con esa con ese aspecto las traemos al colegio

Voz 0301 39:29 pues Rosa Rubén reiteramos el agradecimiento por habernos las puertas de vuestro centro por recibir a ser activos de la Cadena Ser que ha sido un auténtico placer y que tenéis unos al unos fantásticos y que son todo un orgullo muchísimas gracias

Voz 8 39:41 bueno gracias a vosotros se pone por haber venido

Voz 5 39:44 pues hasta aquí esta ser activo de Liga

Voz 9 39:46 ahora gracias a puerta

Voz 27 39:56 las seguridad entrando luz

Voz 28 40:01 bien mi fe

Voz 27 40:03 bronce pero cada vez informar

Voz 29 40:08 el

Voz 27 40:11 o sea que si estás me

Voz 28 40:36 qué que estás

Voz 2 40:50 no ha

Voz 28 41:08 usar

Voz 32 41:18 Nuestras a Corcoran de es

Voz 30 41:42 eh

Voz 34 41:47 sí sí sí

Voz 27 41:54 qué astuto

Voz 30 42:03 eh

Voz 34 42:08 vale

Voz 28 42:08 la de las qué no mismo que de estudiar con noventa usa ADN Nuestras da