Escucha las noticias de las 16:00 (06/02/2019)

vida no puede estar en una situación de radicalidad Barre como la que ha caído hoy el señor la responsabilidad verdadera por su país por España por el país de todos es en este asunto caminar con lealtad y con altura de miras

Voz 2

00:54

escucha la portavoz del del en la Generalitat es decir que está bien que haya testigos para que lo que cotizan en privado se puedo decir en público Se evidentemente es desde esa perspectiva tienen mucha razón la vicepresidenta no cuando me dice que que no nos enteramos estoy de acuerdo porque lo que dice que Catalunya es que quiere que sigan Kuti con lo que se dice en privado posesos decepción como queremos todo