Escucha las noticias de las 12:00 (07/02/2019)

estamos trabajando aceleradamente y calculamos que en los próximos meses mes mes y medio o dos meses no me atrevo a decir fechas estamos trabajando con todo con todos los recursos que hay todos los asuntos y él estamos plantando plantando cara todos los problemas tanto de la sanidad como de los servicios sociales y del consumo no les quepa la menor duda

Voz 6

03:29

creo que son término que a mí particularmente me parecen guerracivilista me parecen término que se emplean por parte de la extrema derecha cuando cuando se quiere desacreditar a un dirigente democrático a un dirigente político si me apura incluso me me enerva más que se utilice la palabra ilegítimo para designar a un presidente del Gobierno