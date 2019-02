Escucha las noticias de las 13:00 (07/02/2019)

Voz 1645

00:45

mismo tiempo el vicepresidente de la Comisión Europea está en Madrid Jyrki Katainen ha advertido precisamente sobre el riesgo que suponen los partidos populistas Iron les gusta no conozco a Vox en ese punto no sé lo que han hecho pero yo traté de incluir populistas en mi Gobierno en mi país no salió adelante porque no alcanzamos su compromiso con Europa ellos se unieron a otro gobierno y ahora están divididos y lo han vuelto de Willy más cosas Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace unos minutos Sánchez es el primer presidente español que visitas a sede judicial y lo ha hecho a cinco días del inicio del juicio por el proceso independentista esta hora interviene en el Consejo de Europa desde Estrasburgo informa Inma Carretero buenas tardes