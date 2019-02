Escucha las noticias de las 14:00 (07/02/2019)

qué tal buenas tardes estamos ahora mismo aquí en el hospital a la espera de pista al expresident de la Generalitat y ex ministro Edouard afgana es el primer Manel Fuentes del hospital tan plenas típica ingresado recordamos que este exhiben lleva desde el pasado dieciocho de diciembre ingresado y que fue detenido en el marco de la operación era aunque las Cueta como has comentado retraso pone por su estado de salud acepta ahora su libertad provisional por bajo riesgo de fuga

una declaración política así oficialmente nada ha modificado las posiciones ni de unos ni de otros pero los equipos técnicos volverán al trabajo para intentar conseguir el curso going to the no les puedo dar detalles del sentido de esta discusión ha sido intensa insiste el portavoz de Juncker recordando que la oferta que está sobre la no a la de la Unión sigue siendo esta declaración política cuyo importancia dependerá mucho de la capacidad de Theresa May para conseguir en Londres un acuerdo con los laboristas sobre el futuro de su relación con Europa Hora catorce