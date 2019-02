Hora 14 (7/2/19)

Voz 1555 00:00 hora catorce La Rioja antes

Voz 1315 00:10 muy buenas tardes en Nájera se han encontrado los presidentes de La Rioja y Navarra el objetivo participar en el Patronato de Santamaría la Real sin duda la pregunta la figura del relator en estos micrófonos ya conocíamos ayer la opinión del presidente del Gobierno de La Rioja José Ignacio Ceniceros como presidente del Partido Popular insistía en que estará el domingo en Madrid en la manifestación convocada contra esta decisión del Gobierno de Sánchez mientras Uxue Barkos cree que en este asunto hay mucho ruido y que no se conocen todos los detalles de la propuesta pero defiende todas las iniciativas y por el bien del diálogo barcos dice además que al margen de opiniones el cauce para dar una respuesta a este tipo de propuestas es el Congreso de los días

Voz 2 00:49 todos

Voz 1046 00:49 sí decirles que yo el domingo voy a estar allí en Madrid también reclamando esa rectificación por parte del del presidente del Gobierno de despedida

Voz 1945 00:58 yo sí comprendo que han de ser necesarias todas las propuestas de diálogos de diálogo siempre atendiendo lógicamente a la naturaleza y la dignidad propia de todas y cada una de las instituciones concernidas que creo que es lo que aquí quizás ha puesto un poco en solfa pero repito creo que no tenemos en estos momentos yo sí creo que cualquier tipo de respuesta a las propuestas de esta naturaleza a estas características tienen un Cauce tienen un lugar por parte sobre todo los responsables políticos creo que son las instituciones y en este caso las Cortes Generales del Estado

Voz 1 01:30 así las cosas

Voz 1315 01:31 Nos deja también otros temas de interés Diego García la Consejería de Salud implanta un nuevo sistema de seguimiento digital que va a proporcionar información en tiempo real sobre los pacientes quirúrgicos

Voz 0496 01:41 según la consejera el nuevo servicio va a suponer una mejora tanto para la seguridad de los pacientes como para la información que se suministra a los acompañantes María Martín existen

Voz 1410 01:49 a Público de Salud de La Rioja comenzará en marzo la implantación progresiva de un nuevo servicio de trazabilidad digital que tiene como objetivos principales por un lado contribuir a aumentar la seguridad del paciente que es uno de nuestros retos más importantes por otro lado mejorar la información que se proporciona a familiares y acompañantes Éste es una cuestión de humanización ir por otro lado incrementar la eficiencia de la actividad del área quirúrgica y así contribuir a la sostenibilidad del sistema

Voz 1 02:22 a Emelec cuando

Voz 1315 02:22 hemos que el Ministerio de Hacienda reitera que no existe una campaña general de Inspección de la Agencia Tributaria sobre los donativos en colegios concejal

Voz 0496 02:29 y lo hace después de que estos centros hayan defendido que sus donativos sean deducibles siempre que no tengan una finalidad de contra prestación del servicio educativo según el asesor jurídico de la asociación de Escuelas Católicas de La Rioja no habido ningún cambio normativo en ilegal por lo tanto sus donativos por ser voluntario si para las congregaciones religiosas se pueden deducir es algo que ocurre en la mayoría de los veintiséis centros de la Asociación Ángel más sonada

Voz 0565 02:51 sí siempre y cuando insisto pues cumpla una serie de requisitos eh que sean voluntarias que nos han contraprestación de un servicio y que la aportación la donación se destine a los fines propios de de ir tres general de cada una de las congregaciones en este caso

Voz 3 03:07 de las de las fundaciones propietarias

Voz 0565 03:10 los colegios estos efectiva antes eran serán deducibles en la legación lamenta como pueden ser pues un donativo que se hace a Cáritas Cruz Roja relativo a hacer cualquier otra ONG acogida la designación es el mensaje que nosotros estamos transmitiendo en escuelas católicas tanto a nivel local La Rioja como a nivel nacional no había ningún cambio de criterio no nos constan dos afirma Hacienda una y otra vez que no hay ninguna campaña en este sentido De hecho en La Rioja desconocemos que haya habido casos

Voz 1315 03:37 también en portada nos quedamos ya con los deportes Sergio Moreno qué tal buenas tardes

Voz 1264 03:40 hola buenas tardes ayer el Balonmano Logroño perdió ante el Granollers el segundo partido de esta segunda vuelta veintiséis veintidós para dar un paso atrás en la búsqueda de los puestos más destacados de la Asobal lo que permite jugar Europa la temporada que viene pero esto no para precisamente por Europa dado que este próximo sábado regresa la Copa EHF con el debut de los riojanos en la liguilla de esta competición se medirán al ballet Alba Abalo y húngaro en el Palacio de los Deportes esta mañana Miguel Ángel Velasco comentaba esto en relación a este encuentro

Voz 4 04:09 a priori parece el rival más débil yo creo que ellos piensan lo mismo de nosotros entonces en lo que está claro que el sueldo para nosotros es una es el primer partido de la competición de la liguilla pero es una una auténtica final sí lo sacamos bueno tendremos nuestras opciones pero si no lo sacamos se complicará nuestra costa entonces eh primero y recalcar eso no que yo creo que ellos también nos ven como como el Regal Barça Sevilla

Voz 1264 04:39 además estamos muy pendientes del derbi riojano de este fin de semana en el Calahorra ha vuelto a trabajar con el grupo Savic Cárdenas mientras que se espera ver la evolución que tenga el riojano Txomin Barcina que es duda de cara a este importante partido por parte de la Unión Deportiva Logroñés Ander Vitoria y Rayco trabajan desde el principio de semana con absoluta normalidad pero que están listos para este encuentro el que no parece que llegar a tiempo será Jaime paredes única baja de los riojanos por culpa de un proceso vírico

gracias Sergio de este mucho más a partir de las tres y veinte como siempre aquí en Ser Deportivos

Voz 2 05:06 gracias Ana en la Cadena Ser nos quedamos además

Voz 1315 05:09 dotada con la información de servicio en concreto al tiempo que nos espera para las próximas horas Carlos Asensio de la Agencia Estatal de Meteorología buenas tardes buenas tardes

Voz 0831 05:16 es la jornada de hoy en La Rioja viene marcada por cielos nubosos con nubes altas que estarán durante todo el día dichas nubes altas Se mantendrán mañana viernes y no se descartan brumas nieblas y nubes bajas por la mañana las temperaturas mínimas continúan sin cambios en la ibérica e irán en descenso en el valle Arnedo y Alfaro despertarán con cero grados y Logroño y Haro con uno Calahorra tendrá dos de mínima las máximas irán en aumento hoy se situarán en el entorno de los quince grados en la mayoría excepto en Haro que serán de trece es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

en estos momentos cuando pasan Jack casi doce minutos de las dos de la tarde tenemos trece grados en el centro de Logroño y los cielos con nubes y claros comenzamos

Voz 1315 06:52 ya se lo hemos avanzado salud va a implantar un nuevo sistema de seguimiento digital que va a proporcionar información en tiempo real sobre los pacientes quirúrgicos su nuevo sistema que va a comenzar en el mes de marzo y la implantación será progresiva el objetivo es mejorar la información a los familiares e incrementar la eficiencia de la actividad quirúrgica María Martín es la consejera de Salud

Voz 1410 07:11 el sistema se basa en un modelo de tecnología inalámbrica mediante Bluetooth será activado en el momento en el que el paciente ingrese en el área de Cirugía gracias al suministro de una pulsera identificativa que establecerá una conexión con los diferentes sensores que se iban a ubicar en el interior del bloque quirúrgico es una medida no invasiva de fácil implementación de fácil utilización con beneficios claros para todos los protagonistas del proceso asistencial que supone una intervención quirúrgica

Voz 1315 07:43 por su parte el director de Innovación Sanitaria Juan Carlos Oliva ha concretado que el sistema estará completamente implantado en la en el segundo semestre del año y su adjudicación supondrá una inversión de más de cien mil euros Oliva ha recalcado que el nuevo sistema de trazabilidad será integrado además en la aplicación móvil de Rioja Salud enviará de forma automática la información

Voz 6 08:01 prevemos la integración de esta solución con la APP de Rioja Salud también con los televisores que estamos implantando para la llamada a consultas de forma que los acompañantes y familiares de un paciente estén al tanto siempre que se les haya autorizado previamente de los estados por los que va pasando un paciente cuando va a ser intervenido

Voz 1315 08:22 por otro lado el coordinador quirúrgico Jesús Álvarez ha asegurado que se trata de una herramienta muy útil para la gestión y planificación del área quirúrgica hay que va a permitir controlar mejor los procesos asistenciales

Voz 7 08:32 el la ganancia empieza por el paciente aumenta los niveles de seguridad en todo

Voz 1555 08:38 de momento sabemos dónde está el paciente

Voz 7 08:40 este a lo largo de toda su circulación por el proceso quirúrgico tanto si es cirugía sin ingreso como cuando quiera con ingresos ganan los familiares por el sistema este de de información para familiares y le permite saber pues si el paciente ha salido ya de planta para ir a quirófano en quirófano si ha salido del quirófano o así lo van a enviar a la planta por citar sólo algunos ejes

Voz 2 09:02 los

Voz 7 09:03 ganan también los profesionales puesto que dentro de las aplicaciones tanto desde eh un médico hasta un celador pasando por supuesto por enfermeras y auxiliares tienen desarrollos específicos de la aplicación para que les vayan informando en función de sus tareas de trabajo pues donde están los pacientes en sobre los cuales tienen que actuar a lo largo de su jornada y desde luego no lo voy a negar tiene también beneficio para los gestores puesto que nos da mucha información

Voz 1315 09:29 por cierto que ya que estamos aquí en el área de Salud esta tarde les recordamos que se reúne la Consejería de Salud con el grupo de profesionales de Atención Primaria en La Rioja para analizar la situación centro por centro en este encuentro se van a debatir las propuestas presentadas por los médicos que ayer continuaron con sus movilizaciones los médicos se mostraron expectantes ante esta reunión Vera es lo que ocurre nos desplazamos ahora hasta Nájera porque allí se han encontrado los presidentes de La Rioja y Navarra el objetivo participar en el Patronato de Santa María la Real Concha Bezares el presidente del Gobierno regional destaca que el año pasado visitaron este monasterio de Santa María la Real de Nájera más de cuarenta y tres mil seiscientas personas

Voz 0866 10:07 lo que supone un incremento del cinco por ciento José Ignacio C

Voz 1315 10:10 hicieron recuerda que dos mil dieciocho ha estado marcado por la salida de los padres franciscanos y avanza que se trabaja ya para que otra orden venga al monasterio

Voz 1046 10:18 porque si les quiero decir que que estamos avanzando no oí este es algo que lleva personalmente nuestro obispo pero estamos avanzando en la idea de que pueda venir en una congregación a a regentar el el monasterio de la misma forma que lo hicimos con el Monasterio de de ahí ahí les puedo decir que hay visos que nos dan un cierto optimismo no y que a corto plazo podemos tener buenas noticias pero yo no les puedo decir más porque eso es la gestión que está directamente llevando nuestro obispo don Carlos

Voz 1315 10:55 ceniceros dice además que se han digitalizado los fondos de la Biblioteca al monasterio el presidente señala que nuestra comunidad va a proponer que esos fondos unos dos mil quinientos se custodian en la Biblioteca de La Rioja

Voz 1046 11:06 desde el Gobierno de La Rioja hemos digitalizado saben ustedes que aquí había unos fondos de la Biblioteca de unos dos mil quinientos volúmenes los hemos digitalizado ya la reunión que tenemos ahora en el Patronato vamos a proponer que esos fondos se puedan custodiados en la Biblioteca de La Rioja porque no un exterior no reúne con condiciones técnicas ni hay un archivero no pero mientras tanto que se puedan custodiar en el en el la Biblioteca de de la ría

Voz 1315 11:36 más asuntos la Federación de Industria Construcción y ahorro de UGT La Rioja denuncia la situación de las gasolineras desatendidas el responsable de este sector asegura que en estos momentos en La Rioja hay siete estaciones sin personal durante todo el día dos más a partir de las once de la noche un tipo de estaciones de servicio según Enrique hecha Zarra que significa una competencia claramente desleal y una pérdida brutal de puestos de trabajo

Voz 3 11:58 este tipo de gasolineras contabilizados los puestos de trabajo que masón o se pierden por gasolinera desatendida que en concreto son cinco coma cuatro trabajadores por casualidad desatendidas a nivel de España pues han perdido en estos dos últimos años unos dos mil setecientos puestos de trabajo aquí en La Rioja pues utilizando la estadística de los cinco coma cuatro pues habrán perdido entre veinticinco y cuarenta puestos de trabajo más o menos

Voz 1315 12:25 además el responsable de UGT ha denunciado los graves riesgos para la integridad de los usuarios que entrañan las gasolineras desatendidas

Voz 3 12:33 porque se producen ese pueden producir derrame se pueden producir bastantes incidentes el responsable del repostaje y no hay absolutamente nadie que para cortar el suministro pero pueda o pueda recoger pues digamos el derrame o en un momento dado hasta incluso tener que evacuar a la gasolinera porque ahí un una situación de riesgo no de de por incendio incluso puede llegar a explosionar no

Voz 1315 13:03 por otro lado también han denunciado que estas estaciones vulneran el derecho a las personas con discapacidad por todo esto y tras una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a que al menos hay una persona en estas estaciones desde frica UGT van a retomar también los contactos con los grupos parlamentarios y un asunto más antes de llegar a las dos y veinte el Consorcio de Bomberos celebra este año su veinte aniversario el CEIS Rioja se constituyó iniciativa del Gobierno en mil novecientos noventa y ocho aunque funciona de forma operativa desde enero de dos mil de mil novecientos noventa y nueve el consejero de Políticas Sociales ha destacado que han sido veinte años excelentes al servicio de la sociedad riojana además al cumplirse este aniversario el consejero Conrado Escobar ha anunciado que son ya ciento setenta y tres ayuntamientos los que forman parte del CEIS

Voz 8 13:46 íbamos hacer en definitiva un balance de lo que para nosotros constituye una un proyecto de de región de comunión Benedicto de seguridad estoy refiriendo a los veinte años de existencia del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento lo que se denomina o todos conocemos como él seis y en este sentido antes de que facilitar ninguna información complementaria me gustaría pues felicitar a todos los que han hecho posible este proyecto que aprovecho para señalar que finalmente ha incorporado ya a todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja es decir que tenemos de una u otra manera a los ciento setenta y tres más el convenio con el Ayuntamiento de Logroño todos los municipios están incorporados a este consorcio

son las dos y veinte

Voz 9 15:08 y nos quedamos ya con asume

Voz 1315 15:10 dos municipales la Sociedad del Ferrocarril aprueba un modificado de más de un millón y medio de millones de euros para entre otras cosas red dibujar la cúpula y crear una pasarela interna en la futura estación de autobuses las previsiones de final de obra se trasladan a otoño de este año Diogo Sacristán

Voz 0866 15:26 la Sociedad del Ferrocarril oficializa un retraso en la futura estación de autobuses yo modificado de uno coma cincuenta y cinco millones de euros de los que novecientos mil serán costeados por el Ayuntamiento y el resto corresponderán a Live de esta manera el coste total de la estación alcanzará los diecisiete coma ocho millones desde la sociedad afirman que el modificado no supone una variación sustancial del proyecto recuerdan que este aumento en el precio cuenta con el aval de la Abogacía del Estado el director general de Arquitectura del Ayuntamiento Rafael Alcocer explica que es necesario recalcular la cúpula que conectará las dos estaciones Alcocer

Voz 1315 15:59 en que en este tipo de estructuras tan grandes

Voz 0866 16:01 no es extraño tener que hacer cambios la cúpula

Voz 10 16:04 que es tan famosa porque es un elemento eh técnicamente muy complejo que sabéis todos que es el elemento que

Voz 2 16:12 va a cubrir la digamos todo el tema de calle que existente entre la actual estación de de ferrocarril y la futura estación de de de autobuses que además además soporta la continuidad del parque en la parte de arriba pues está cúpula por necesidades técnicas ha habido que replantearse la paz la hacerla digamos más a asimilable a a las circunstancias que teníamos no eso conlleva hacer un modificado desde el punto de vista estructural

Voz 0866 16:46 pero la cúpula no es el único elemento que aumenta el presupuesto el cambio de legislación obliga utilizar maquinaria más costosa también aumenta el precio la adaptación de los cimientos que habían sido construidos con anterioridad

Voz 2 16:57 en la anterior obra se llegaron a dejar elementos iniciales de es para soportar la la nueva estación de autobuses como digamos eh cimentaciones previas que la adecuar la la estructura pues siempre tienen surgen pequeñas distorsiones que ha habido que tener en cuenta en el en el en el folleto modificado aunque han ido ya teniendo en cuenta en la obra porque legalmente está establecido que puede haber hasta un determinado número de precios contradictorios para poder solventar esta problemática pues con el transcurso el tiempo cambian incluso tecnologías no incluso las la normativa también va surgiendo unas diferencias ostensibles Estación de autobuses tiene una maquinaria harto compleja también muy cara este tipo de maquinaria como para al tema de lógicamente para aireación para ventilación para muchas cosas con el tiempo también ha cambiado la normativa y hemos tenido que tenerla en cuenta

Voz 0866 18:01 con la aprobación de este sobrecoste las obras continúan a partir de ahora la previsión marca otoño de dos mil diecinueve como fecha final de estas obras Pedro Sáez Rojo es el concejal de Urbanismo

Voz 1089 18:11 en cuanto a la continuidad de las obras es evidente que las obras continúan es decir que eso es una cuestión que

Voz 11 18:17 y lo que se refiere

Voz 1089 18:19 está en concernido por el modificado las obras continúa con normalidad Pietro lo que esté contemplada en el en el modificado la normativa permite École e una tramitación administrativa también puedan a continuar en por tanto a la pregunta que eso es poco que todos estarán haciendo se pues es la previsión que manejamos es que para este próximo otoño las obras estén finalizadas

Voz 0866 18:46 te concejal también señala que aunque aumente el presupuesto en un nueve coma cinco por ciento el Ayuntamiento de Logroño sigue respetando el compromiso de no superar los seis millones de euros de gasto en la parte que toca asumir por parte del consistorio de la capital

Voz 12 18:57 que seguimos estando en ese en esa horquilla que a la que se comprometía a la alcaldesa que ha sido muy repetida también por nosotros y es que la estación el coste para los logroñeses de esta estación nueva de autobuses estará entre los cinco y seis millones de euros eh que es el objetivo y el el fin la horquilla en la que todavía nos movemos y además con bastante margen saben ustedes que para ello alcanzamos un come un convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja y conseguimos también que Live en aquel consejo de administración de octubre del dos mil doce asumiera

Voz 13 19:34 la mayor parte del del

Voz 12 19:36 la urbanización o mejor dicho toda la urbanización y la mayor parte de la estructura portantes de esa urbanización

Voz 1315 19:42 más asuntos la asociación de vecinos de los lirios celebra que los trenes con mercancías peligrosas ya no paren junto a su barrio

Voz 0866 19:48 el presidente de la asociación José López señala que los trenes llevan sin detenerse desde otoño del pasado año

Voz 3 19:55 habrá que estamos bastante contentos de que al final pues no está luchar ha tenido ha tenido su repercusión y ha tenido pues pues al final este final el rol de que de que no paren los trenes con mercancías peligrosas que ponían no solamente al barrio sino a todos los logroñeses hay hay pueblos de alrededor vamos pues más o menos venga a ser desde hombre por ahí más en septiembre del año pasado nosotros formalmente notificar no no no no no nos los han notificado nadie pero pero los trenes ya ya no paran los trenes de mercancías peligrosas ya no para mercancías peligrosas que estamos hablando que que en caso de algún derrame de de esas mercancías vamos se tiene que acotar son seiscientos metros por ejemplo el el nivel de peligrosidad a estamos hablando de cosas bastante peligrosas

Voz 0866 20:45 desde la asociación agradece agradecen el trabajo realizado en las instituciones a Podemos quién llegó a llevar al Parlamento Europeo su denunció hay también al Partido Socialista ya que su diputado nacional así como el delegado del Gobierno en La Rioja también Inter cedieron para buscar una solución hasta el punto de que el secretario general de Infraestructuras se comprometió a buscar esa solución

Voz 3 21:02 nosotros tuvimos el compromiso por parte de de la Administración Nacional y al final parece que no han cumplido a Di pues eh luchaba por sus intereses digamos económicos más que otra cosa irá luego pues eh claro nosotros no estábamos de acuerdo con todo aquello y al final gracias a a dos diputados que nos echan un cable a nivel a nivel nacional y a nivel europeo como son César Luena Hay Sara Carreño pues al final hemos conseguido tirar para adelante

Voz 1315 21:31 de cerrar este Hora catorce un dato sobre el sector TIC aquí en la ría el consejero de Hacienda ha destacado el potencial de crecimiento de este sector riojano y su capacidad para convertirse en motor económico de La Rioja tras conocer el informe sobre desarrollo de negocio que ha elaborado Arctic según los últimos datos se ha incrementado el número de empresas casi un tres por ciento en dos mil diecisiete el número de empleados de Arctic que supera las dos mil cien personas representa el tres coma cero seis por ciento del PIB riojano Alfonso Domínguez

Voz 14 21:58 estamos pues un elevado grado de satisfacción en cuanto a los indicadores de ejecución de este convenio además creemos que podemos hacer un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de la contratación pública para mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública y por supuesto como siempre manteniendo los impuestos muy bajitos es la comunidad autónoma que menos impuestos pagan queremos también que es una medida de fuerza para la competitividad de nuestras empresas pero más allá de las medidas de políticas públicas lo que queremos es que tenemos la oportunidad de que el sector de la digitalización en nuestra en nuestra comunidad autónoma crezca en está muy bien porque ayudará al resto de la comunidad autónoma afrontar otros que tenemos en el futuro que son muy importantes

Voz 1315 22:36 y al cierre les contamos que el aula Pedro Vivanco de Cultura del Vino abre el ciclo de actividades de dos mil diecinueve este jueves de febrero con la conferencia beber y convivir vino ritual y sociedad a cargo de Javier Sanz Esteban escritor divulgador de la historia la conferencia va a tener lugar a las siete de la tarde en la Sala de Grados del Edificio Quintiliano