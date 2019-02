Gol en Las Gaunas: 'El derbi más riojano'.

Voz 1 00:00 bueno Manuel impresionado que estoy que no doy crédito sea se ha encendido la luz ya estamos sí sí esto es como empezaba el clásico estoy muy tiembla doce sí que veo aquí tanta gente en el estudio que no había visto más que sobre el césped que tengo no voy a desvelar nada la que has montado pollito algo así la que hemos liado buenos

Voz 2 00:20 dale Javi

Voz 3 00:22 no sé si soy

Voz 4 00:35 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito

Voz 6 00:47 sí orden de ahora lleve

Voz 7 00:55 hay que vivir en el campo

Voz 8 01:00 es impresionante cantaron por un goles en el local góndolas dado unas tremenda

Voz 9 01:09 ah

Voz 10 01:17 que yo siempre quise

Voz 11 01:18 a gritar gol en Las Gaunas

Voz 12 01:23 me decía que no nos que nunca

Voz 13 01:37 en Las Gaunas que hay en Las Gaunas nas jaula leerlos

Voz 16 01:55 ya dicho

Voz 3 02:12 sí

Voz 17 02:15 además centésimo décimo tercer gol en Las Gaunas que viene a modo de programa especial

Voz 2 02:21 en ella recordarás Manuel que antes hacíamos muchos programas especiales a todos quizás porque antes éramos niños especiales ya habrá pues claro son un vago seguimos siendo pero bueno tenemos que disimular un poco aquí en Radio Rioja y más cuando se viene por delante una fiesta y ahí entonces somos los primeros Manuel Penas

Voz 17 02:44 se viene la fiesta del fútbol riojano y lo queremos vivir con la intensidad que se merece porque es un partido especial y sin duda en los toca presentarlo de una manera distinta a través de este pocas De Gaulle en Las Gaunas que vamos a subir a la web de Radio Rioja Manuel Martín hoy te adelanto que sea habitualmente estamos por debajo de nuestras capacidades hoy con los invitados que tenemos vamos a quedar a la altura del betún pero bueno nos gustan los retos importantes no vamos a ver cómo lo afronta tampoco pasa nada estamos acostumbrados pero conviene manifestarlo desde un principio Manuel Martín muy buenas

Voz 7 03:22 muy buenas tardes que empezó saludando después de de aparte ya para vaya

Voz 1 03:28 frente al final a mí me conoce iban en los que viene no hoy yo creo que también

Voz 17 03:31 venga vamos a hacer un juego presenta tú a los protagonista

Voz 2 03:34 de la Unión Deportiva Logroñés

Voz 1 03:36 a ver a Miguel Martínez de Corta muy buenas tardes muy buenos días bueno cuando

Voz 2 03:42 foto si no hay buena

Voz 1 03:44 bueno Víctor López buenas

Voz 18 03:48 buenas Iñaki Sáenz

Voz 1 03:52 uno de los me te saltar Pablo Badía y César Remón comandante

Voz 2 03:58 eh por parte del Club Deportivo Calahorra está Emilio muy buenas está también Javi Barrio muy buenas

Voz 19 04:04 bueno

Voz 2 04:05 también está Samu o o Venus muy buenas pero voy a pedir que hagáis un mínimo esfuerzo por acercar un poquito

Voz 20 04:11 que lo va ligado que nosotros estamos en forma a vosotros que estáis en forma eh

Voz 2 04:16 porque bueno al final son muchos los futbolistas en este programa especial hemos querido preparar para todos los Downer si seguidores de gol en Las Gaunas de partida esta fiesta del fútbol riojano donde evidentemente Nos apetecía montón es juntar a futbolistas del Calahorra futbolistas de la Unión Deportiva Logroñés y empezando como su esa deferencia por los visitantes

Voz 1 04:37 no se empieza dando las gracias por lo que hayan venido no se han hecho un hueco suficiente para eso eres director bueno se nota otro nivel y que se noten los codos encima la mesa que estamos en el Grupo II de Segunda

Voz 2 04:52 damos las gracias por estar aquí es Javi Javi Barrio cómo afronta este partido de este próximo domingo a las cinco de la tarde

Voz 21 05:00 bueno es un derbi eran frotamos con ganas no es un partido especial al final son tres puntos pero no son tres puntos al uso es yo creo que se allí se juega más que tres puntos yo creo que va a ser un domingo de fiesta de de unión de las aficiones como fue allí en Calahorra en esperamos que fue que se hagan

Voz 2 05:20 un buen un muy buen partido César Remón ha cambiado poco el gesto cuando le han dicho que fue una fiesta aquello de La Planilla como lo vivisteis como lo recordáis

Voz 22 05:28 sí la verdad que fue un partido muy duro para nosotros yo creo que a nivel deportivo fue un punto de infarto

Voz 7 05:34 son pues positivo

Voz 22 05:38 después de dar a esas que lleva el equipo yo creo que aparte de ahí el equipo se levantó se se rehizo

Voz 7 05:44 yo creo que estamos en una situación inmejorable para afrontar lo que queda de temporada

Voz 2 05:47 Emilio tu primer derbi qué sensaciones tiene en estos días previos a este partido en Las Gaunas

Voz 21 05:55 como dices es el primero en Segunda B no la verdad que sobre todo ilusión no afronta este partido sobre todo con ilusión con ganas con ganas de vivir una fiesta de fútbol hecho mi compañero Javi bueno ya te digo con ganas ilusión mi afrontarlo con compartimos pero sobre todo con motivación de es el un derbi con

Voz 2 06:13 estos a la perfección no hay capacidad de sorpresa o si hay capacidad de sorpresa para este partido

Voz 23 06:20 bueno al final es el segundo derbi a jugamos la ida ahí sí que hay caras nuevas en los dos equipos pero bueno yo creo que al final nuestra categoría ahí pues la cercanía no

Voz 7 06:31 los conocemos todos si jugadas de jugar el partido

Voz 2 06:35 Samu sensaciones para para este partido bienes de marcar no sé si te han dicho algo que tus rivales de este próximo domingo

Voz 24 06:45 no nada bueno yo llego con muy buenas sensaciones llegó a que el equipo pero que van a decir rivales que decirme

Voz 20 06:56 a bien bien aquí lo conoce bien Iñaki cómo se para a Samu

Voz 19 07:02 no bueno tengo buena relación que le mete mucha caña siempre estamos haciendo bromas sitar indio ante el tiempo estoy entrenando con ellos pues bueno siempre estaba intentando picar le para

Voz 24 07:15 todo para sacar algo algo bueno de él

Voz 19 07:18 bueno me alegro que ahora está haciendo goles y que

Voz 2 07:20 espero que este domingo no sólo está claro Pablo le has dicho a Iñaki que no Piqué muchas de cara a este fin de semana que lo tenga tranquilito cómodo tranquilo Calahorra que no hace falta que venga a cien por cien

Voz 0780 07:32 sí bueno no a él Calahorra ahora el otro día además viene de ganar así que intentarán bueno las cosas muy difíciles ya es una fiesta del fútbol hay lo todos a final de temporada conseguimos un objetivo

Voz 17 07:43 hablamos con el chico de moda de Europa nada más y nada menos que con don Miguel Martínez de Corta que con casi cuarenta años Se puede seguir siendo un tío de moda no

Voz 11 07:52 bueno estoy más cerca de los treinta y cinco pero bueno

Voz 20 07:57 me he llevado creo me llega en mal momento

Voz 11 08:00 de estar de moda con con veinticinco años no hubiese venido un poco mejor

Voz 2 08:05 bueno ese muro que es es tienes tú de cara a este partido como riojano como logroñés estamos ante un partido bonito

Voz 11 08:12 sí pero bueno partido especial pero yo creo que sobre todo por lo que se genera alrededor del al terreno de juego yo creo que los dos equipos vamos a a venir haciendo a hacer lo que lo que venimos haciendo todas las semanas lo que pasa es que lo que ese ese genera alrededor en cuanto pues aficiones que venga a la afición del Calahorra en aras a Laure el ambiente que se va a vivir en en las gradas pues seis lo que es totalmente diferente a cualquier otro partido de el año yo creo que en el terreno de juego ese va a venir haciendo mal se va a hacer lo que lo que cada uno pues viene siendo cada fin de semana estudiando arribar intentando buscar dónde dónde hacer daño y bueno pero bueno pero es es es algo diferente porque porque lo que se genera alrededor pues es es algo bonito vivir Manu

Voz 1 09:03 yo qué sensaciones tengo no actúa como si lo fuese tenemos tenemos que

Voz 2 09:08 pero ya tenemos suficientes personas para respondernos no

Voz 1 09:11 está preparado para pensaba que tiene que responder en estábamos acostumbrados a estar preparados nosotros quiero decir claro que se me ocurre puede hacer la típica pregunta de una porra de va resulta o no ahí en en en línea como para engrasar venga dale porque ahí en orden una porra resultado para el domingo Juan César Remón pero ahora también hay que decir primer goleador salvo que sea cero cero que entonces no hay uno cero

Voz 7 09:39 Miguel Sanz no lo tiene mucho punto uno cero Rubén Martínez Paulo había una cosa

Voz 18 09:50 Samu

Voz 7 09:55 pueda

Voz 24 09:58 cero gol pero es que eso no están cero dos volvió de ellas Javi cero uno gol de gol desea

Voz 19 10:11 venga ahí porque yo voy a decir uno dos

Voz 21 10:15 voy a decir este casuales los goles nuestros Eduardo Ubis Si bueno y todos los sitios

Voz 19 10:22 sí sí sí Samu Samu Iñaki yo tres cero y el primero de Víctor ahora estuvieron y el primero de vítores apuesta fuerte porque si si Víctor yo tres goleadores

Voz 7 10:39 a mí me hago un gesto Miguel

Voz 11 10:45 yo uno cero gol de Bobadilla

Voz 18 10:48 en el noventa

Voz 7 10:51 en la otra la otra portería vale

Voz 2 10:55 y como como veis a ver Emilio cómo ves al rival como es a la Unión Deportiva Logroñés recaer este partido

Voz 21 11:04 pues sinceramente lo veo en una dinámica muy buena y más que nada porque llevaban no se que iba sin encajar gol pero yo creo que eso es más en esta categoría es un aspecto bastante fundamental no Joan montón de partidos sin encajar además los los goles que que ellos marcan les sacan valor sacan puntos vienen a mi con muy buena hay bueno va a ser un rival muy fuerte y hay más en en su casa no

Voz 2 11:29 oye Javi se le pone una intensidad especial estos partidos no sé si durante más preguntando a Javi nueve evidentemente sobre la intensidad pero se se ponen más intensidad una vez que el terreno de juego

Voz 21 11:41 yo creo que no es un partido más lo que ha dicho miré que sigue el ambiente pues es es distinto pero yo creo que en el campo o hacer lo mismo que cada semana que lo puede escoger con más ganas a lo mejor poseer un un derbi pero bueno es un partido más

Voz 2 11:56 oye no te apetece poner en valor un poquito también en el fútbol riojano el fútbol de año de Calahorra os habéis enfrentado en alguna otra categoría en alguna otra adicción no sé si por el rango de edad eh

Voz 23 12:07 porque tú visto con quién contrajo Emilio división no yo jugaba no merece yo

Voz 19 12:15 habéis jugado Vitor contra Emilio así contra mí tú estabas jugando en el Berceo Davis no se dice e Iñaki en Segunda con César no es así

Voz 0780 12:26 hace dos años pues es un año año y pues pues

Voz 2 12:30 que si tú estabas con el UCAM Murcia y tú con el Tenerife

Voz 0780 12:34 no gracias Javi también huracanado Alcoyano no

Voz 19 12:37 pues sí en Segunda B no el Racing no computa en el Racing de Santander no en de Iñaki y Javi en contra creo hombre el año anterior yo pero no así claro logroñés Rafi anime eso es cierto

Voz 2 12:59 el canteras Villegas

Voz 21 13:02 Emilio no dónde dónde surge diste tu donde Villegas y luego dos años juveniles en Nervión

Voz 19 13:07 pero César Remón tu donde yo lo Yola Loyola tú

Voz 2 13:12 empezaste de Cantabria Cantabria ir luego todavía

Voz 11 13:14 de ahí dos años década de en en el hoyo la Víctor

Voz 2 13:17 por tu can que cantera defiendes acepte un poquito más visto en el Calasancio e Iñaki de Calahorra Calahorra Javi Berceo

Voz 0780 13:26 el Pablo yo comillas IV le

Voz 20 13:29 si el cementerio de Dios no lo hicimos un programa dedicado Samu éste que cantera eres tú

Voz 24 13:40 no se acuerda ya no no sí sí de Gur el equipo de mi pueblo

Voz 2 13:44 cómo se llama tu pueblo

Voz 24 13:46 eh Gur Gur Gur Gur Gur es complicado

Voz 2 13:51 perfecto enviado muy Manu

Voz 1 13:54 qué recuerdos de esos recuerdos del fútbol riojano ya que los equipos vemos que han apostado de verdad por tener plantillas como estamos aquí ocho pero son hasta doce trece jugadores

Voz 2 14:06 hemos hemos querido que también se suma a un jugador más del Calahorra ha sido difícil porque las agendas al final son complicadas agradecemos a la Unión Deportiva Logroñés ya los futbolistas que hayan venido también al Club Deportivo Calahorra el trajo que han hecho para él pudieran

Voz 1 14:19 basó buena predisposición de todos sobre todo porque como decíamos es una fiesta pero yo quería preguntar un poco por anécdotas de de ese pasado del fútbol riojano y que recuerdan de esos te campos de Prado Viejo de de tierra pues al final hoy se va a El próximo domingo se van a poner sobre el césped todos esos valores lo dejaron todos venimos no del mismo del mismo sitio de los mismos campos de los mismos vestuarios recordáis de

Voz 2 14:46 me imagino que han jugado en el campo dos de Prado Viejo en el campo uno de Pradoviejo o en el campo de ahí

Voz 19 14:52 de Loyola terrible aquella campos de tierra de Loyola si tú también estaba ha señalado en el calendario marcaba Android como uno de los pero no para para es un drama

Voz 2 15:07 eh campos de Pradoviejo no sé si lo recuerdas tú sí sí sí

Voz 11 15:12 hombre recuerdo sobretodo de me Prado Viejo recuerdo los los partidos contra el Balsamaiso allá en en una época en la que normalmente pues arbitral iban las Familias hermanos de jugadores padres y bueno siempre se montaba algún que otro por ahí

Voz 2 15:28 el de aquel campo de de Loyola que recuerdas tu Iñaki

Voz 19 15:32 siempre he estado a siempre llovía yo siempre que venía llovía hacía frío

Voz 7 15:36 los pelotazos era mi casa

Voz 19 15:39 han tatuajes como Loyola podía luego jugar al todo

Voz 7 15:42 qué quiere decir eh como pues la verdad que no tengo ni idea yo creo que no se bajó en un momento dado

Voz 2 15:50 Javi que recuerdas tu de de tu infancia

Voz 25 15:53 deportiva por los campos de La Rioja él por destacar el campo de Loyola los

Voz 21 15:57 es mi casa y luego luego los en fin

Voz 25 16:00 también todos Berceo Valvanera pues siempre han sido

Voz 2 16:03 esos derbis con fotos Javi igual has tenido la suerte la fortuna esta maravillosa fortuna de entrenar en los anexos de Las Gaunas en los Anexos en Las Gaunas Susi Miguel no me mires así me fascina porque tú sí

Voz 11 16:17 sí lo que pasa es que eso yo creo que no porque al final

Voz 2 16:20 al otro lado la circunvalación había unos campos de tierra infames con los vestuarios horribles

Voz 11 16:26 sí me ha tocado hay ERE no porque al final no sé si hay entrenaba al Logroñés

Voz 2 16:32 el Calasancio de Víctor por eso ahí

Voz 11 16:35 siempre me tocaba cuando estaba en Cantabria pues tenían su su terreno de juego hoy con el Loyola pues pues también no yo entrenar no no nos ha tocado

Voz 2 16:45 Víctor acercan un poquito más que no yo por lo que me ha dicho

Voz 23 16:47 mi padre que esos terrenos que dan pero a mí no me tocó jugar ahí porque cuando yo

Voz 20 16:53 no podemos conjugar el cansancio sí partido sí

Voz 2 17:00 el jugador Pablo Boadilla cuéntanos aquel cementerio que querías pasar por encima eh

Voz 0780 17:05 pues nada eso que no sé cómo estaría el campo de Pradoviejo antes pero excelente yo tela y eso que a veces se infravalora el fútbol riojano porque somos pocos y tal pero hay jugadores que valen la pena

Voz 1 17:19 César Remón me falta la Molineta que hablábamos antes fuera micro

Voz 22 17:24 esta teníamos de músculo era gracias a la camiseta Alfaro que eran todas las XL que viviéramos unos cincuenta noventa todas XL

Voz 2 17:32 oye me han dicho en La Molineta tengo la sensación de que hace siempre un poquito de viento no sé si tenéis ese recuerdo los que habéis jugado ahí

Voz 20 17:39 sí era un gran delantero ligado al capitán

Voz 2 17:46 por qué fuiste delantero

Voz 20 17:48 buena pregunta pregunta

Voz 22 17:51 médico más ese año se dio cuenta que no era ni rápido ni fuerte ni es decir debe especialmente habilidoso de dijo entonces más hicimos porque para atrás empezó a retroceder desarme hasta que ya no había

Voz 20 18:07 para todos era ya no cabía oye

Voz 2 18:10 alguna Avis jugado en alguna otra posición que diga vamos bueno es que no tiene nada que ver con la disposición a la que joya ahora Miguel sabemos que ha sido portero portero se ha quedado pero no sé si alguno de vosotros ha empezado en otra posición en la que ahora no sorprendería saber que Javi Barrios por ejemplo era un delantero de referencia no me no veían

Voz 11 18:27 eh

Voz 24 18:29 pero tampoco eh pero cuando era un crío

Voz 20 18:32 a esa Samu tu portero hice te daba mal porque ahí los brazos

Voz 24 18:37 el portero y bueno me hice daño oí

Voz 2 18:43 ah sí decidiste que lo mejor era jugar de delantero centro no para

Voz 24 18:48 a dónde me pusieron si así proponen una a un lado y empezar y no molestar por ahí puede estar más lejos

Voz 2 18:57 Miguel tú nunca has intentado en otra posición porque por ejemplo a estaba Dani Aranzubía que no era raro verle en algún partido en otra posición no sé si tú en algún momento por necesidad por ser más alto te hace no no no

Voz 11 19:11 además tampoco según han ido pasando los años es menos ganas porque alguna vez que has entrenar algo digo existía cinco minutos no no estoy y no estoy para correr mucho más

Voz 2 19:22 a Pablo tú contabas que también era un poquito mediocentro

Voz 0780 19:27 si decide dejó en y tal pero

Voz 20 19:30 lo he dicho también César con el tiempo de joven bonito gesto que lleva ya un tiempo en esto del fútbol quizás por eso Pablo tus palabras sabes

Voz 0780 19:41 a hacer daño e es consciente de esa realidad si incluso de delantero y tal pero bueno con un tiempo de central que hay estoy cómodo

Voz 2 19:49 oye Iñaki que ese extremo lateral quiere conocéis todo muy bien tanto los del Calahorra como los de la Unión Deportiva Logroñés cómo lo veo más como extremo o como la mi es para vosotros

Voz 0780 19:59 yo diría que Leo nosotros te sientes más como de extremo para defender bueno Javi como lo digo

Voz 20 20:06 hoy como lo estuvo

Voz 19 20:09 no veo el lateral de la tele atrás y Emilio de otro

Voz 2 20:11 has dicho perderá que se me ha ido por ahí lo que chupado bien

Voz 19 20:14 este extremo regresa

Voz 7 20:16 yo no sé yo si usamos días yo qué me dices

Voz 20 20:22 no me gusta

Voz 2 20:26 claro que les extremo ya estamos mucho de extremos ya estábamos eso eso no está mal

Voz 11 20:31 yo yo le veo de portero porque con la foto que puso en Twitter y ahora que la hermandad o encima de la AF dos pares de guantes de portero

Voz 20 20:38 cómo no

Voz 26 20:41 es un poco acojonado

Voz 2 20:43 aquí cuéntanos ese partido en el que tuviste que acabar deporte

Voz 19 20:46 está en pretemporada e fue no fue oficial

Voz 7 20:48 bueno pero el Barça B pero fue aquí creo que expulsa Fermín a la sal en la segunda parte y a los cinco minutos expulsado tales quedaban quince minutos e ir nada pues

Voz 19 21:01 quién se pone me pongo hoy el partido en verano cansado ya minuto setenta y cinco así pongo aquellas pero un penalti

Voz 2 21:08 era el día a hacerte lado pero me tiene como

Voz 19 21:11 pies bien tira esté muy muy mal luego lo pasé mal porque un par de córners y la verdad es que me sentí pequeñito pequeñito y te han mandado dos padres aguanta por qué

Voz 20 21:21 por error algún mensaje Ross

Voz 7 21:26 pues sí porque uno la fe de pues nos da

Voz 1 21:29 de un par de botas cada año bueno a mí por no tener equipo o este año hasta que he firmado

Voz 19 21:35 bueno joder apoyando al que no pero bueno si nada pueden Manu mensajería tenía equipo mandaron y en vez de botas pues una mala después de que ya no la foto esa de

Voz 2 21:49 me salió igual vieron dijera en este campo

Voz 19 21:52 quería venir a la foto de corta este jugador no encontrar equipo pues igual encontrado reportero

Voz 2 21:57 la capacidad de adaptación no viene aquí eso estáis así eso

Voz 1 22:02 sobre esas capacidades de adaptación quería preguntarle a Emilio por ese cambio el reciente al Calahorra como te estás encontrando qué tal la dinámica en Segunda División B

Voz 19 22:13 sí la verdad que sí

Voz 21 22:15 de la gente y por lo que si el salto más complicado no el de tercera esta segunda B personalmente el tiempo que jugó el tiempo que me encontré con el juego la verdad que me encontrado bien contra cómodo además me he encontrado muy arropado por mis compañeros que bueno ha ido en todo momento sí que hay la diferencia en cuanto al ritmo de juego y tal pero bueno yo personalmente me encuentro bien creo que estudiando la altura digamos hay debiera que estoy bastante como digamos

Voz 2 22:40 esa dale un poquito porque el salto de Segunda B a Segunda tampoco es fácil no

Voz 22 22:45 complicado es complicado sobre todo a nivel a nivel físico que indica el digo que segunda es están muy por encima nivel físico segunda B nivel caída igual no tanto pero físicamente tú vas en el túnel de vestuarios estuvo Ésa es como un poquito de hombres contra niños de gente que recién sube se nos nota al principio cuando cuando la temporada

Voz 2 23:07 oye minutos previos a este partido se se dice algo a los amigos porque estáis aquí sentados como compañeros se dice algo pues un día en el que no hay comunicación y guasa Se vacila un poco no sé cómo se actúa en estos partidos dado que os conocéis así compartida hasta grupos de guasa que todo todo puede ser

Voz 7 23:27 yo a una coña les diré vale si sí

Voz 20 23:34 aquí

Voz 19 23:38 ahora nerviosas lo típico sí sí lo típico es hoy estoy tranquilo porque cualquier historia sida

Voz 23 23:46 te en algún mensajito bueno yo creo o como mucho a mi yo que sí que que es más Lazio o compartimos en igual como mucho algo le diría Emilio

Voz 1 23:58 poco más se ha propuesto hace tercer tiempo después de partido

Voz 7 24:03 no creo silenciada ir hace lo yo te digo que no

Voz 20 24:07 hacerlo

Voz 19 24:10 claro porque ahí puede haber un mal resultado para el que pierda o el que no sea que resultado que quiere no pero que

Voz 2 24:17 bueno a todos feliz la hoy después del partido de la ida hay ganas de revancha cita deportiva

Voz 11 24:24 bueno yo creo que hay ganas de de sacar los tres puntos

Voz 20 24:28 no

Voz 11 24:31 ya te digo yo no tengo ningún ninguna que tengo ganas de sacar los tres puntos para para estar más cerca de de mi objetivo a partir de este partido al Calahorra Le voy a lo voy a echar la mejores de la suerte porque es un equipo B que aprecia un equipo con el que

Voz 27 24:48 empezado mi vida

Voz 11 24:51 hemos futbolística profesional en en Segunda División B que empecé con dieciocho años bueno hay lo que viví pues ese año apunta

Voz 20 24:58 con dieciocho años cuando el mundo

Voz 11 25:02 pues yo lo que viviese año apuntó de de conseguir un ascenso a Segunda División con con el equipo pues bueno es una cosa pues que se te queda grabado y por eso le tengo especial cariño

Voz 2 25:12 Javi ganar en Las Gaunas que supondría para el Calahorra

Voz 21 25:16 pues la verdad de tres puntos supera necesarios porque llevábamos una diga una dinámica muy mala iban a esta semana hemos podido cortar iban a ver si si si seguimos ahí empezando a ganar otra vez como hoy empezamos la liga a ver si continuamos en esta línea

Voz 2 25:30 Pablo formas parte de la mejor defensa de Europa lo que estáis haciendo también para que esto vaya a formas son Emilia apunta siete jornadas sin recibir un gol diecinueve de veintitrés diecisiete de veintitrés jornadas sin sin

Voz 0780 25:42 dejar goles no estará bueno vamos tablets también eso está bien Pablo que estáis

Voz 2 25:50 haciendo de bien no que yo creo que el secreto está eso

Voz 0780 25:52 que no sólo atraso miré que no los once que corremos todos que que no sacrificamos todos por el equipo hoy está

Voz 2 26:02 pero yo creo César sol va comprendiendo todo el mundo no la verdad es que hay una entregan el aspecto defensivo por parte de todo el equipo que aquí trabaja todo el mundo

Voz 22 26:10 sí yo creo que desde arriba hasta hasta último que que defiende estamos todos apretando viene la gente se está sacrificando a gente está apretando muy bien y al final yo creo que cuanto con cuán también ha caído a llegar a zonas de antes

Voz 7 26:24 es pues menos pues ya tienen hacer Goldie yo porque eso no da síntomas de la Puerta cero al final llegan muy pocas ocasiones Miguel que interviene lo hace muy bien bueno pues apenas llevo que se se resume

Voz 1 26:35 toda la Unión Deportiva Logroñés en uno de los mejores momentos de su historia

Voz 7 26:41 pues sinceramente puede ser que si al final

Voz 22 26:44 llevamos mucho tiempo sin encajar goles y el equipo aparte de hacer gol genera ocasiones estamos creo que era una victoria de igualar el récord histórico de las seis de hace

Voz 7 26:53 dos años Si bueno pues estamos bien colocados hemos a ver si podemos recortar algún punto más Errazti Si ganamos si hay que estaba

Voz 2 27:01 la Javi son once años sin estar en Segunda División B también se puede decir que está en un gran momento de historia pese a esos siete semanas ocho semanas sin ganar ocho jornadas sin ganar Se ganó el pasado fin de semana serán todos los alicientes para para que venga la afición rojilla

Voz 21 27:16 obras sí sí yo creo que vendrá mucha gente mente bueno ya lo he dicho hace poco la planilla es muy bueno los afición se desplazan y bueno a se en Logroño un derbi que no vivía desde hace mucho tiempo pues bueno pues yo creo que que habrá buen ambiente como he dicho antes Si bueno es una fiesta del fútbol riojano

Voz 19 27:32 bueno pues vamos a ver rematando Manuel Martín media horita se intenta de los futbolistas que se vayan concentrando que hay que seguir preparando la semana no sé si quieres rematar

Voz 1 27:41 bueno yo ya no se me había ocurrido tras la pregunta de claro ya lo he hecho

Voz 20 27:47 el de ya

Voz 19 27:49 no he escuchado nada más graves el programa va p'alante lo estáis y otros eh vosotros por nosotros la

Voz 2 27:55 corra el cuidado pues yo tengo la sensación porque es el resultado que se viene dando todo va a ser un

Voz 7 28:02 cero es decir como es le

Voz 20 28:07 Bobadilla gol no sé la verdad no sabría decirte que te puede del dio yo

Voz 1 28:15 es más un deseo que un pensamiento que sea un partido con goles que las cosas se vuelva a un poco loca que salte un poco todo por los aires como en como en la ida le voy a decir tres dos

Voz 24 28:26 por favor local

Voz 20 28:29 no de Alcalá

Voz 1 28:34 y es que este partido ha venido muy muy pronto en la temporada estuve en una penúltima una última jornada perdida ha sido más positiva

Voz 2 28:43 vendiendo

Voz 1 28:44 cuanto tenía que haber sido a final de temporada que ya podíamos ajustar más

Voz 2 28:49 estás metiendo en un charco en el Pacto de Llanes

Voz 1 28:52 bueno tres dos lo lo eh

Voz 24 28:54 jo goleadores Bobadilla has tenido Boadilla

Voz 20 29:00 te digo ven ya no no pero dos partidos y me tengo que

Voz 2 29:12 como no solemos acertar las porras la verdad que os deseamos a todos esos y muchísima suerte a partir del minuto noventa del próximo domingo toda la fortuna en esta temporada y os agradecemos de verdad que hayáis querido compartir este ratito con nosotros aquí en Radio Rioja muchísimas gracias

Voz 20 29:26 gracias a vosotros vosotros Dahlan desde el barrio eh

Voz 2 29:29 estos son son futbolistas y lo tiene ahora que tengas pero vamos son héroes de barrio de los que nos gusta a nosotros de carne y hueso y que se pueden compartir gatitos de radio tan buenos como este Manuel Martín muchísima

Voz 20 29:40 bien aquí está siempre sea una fiesta del fútbol riojano