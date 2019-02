SER Deportivos La Rioja: 'Un derbi delicioso'

Voz 1 00:00 la Rioja emisora decana de La Rioja Onda Media el presencia modulada

Voz 2 00:14 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno Javier Cerdeño claro

Voz 3 00:25 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja estamos en los días previos al inicio de un partido que provocará movimientos de un lado para otro para verlo en directo en Las Gaunas estamos ante un derbi riojano inédito en Logroño estamos ante uno de esos partidos que a buen seguro te han llevado hoy a buscar en la cómoda cohabitación esa bufanda esa camiseta ese gorro todo con los colores de tu equipo igual tenías esa bufanda esa camiseta ese gorro al fondo del cajón olvidados porque a veces vas al campo por pura rutina sin la indumentaria oficiales lo que sucede en el fútbol verdad que hay partidos a los que se va simplemente por el hecho de ir pero todo se transforma por un derbi hay que ir al estadio para ver ganar a tu equipo para formar parte de esta fiesta para ser uno más en la grada de una ciudad que como siempre defendemos aquí no depende de la categoría y sí de la intensidad que uno esté dispuesto a ponerle a este asunto

Voz 4 01:43 esto hola a todos

Voz 3 01:54 una grada es vital para una ciudad para una Comunidad hizo los es consciente de su necesidad cuando está ya no está hay que cuidar la grada hay que quererla sentirla hay disfrutarla desde sus tripas habitualmente repletas de plástico y cemento hay que ir al fútbol animar al equipo de tu ciudad con tu colores con tu cuadrilla con tu familia hay que ir vivirlo siempre en paz para festejar los goles y rumiar también las derrotas a cambio te dará esta grada recuerdos y vivencias que formarán parte de tu vida los recuerdos de una grada no estamos completos y este domingo este domingo se bien ese partido esa fiesta ese momento esa oportunidad para engancharse de nuevo al equipo de tu ciudad

Voz 4 02:38 pues sabes

Voz 5 02:51 la fiesta del fútbol riojano se disfruta en la Cadena Ser

Voz 0419 03:02 este domingo a partir de las cuatro de la tarde vive el derbi riojano en ser más en el mil ciento setenta y nueve de la onda media con una previa de una hora el Unión Deportiva Logroñés Calahorra se juega en Radio Rioja Cadena SER

Voz 0301 03:19 pero antes de indagar sobre lo importante que es una grada para una localidad ya sea Logroño Calahorra Haro Arnedo independientemente de todo esto Alfaro vamos con los principales titulares deportivos de la jornada en La Rioja

Voz 2 03:33 Quirós tu casa de apuestas de ofrece los titulares deportivos

Voz 3 03:41 en poco menos de una hora arrancará arrancará en el el ochenta y dos la tercera sesión de entrenamientos de esta semana la Unión Deportiva Logroñés prepara el encuentro de este domingo a las cinco de la tarde con la intención de Al caraza de alcanzar la sexta victoria consecutiva lo que igualaría la mejor racha de la entidad en estas jornadas que hasta el momento está en poder del propio Sergio Rodríguez en aquella recta final del campeonato hace dos campañas tras la destitución de Rafa Verges que le valió su renovación a Sergio Rodríguez con el club de Logroño trabajará el técnico riojano con todos sus hombres salvo Jaime paredes se que sigue eh aquejado por un proceso vírico le están sometiendo a pruebas y todavía no sabemos el alcance de esta dolencia y hasta que no tenga los resultados de las pruebas no se ejercitará con el resto de sus compañeros de esta forma tras muchas semanas Sergio recupera prácticamente todos sus efectivos y es que tanto Rayco Commander Vitoria llegan llevan desde el comienzo de semana trabajando con absoluta normalidad y por tanto estarán a disposición de su entrenador para el encuentro de este domingo

Voz 0301 04:42 el Calahorra ha completado también una nueva sesión de entrenamientos y lo ha hecho

Voz 3 04:45 con la novedad de que Xavi Cárdenas ha incorporado al trabajo con el resto de sus compañeros Txomin Barcina continúa con su proceso de recuperación no será hasta mañana cuando se decida si llega a tiempo para jugar en Logroño este domingo y luego profundizó haremos más en la actualidad del Balonmano Logroño porque esta mañana presentado la nueva fase de la Copa EHF pero antes os recordamos que ayer el equipo franjivino perdía ante el Granollers el segundo partido de esta segunda vuelta veintiséis veintidós para dar un paso atrás en la búsqueda de los puestos más destacados de la Savall de la Asobal luego tendremos insisto más tiempo para detenernos en estas y otras cuestiones pero ahora nos vamos día

Voz 2 05:30 el riojano que se viene un duelo gastronómico

Voz 6 05:39 sabemos que apoyar a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo en los peores sabemos que te abrazos con el de al lado en cada gol sin ni siquiera saber quiénes porque vives el deporte a lo grande en Kirkuk punto este ofrecemos las mejores apuestas registra punto es ya

Voz 7 05:56 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva de juego puede

Voz 8 05:59 de la adicción

Voz 0301 06:01 son las tres Si veintiséis euros a veces me da por por imaginar vale no es malo esto es saludable hacerlo de vez en cuando la imaginación al poder Illa uno pues no le cuesta mucho imaginarse a nuestro siguiente invitado en su coche tranquilo con la vista puesta en la carretera pero focalizando el partido que horas después tendrá lugar en Las Gaunas conduce tranquilo insisto con su bufanda Se puede olvidar durante un instante de sus muchas labores profesionales yo creo que es más pues muy posible de que suelo esto en su coche

Voz 9 06:36 para que si tu piel antes

Voz 10 06:57 sí sí de todo

Voz 9 07:12 ah

Voz 0301 07:16 sube de Calahorra Logroño pues él tarareando esta historia para ver un derbi que no se quiere perder Ventura Martínez muy buenas tardes cómo se cocina este partido a fuego lento o a tope de horas

Voz 11 07:29 pero yo me parece que va a haber aquí mucha mucha mucho muy meritorio todavía

Voz 0301 07:33 si no subes así tu en el coche tarareando esto hecho a tu eres Calahorra escúchame es pues te puedes reír pero pero si ves si eso yo ya lo sabía yo ya no sabía yo oye esto cómo se cocina un derbi de estos a fuego lento oeste Calahorra es más de a toda máquina cada con abrasa a tope

Voz 12 07:55 no es este Calahorra demostrado que que necesitan máquina Hay que necesita energía para Paco en en todos los partidos que llevamos durante este año más poder que pensamos un Calahorra para mantenernos con con mucho sacrificio con ya yo partidos mucho de desaprender

Voz 0301 08:13 pero incluso perdiendo y ahora vamos es a tener tiempo de analizar más al Calahorra pero quiero recibir a nuestro siguiente imitado que yo creo que acudirá al partido andando eh estoy casi seguro a él no le asusta el frío es más vive del frío está más que acostumbrado se mueve con absoluta comodidad al igual que Ventura trabajará mucho las horas previas para hacer un hueco el domingo por la tarde en su agenda para no perderse el derbi imagino que irá a Las Gaunas andando durante su paseo sonará no sé si en su cabeza igual suena algo así

Voz 13 08:42 si él no ha llegado al tranvía

Voz 9 08:54 por otro no lo era

Voz 14 09:14 nada

Voz 3 09:21 desde el Obrador ATI de la heladería de Sera

Voz 0301 09:24 Fernando Sáez Duarte muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos La Rioja hola buenas tardes hablábamos que el Calahorra ahora es la brasa que decía Ventura Martínez que va siempre a tope yo creo que estábamos ante una Unión Deportiva Logroñés que es el muro de hielo ya tiesto te va perfectamente

Voz 15 09:42 pues sí la verdad es que esta temporada si podamos conectaremos caracterizando es por esa robustez defensiva no felicite por ese muro pero bueno

Voz 16 09:52 yo creo que que es que estos partidos

Voz 15 09:54 pues estos derbis no que que es una auténtica fiesta fiesta para la Comunidad está para los que no gusta bueno pues en el mundo del deporte de este deporte social co cómo es el futbol yo creo que un poco pues esa barrera gorra no yo creo que bueno

Voz 16 10:09 son son como finales yo creo que los equipos lo toman como partidos casi está fuera de calendario

Voz 15 10:14 creo que bueno yo creo que veremos lo mejor por podamos seguir pues

Voz 0301 10:18 Ventura Fernando se trata evidentemente de disfrutar que somos riojanos y que hay un partido en Segunda División B entre dos equipos riojanos no

Voz 12 10:27 yo creo que las acciones minan las opciones son las que hacen que partidos y creo casi más que los jugadores y en este caso las dos aficiones están hermanadas yo el otro partido de vuelta en Calahorra estuve tuve la suerte de verlo daba gusto verla la hermandad que había entrar dos aficiones se que antes quedaron de cultos al partido y eso es muy de agradecer porque yo me acuerdo hace muchos años cuando nuestro lo habría estado en primera división que subíamos cuatro de Calahorra ver al Logroñés cuatro eh porque no teníamos esa eso de la capital

Voz 17 11:03 con con con la ribera no no lo no lo llevamos muy bien yo hoy en día yo creo que

Voz 12 11:08 que todo eso no es un poquito lo bonito aunque mi equipo es el Calahorra yo millones entre también el Logroñés que que Megamind

Voz 0301 11:14 Fernando yo creo que que llevamos todos toda la temporada mirando también que hace el Calahorra cómo le va su reingreso su vuelta después de once años a Segunda División B tú como riojano evidentemente me imagino que también tiene un ojito pendiente de los rojillos

Voz 15 11:28 pues igual no es lo que lo que acaba de decir ahora que yo creo que realmente y sobre todo aquí desde la capital yo creo que ha sido una cura de humildad lo que tristemente ha pasado poco con el devenir del fútbol de élite yo creo que realmente pues ha servido para esto para darnos cuenta que que realmente pues todos tenemos que apoyar que esto es un deporte que que tenemos que disfrutar de él y que todos somos todos que cuanto mejor no vaya a todos pues mejor va a ser

Voz 12 11:55 nada para la general

Voz 0301 11:57 este tiempo Ventura Fernando este tiempo no ha servido para darnos cuenta de lo importante que puede ser una grada para una ciudad sobre todo cuando no se tiene hay que cuidarla cuando se tienes como la buena cocina que hay que cuidarla

Voz 12 12:10 cierto es esa Mercedes mira cuando cuando cada uno hemos ido con los guantazos han sido para todos sin amor del mismo carro juntitos pasa lo mismo en la cocina de mira cuando aparece un simil modifique lo vamos entre de todos antiguamente antiguamente los jefes de cocina Se lo guardaban para ellos no se ponían nunca la cocina española no crecía desde el momento que desgraciado te voy a decir un nombre y me habéis idea bueno me tratara de de ocurre animar desde el momento de Karlos Arguiñano en cocina en televisión empezó a explicar un poco los pormenores de nuestra cocina todo no fue a todos un poquito mejor y sobretodo ya desde que vino Ferran Adrià yo creo que desde la nueva cocina vasca con con Pedro Subijana y empezó a extender un poquito la a enseñar sus secretos de cocina empieza a crecer la cocina española pasa tres cuartos de lo mismo si todos vamos apoyando vamos tirando todo el mismo carro al final tenemos un equipo riojano en primera división y eso nos va a beneficiar a los a los que están por debajo como puede ser el Calahorra

Voz 0301 13:22 Fernando claro como lo importante sería la representación en el fútbol nacional para para La Rioja en general y no hablamos sólo de Calahorra Logroño eh

Voz 15 13:32 pues un poco lo que está viendo veintiuna yo creo que también hay un factor social muy muy importante yo creo que son que entonces equipo ya suena categorías superiores a categoría nacional es también esa capacidad que tienen de generar ilusión en la en la sociedad no de que cada semana o cada quince días pues yo creo que que se provoca un sentimiento no fue como tejiendo ahora aventura

Voz 16 13:52 cómo irá

Voz 15 13:53 das todo todo el mundo es igual todos pues ahí no muchas muchas fronteras y muchas barreras psicológicas no que que tiene el hombre perderse yo creo que que es bonito no por recalcar esta capacidad no que tiene sobre todo el fútbol no por capacidad de de atraer más volumen de público pues degenera esa ilusión en la en la sociedad yo creo que es una cosa muy bonita que como decía aventurado tuvimos la suerte los que hay empezamos Apple a peinar canas de vivirlo en su época yo creo que bueno pues que volver a rememorar esos ambientes todo lo todo que las aporta económicamente no

Voz 12 14:31 una pronosticado una ciudad

Voz 15 14:33 es la dejase bueno pues pues una entrada enorme de de turismo vinculado a las aficiones que que no dejamos que genera recursos también para

Voz 12 14:42 para que la provincia no

Voz 0301 14:45 eh simplemente agradeceros Fernando aventura aventura Fernando que no ellas no sea ya ve no haya hizo atendido aquí en Ser Deportivos La Rioja para rematar esto por todo lo alto desde Logroño Fernando un resultado para este derbi logroñés Calahorra

Voz 15 14:58 tengo que tirar para casa que no nos metan ningún gol y que metamos uno paséis claro

Voz 0301 15:02 o sea un uno cero como viene siendo la tónica habitual en Las Gaunas Ventura desde Calahorra todavía resuenan aquel dos cero de la planilla Minuto y resultado de este partido dos tres vaya festival goleador pasármelo bien

Voz 12 15:19 bueno pues gracias Fernando

Voz 0301 15:22 Ventura aventura Fernando muchísimas gracias por este buen sentido del humor y querer hablar un ratito de fútbol aquí en Radio Rioja en la Cadena SER un fuerte abrazo de gol a todos

Voz 12 15:30 un fuerte abrazo y mucha suerte para todos

Voz 0301 15:33 un abrazo pues oye que ha sido esto una comida deliciosa o un inicio de SER Deportivos La Rioja fantástico seguimos aquí en Ser Deportivos larga estará

Voz 1 15:46 emisora decana de la abrió onda media frecuencia modulada

Voz 18 15:51 tiene misa y no vamos pensando ente por eso la proximidad y la cercanía y la atención al cliente son nuestra seña de identidad en esa soluciones informáticas

Voz 19 16:04 hola soy Elisa de Ramonwere activa si presentas degeneración macular retinopatía diabética deslumbramiento o alguna otra patología que huye tu visión fue dificulta tu día a día pide cita en nuestro departamento de baja visión Ramón Óptica San Antón dos seguro que no

Voz 3 16:34 vaya entrante más fabuloso pero tenemos que continuar con la actualidad deportiva de La Rioja y ayer el Balonmano Logroño perdía ante el Granollers veintiséis veintidós en lo que es sin duda un paso atrás en la búsqueda

Voz 0301 16:45 de sus objetivos

Voz 3 16:48 y seguro que estuvo muy pendiente ayer de ese partido Víctor espuelas muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivos La Rioja

Voz 0301 16:54 hola buenas tardes entras después de Ventura Martínez y Fernando Sáez Duarte esto es ser el postre no vaya a primer y segundo plato fantástico que menú estamos marcando en hoy en SER Deportivos La Rioja pero traemos una derrota no sé si sorprendente o cuanto menos un poco excesiva

Voz 12 17:17 presidente no porque en esta Liga Asobal se está viendo que sacar los puntos fuera de casa está siendo muy difícil quizá lo ve en el lado negativo son las sensaciones porque el equipo en el contra el palacio en el Palacio de los Deportes contra Ademar León dejó unas sensaciones buenísimas ahí terminó el partido probablemente en el mejor momento en cambio al inicio del partido de ayer contra Ademar León pues fue muy ilusionante porque hay radical a la derrota de del Balonmano Logroño ayer contra Granollers

Voz 0301 17:49 veníamos de un partido hace nada fantástico Nos hemos encontrado con un partido que no ha salido la cosa del todo bien con qué versión Nos quedamos

Voz 12 17:59 pues quizá es los la verdad es que los equipos de Asobal a excepción del del del Barcelona como siempre decimos cueste muestran su mejor versión ante su público pero fuera de casa digieren muchos a de de esa mejor versión ir ayer al Balonmano Logroño caro contra un rival directo no puedes hacer esa esa concesión no sea no puedes ir perdiendo en veinte minutos llegaron a perder por siete esos casi ya a pie y medio para para caer derrotado ante un rival eso que como hemos dicho es directo por por esos puestos de honor sea no sólo la la el puesto de el segundo puesto para para ir a la Champions sino también para jugar competición europea el próximo año

Voz 0301 18:40 pero esto no para ir esta mañana el Balonmano Logroño ha presentado la nueva fase de la Copa EHF hemos podido charlar con Miguel Ángel Velasco técnico del conjunto franjivino en un acto entre lo comercial y no informativo en las instalaciones de Auto Iregua Velasco ha comentado esto en relación a la competición en europea que se retoma este sábado tras el Mundial espera turno en el Palacio de los Deportes este sábado el balón y la escuchamos bueno

Voz 4 19:04 el partido si somos capaces de sacar los partidos tenemos opciones luego lógicamente habría que no Aragón bueno pero si no sacamos los de casas la completado e Europa ganar fuera de casa está en Bilal yo creo que los fundamentales eh intenta sacar el esa o cómo lo voy viendo cómo cómo van los resultados pero yo creo que todo pasa por sacan los patios de de Logroño a priori parece el rival más débil eh yo creo que ellos piensan lo mismo de nosotros entonces en lo que está claro que el sueldo para nosotros es una fila es el primer partido de la competición de la librería pero es una una auténtica final si lo sacamos bueno tendremos nuestras opciones pero si no lo sacamos se complicará mucho la cosa entonces eh primero y recalcar eso no que yo creo que ellos también nos ven como como el rival más débil

Voz 0301 20:01 pues el Fouché Berlín el San Rafael los dos a grandes equipos de este grupo a la Copa EHF con Logroño iba a lo Tom como equipos digamos Cenicienta no

Voz 12 20:10 ex ministro de somos los hermanos pobres de de este grupo con con los con los actuales finalistas de la competición no el campeón alemán y el subcampeón francés pero es que en esta competición hay poco que que perdería y mucho que ganar y yo creo que la afición y está muy ilusionada con con esta vuelta de la competición europea el Palacio de los Deportes

Voz 0301 20:34 ah dilo lo que probablemente todo el mundo quería que era eliminar al cadete en para tener partidos europeos en el Palacio de los Deportes para disfrutar de esta fiesta europea para para pasear el nombre de Logroño y La Rioja por Europa se ha conseguido hay que disfrutarlo como también el derbi riojano es es de lo que se trata no después ya lo de ganar pues pues una cuestión presupuestaria de plantillas que que no se alcanza pero bueno la sorpresa puede estar esto es deporte

Voz 12 20:59 eso es eso es la verdad es que ojalá podamos tener opciones de jugar esa pena por de de la Copa EHF pero bueno en estos momentos en este estadio lo lo que toca ahora es disfrutar hay ir al Palacio de los Deportes animaría y ojalá podamos contar un un nuevo triunfo de los nuestros

Voz 0301 21:17 pues Víctor espuelas que gracias por atender la llamada de SER Deportivos La Rioja de hablar un poquito de balonmano mal resultado ayer esperemos que este sábado en Copa EHF ante el balón y el humo el equipo húngaro haya mejor resultado ellos no contaremos cómo se aquí en la SER gracias Víctor me saber muchas gracias pues nosotros continuamos que nos vamos ahora al tiempo descanso pero antes un pequeño receso para la publicidad

Voz 1 21:38 dio Rioja emisora decana de la río Onda Media el Cuén CIA modulada

Voz 2 21:44 regula la iluminación enciende la ahorro

Voz 20 21:47 Putin Liza bombillas de bajo consumo reguladores de intensidad y sobre sobretodo no olvides a pagarlas

Voz 2 21:53 es que no necesites informa en La Rioja punto o RG barra ahorro energético ahorrar energía cien del futuro Gobierno de La Rioja

Voz 0301 22:04 abrimos ahora un espacio que creemos con el tiempo se irá convirtiendo en un clásico los jueves aquí en Ser Deportivos Le conocemos como tiempo de descanso los que seguir las retransmisiones de Radio Rioja en la Cadena SER pues evidentemente lo estáis escuchando en esos tiempos de descanso de los partidos de la Deportiva Logroñés tiempo descanso nos permite coger aire y dejamos a un lado la actualidad deportiva riojana nos centramos en la labor social cultural y humana del deporte

Voz 5 22:29 espacio ofrecido por el Gobierno de La Rioja

Voz 21 22:32 no

Voz 22 22:49 hasta verla están a tu

Voz 8 23:11 la práctica de un deporte saludable y lo es más cuando se hace por una buena causa y en ello está la ONG entre culturas que ha organizado una carrera solidaria para el próximo veinticuatro de febrero corre por una causa llega a su octava edición se desarrolla en varias ciudades españolas en el caso de Logroño por tercer año consecutivo esta ONG se suma a una buena causa Joseba río es delegado de Entreculturas en La Rioja y cada año apoyamos

Voz 17 23:36 Nos un proyecto que entre culturas tiene en en programación el año pasado eran campos

Voz 12 23:43 a dos Sudanell sur este año

Voz 17 23:45 eh corremos por la causa de la educación de la igualdad de las niñas apoyando un proyecto también entre culturas que se llama la luz de las niñas en este programa que lleva tiempo entre culturas promocionando lo queremos visualizar y que que que dar a conocer yo esa labor que se hace con con esas niñas con esos doce mil setecientas niñas como tú muy bien has dicho

Voz 23 24:12 pues pues que sea sean puestas este año a través de nuestras carreras estas doce carreras que hay en toda España pues pues se hable de de este programa

Voz 8 24:21 este año la marcha corre por la educación de más de doce mil setecientas niñas que viven en países en desarrollo o en zonas de conflicto es que dice barrió el objetivo es promover el acceso a la educación la prevención la atención de niñas y adolescentes que están en riesgo de violencia

Voz 17 24:38 alzar la voz por por esa situación es por esas violencias la primera nacer hay muchas niñas en el mundo que son abortadas abandonadas por ser niña sólo por ser niñas ciento cincuenta millones se calcula en todo el mundo doce millones de niñas en la India hay una segunda violencia Un segundo obstáculo que es al al no dejarlas estudiar hay países también donde actúa este programa de la luz de las niñas donde por ser niña consideran que debes hacer otras tareas evitas que la más importante de todas que es la de forma parte pues no tengas acceso no hay una tercera obstáculo una tercera violencia que es habla de la del cuerpo mismo yo esas dos cintas millones de niñas que sufren mutilación genital pues pues a la luz de la niñas trata de luchar por que eso disminuya ahí se extinga hay una cuarta violencia hay un cuarto obstáculo que es la de el casarse cuando uno quiera y cuando quiera casi doce millones de niñas al año se casan obligatoriamente con alguien que probablemente ni conocen cada tres segundos para que nos hagamos una idea bueno pues la luz de la niñas es un programa que a doce mil setecientas niñas de estos países cinco en África siete en América Latina pues procuran proteger y salvaguardar formar para evitar esas violencias que tenemos en en las niñas en el mundo

Voz 8 26:04 la recaudación se destinará a este fin para ello ese veinticuatro de febrero en el entorno del campo de golf de Logroño sean organizado hasta cinco carreras diferentes

Voz 17 26:13 el el programa que tenemos se inicia a las once de la mañana con la carrera de cinco kilómetros que es una vuelta al pantano al pantano que conocemos y la verdad es que no es la venían demandando desde hace desde que empezamos porque igual el la carrera de diez kilómetros hacia muy grande para la mayoría de los jóvenes que querían participar a las doce tenemos la carrera de los diez kilómetros ir a dar la salida a la los diez kilómetros tenemos una de trescientos metros a las doce y cinco otra dosis de quinientos metros a las doce y cuarto terminamos con un kilómetro para niños de once años a las doce y veinticinco aproximadamente también habrá oportunidad de Un paseo en que terminen las pruebas del infantiles para las familias que Quique le habían subido hayan acompañado a sus hijos familiares a esa mañana en el pantano esperemos que nos acompañe el día

Voz 8 27:06 como ocurre en estos casos quién no pueda hacer una de esas cinco carreras podrá colaborar económicamente a través de lo que han denominado el dorsal cero la persona o familia que no puedo hacer

Voz 17 27:16 mire ese día quiera también hacer ese donativo para luz la luz de las niñas pues puede hacerlo en la web ella apoyando a un corredor escribiendo cómo como apoyando en correr este año es está invitando a todos los colegios de la comunidad autónoma que a que suban con niños de siete ocho nueve diez diez once años para carreras Flaubert adaptadas a su edad al cruzar cada uno de nosotros la meta de la distancia que recordamos pues está vemos ayudando a que muchas niñas alcancen la suya es es ese es el motivo por

Voz 24 27:51 que este año corremos no son unos años sino en el resto de ciudades de España visualizando esa labor que se está haciendo con esas doce mil setecientas niñas a las que se protege de de todas esas violencias

Voz 8 28:04 las instituciones finalizarán el próximo veintidós de febrero y no hay excusas para no correr con esta buena causa

Voz 22 28:14 Chris

Voz 1 29:16 en Radio Rioja emisora decana de la río onda media frecuencia modulada

Voz 26 29:22 aún sigue perdiendo tiempo y tu dinero en aparcar mono dudas Parken de la plaza del Ayuntamiento tenemos las mejores ofertas para

Voz 2 29:30 el parking de la plaza del Ayuntamiento de Logroño tú Parking de confianza

Voz 0301 29:37 este jueves siete de febrero nos vamos hasta Logroño Deporte

Voz 5 29:41 espacio patrocinado por Logroño Deporte

Voz 0301 29:44 para ello contactamos con Javier Merino que es el presidente de Logroño Deporte muy buenas tardes Javier

Voz 16 29:49 qué tal buenas tardes Sergio Gallego

Voz 0301 29:51 decíamos que Logroño Deporte va a otorgar en torno a noventa y dos mil euros a las nuevas ayudas deportivas de la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve y que podemos detallar de estas de estos noventa y dos mil euros y cómo se van a repartir

Voz 16 30:04 sí este es un acuerdo que aprobamos en el último Consejo de Administración de Logroño Deporte el pasado viernes donde se aprobará de forma provisional es decir ya está eh casi en su recta final en pocos días y en el siguiente consejo de administración ayudas entrarán en vigor serán concedidas pues en valor de noventa y dos mil euros aproximadamente a catorce equipos de la ciudad IU unos cuarenta y seis eventos serán subvencionados también por esta orden de ayudas por lo tanto estamos hablando de una orden de ayudas que la divide en tres entonces patas para que nos entendamos la primera sería para esos clubes o entidades deportivas que están compitiendo a nivel nacional y de manera federada bien sea liga regular o no y en el que tienen que salir hora de la Comunidad Autónoma de La Rioja por lo tanto nosotros ayudamos a esos desplazamiento siempre y cuando cumpla ese requisito que yo decía aquí aproximadamente hemos subvencionada ocho equipos de la ciudad con un valor de cuarenta y tres mil euros

Voz 0301 31:00 ah y que son equipos por detallar de primera división de rugby División de Honor de fútbol balonmano de segunda división es decir que quedan fuera de este ámbito digamos los que se conocen como clubes de referencia en grandes competiciones no

Voz 16 31:13 es es uno de los clubes de referencia van por otra vía que son los convenios o contratos de patrocinio que hacemos al inicio de temporada precisamente para que quien tenga liquidez al inicio de la temporada estas ayudas son un pequeño complemento o ayudita que les llegan a estos equipos que también es importante pero que son sobre todo categorías inferiores

Voz 0301 31:34 hablaba de una segunda línea verdad

Voz 16 31:36 en la segunda y la tercera son eventos eventos deportivos puntuales eh muy locales que se hacen a lo largo del año en la ciudad de Logroño que complementan esa oferta que hacemos en la Ciudad Deportiva de eventos de fin de semana que suman setenta y nosotros colaboramos a esta escala en aproximadamente cuarenta y seis de los cuales de sus cuarenta y seis hay diez que se subvencionan que son desarrollados por seis entidades que trabajan y fomentan el deporte eh son así dirigido a personas que tienen otro tipo otras capacidades o personas con discapacidad por lo tanto estas ayudas que suman casi veintiun mil euros son muy importantes también otros XXXVI eventos que financiamos realizados por clubes federaciones y entidades deportivas pero en este caso para el público en general por valor de veintinueve mil euros en total noventa y dos mil euros en estas tres líneas de ayudas

Voz 0301 32:28 no somos relata Javier es estas estas noventa y dos mil euros ayudan a conformar esa malla deportiva para que el deporte llegue a a todas las esquinas no que no se deje ningún ningún espacio sin la posibilidad de poder hacer deporte no

Voz 16 32:42 claro y esto es lo que tiene que ver sólo con la administración local que luego habría que sumar lo que aporta la Comunidad Autónoma de La Rioja por lo tanto el deporte se cuida mucho en esta tierra se cuida mucho en esta ciudad así como tú dices es la estructura en este caso de ayudas que Logroño Deporte de extinga a lo largo de toda su temporada agua año natural como queramos verlo y que suman cada año cada ejercicio presupuestario alrededor de un millón seiscientos mil euros

Voz 0301 33:06 porque un millón doscientos y pico mil euros destinados a los clubes de referencia de la ciudad que hacíamos antes mención a y también a convenios de colaboración ya eventos de con patrocinio oí de colaboración no

Voz 16 33:17 claro eso sí los últimos son los eventos quizás más importantes que vamos a tener dígase iba a ser Bryce maratones ahí van los paz los contratos de patrocinio luego a estos convenios de colaboración eh pues en este caso puede ser con el que tenemos que deportivo del Berceo el Varea para sus instalaciones para que desarrollen determinadas actividades en sus instalaciones con Ciudadanos del por último como decías clubes nos referencias son un millón doscientos mil aquí estamos hablando del deporte masculino y femenino y además recordando que sean igualado esos criterios para que tanto deporte masculino como deporte femenino tengan la misma aportación en función de unos criterios que aquí cumplir con lo tanto esa cantidad es muy importante pero son clubes de referencia clubes que ponen nombre a la ciudad de Logroño fuera fuera de nuestra cifra a través del deporte

Voz 0301 34:06 cuando se habla de la promoción del deporte con para personas con discapacidad evidentemente aquí aparecen también estas ayudas también aparecen hay un un espacio donde donde evidentemente van a salir beneficiadas este estas personas no sí

Voz 16 34:19 efectivamente es que hace unos años nos vimos en bueno pues en el objetivo también de junto a estas eh entidades sociales pues como conocemos Aspace arces e son muchas entidades que organizan deporte para las personas que ellos agrupan dirigen que tienen alguno otro tipo de incapacidad diferentes capacidades personas con discapacidad que el deporte les ayudan muchísimo a desarrollarse como personas inocentes Nos vimos la necesidad de ayudarles a organizar pues también la de jugo de baloncesto la Marcha Aspace de eh con un poquito de dinero pues ayudarles a que sigan desarrollando este tipo de actividades que tan importantes son para estas personas como decía con otra escapatoria

Voz 0301 34:59 pero Javier oye te llama te ha dado un abrazo y divina por el reto que les casteller de esas veinte mil mujeres corriendo para el año dos mil veinte

Voz 11 35:10 bueno yo se lo dije es más que un abrazo dijo bueno no tengan ninguna duda quince mil llegan

Voz 16 35:15 eso seguro

Voz 0301 35:18 el reto el órdago ha sido importante

Voz 11 35:20 por algo es muy importantes pero yo creo que puede ser bonito oí y aunque sonaba un poquito a broma es en serio yo creo que sería un

Voz 16 35:27 sí

Voz 11 35:27 un reto bonito no en el dos mil veinte llegar a veinte mil corredoras en la Carrera de la Mujer

Voz 0301 35:31 cómo hacemos eso porque se nos queda Logroño pequeño

Voz 16 35:34 pues hay que ir a las calles más y más anchas efectivamente cogiendo el centro de Logroño efectivamente sería un domingo pues cortarlo llenarlo de una marea rosa es posible ahí yo creo que se podría se podría intentar pues se porque sobre todo es un un reto muy importante y el objetivo que se consigue es tan importante y tan bonito conseguir ayuda para investigar para combatir el cáncer pues yo creo que estas son de las cosas por las que tenemos que que que es su Bari Imam trabajar todo lo que pueda

Voz 0301 36:04 próximamente en marzo vamos a tener una pequeña prueba donde sólo diez mil mujeres van a correr esta carrera por tanto vamos saber realmente dónde se puede se puede mejorar no

Voz 16 36:13 piensa que en el dos mil quince sólo la corrida

Voz 11 36:16 en cuatro mil decimos sólo estamos hablando

Voz 0301 36:18 el mayor evento popular Deportivo de La Rioja sin ninguna duda

Voz 11 36:22 no correcto por eso se puede poner ese reto yo estoy seguro que ellas consiguen y son las únicas que llegarían a veinte mil corredores en la prueba popular como la que estamos hablar

Voz 0301 36:33 cómo se ha logrado entre todos conseguir estos diez mil mujeres corriendo que es una una cifra extraordinaria ya veinte mil pues bueno es evidentemente un objetivo muy muy ambicioso pero como se ha logrado que que al final esta carrera cale tan profundamente en las mujeres logroñesa Si también evidentemente en el resto de la sociedad arriba Ana

Voz 16 36:53 yo creo que tú lo decías entre todos pero sobre todo y subrayando el trabajo que hace la Asociación Española contra el Cáncer en todo el territorio pero también aquí en La Rioja porque hacen una una tarea de sensibilizar en lo que tiene que ver con la carrera de la carrera de promocionar de que llegara a todo el mundo transmitiendo el mensaje de que colabora si corres se investiga si se consiguen mucho dinero para becas de investigación contra el cáncer que eso mueve montañas yo creo que es la sensibilización que hacen las retenciones muy importantes sumado al trabajo que hacen habitualmente de acompañamiento de eh acompañar de de animar a la gente la supliendo esta grave enfermedad por lo tanto yo creo que el delito ni opinión particulares de la Asociación Española contra el aquí en La Rioja

Voz 0301 37:36 pues evidentemente es una carrera que que año tras año no sorprende y ahí está ese reto que ayer se enmarcó en tono no sé si de broma o en serio pero evidentemente es una cifra redonda verdad este dos mil veinte y esa posibilidad de que veinte mil mujeres porque además claro Javier hay que llevarlo al hecho de que sólo es un género el que el que participa en esta prueba no el femenino nos tenemos que esto es mucho más complicado mucho más complicado al seguro

Voz 12 38:00 que las que lo que son capaces de de consumo

Voz 16 38:03 sí lo estamos hablando de que van a participar este año diez mil ya que alrededor yo creo ahí ya Jaime lo transmite la asociación dos mil personas que les gustaría correr este año ya habría doce mil trece mil personas sin problemas con lo cual con un poquito más de esfuerzo llegaríamos a veinte mil seguro hice podría ampliar esa investigación en las maletas

Voz 0301 38:21 pues Javier que ha sido un auténtico placer charlar un jueves más contigo que que bueno que esos otros noventa noventa y dos mil euros seguro que van a estar perfectamente ayudando a que el deporte siga instalándose en la sociedad riojana y como siempre un fuerte abrazo

Voz 16 38:37 pues un placer y un fuerte abrazo

Voz 0301 38:39 Javier Merino presidente de Logroño Deporte que nos ha atendido como como cada jueves

Voz 3 38:44 como venimos haciendo los jueves a quién en la Cadena Ser

Voz 0301 38:47 a ver si vamos poniendo el punto final a este