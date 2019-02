Las noticias de Galicia, 17:03 (07/02/2019)

UGT Comisiones Obreras y ciega recurrirán el decreto de servicios mínimos de la huelga en el sector de las ambulancias que empieza mañana viernes por considerarlo abusivo en concreto reprochan que se incluyan en los mínimos las altas y traslados hospitalarios porque entienden que no son urgentes de este modo reivindican su derecho a que se note la falta de trabajadores a causa de la huelga más cosas la Xunta se sube al carro del agravio colectivo que ha provocado en PP Ciudadanos y Vox la designación de un relator para la mesa de partidos en Cataluña hoy ha aprobado una declaración institucional en la que cree expresa que quiere expresar que es una nueva concesión de Sánchez a los independentistas Alfonso Rueda vicepresidente

ningún presidente puede convertir estas cuestiones en moda de cambio para resistir ninguna investidura ningún fundamento algún poder entero precio que está pagando o actual Gobierno central en todo caso ha de vedad es su a en punto dos españoles Galicia no será un mero espectador un rosario de cesiones que están afectando seriamente a convivencia estabilidad le

también reivindicativo no ante el Gobierno central sino ante la propia Xunta Se ha mostrado hoy el alcalde de Ourense el popular Jesús Vázquez en una visita el conselleiro de Sanidade a la ciudad de Habsburgo más ha demandado igualdad de trato ha recordado a Jesús Vázquez Almunia que Lugo sí y Ourense no va a tener Servicio de Hemodinámica las veinticuatro horas del día de hoy arranca en la Ciudad de la Cultura escenas do cambio el Festival de Invierno de teatro danza y arte que llega a su quinta edición a la presentación han acudido dos referentes en el ámbito español de la Performance como son Esther Ferrer e Isidoro Valcárcel que cuentan cada uno con un premio Nacional Velázquez de las Artes Pablo Fidalgo es el director de un festival que pretende desnuda del teatro