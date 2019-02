Las noticias de Andalucía, 17:03 (07/02/2019)

Voz 2

01:04

es el problema es un síntoma más grave del grave gravísimo problema que allí hay de dejadez de abandono ídem a hacer las cosas como hay que hacerlas no cambia nada si no se hace nada hay allí no ha hecho nada mucho afecto y así estamos sin luz cada vez más vía más ahora Imaz persona pues seguramente algún administra quién puede hacer mucho más pero que es el momento en que ya los vecinos el propio Ayuntamiento metí setas allí hasta aquí tenemos que poner todos de nuestra parte para solucionar un problema que está afectando a miles de granadinos granadina