Las noticias de Asturias, 18:02 (07/02/2019)

Voz 4

01:02

el único sindicato que no lo respaldamos ha sido el Sindicato Independiente precisamente el comportamiento menos ético en los procesos electorales de Destriana de cien siempre este sindicato el que hace uso de esas practicas que ahí venimos a a regular en código ético no nos sorprende que no respalden el código ético ahora estaremos especialmente vigilantes con que no sucederán prácticas del pasado is y esto es así pues lo llevaremos a las instancias oportunas