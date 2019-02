Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:02 (07/02/2019)

tras salirse de la vía el turismo que conducía a la altura del kilómetro veinte de la CM dos mil veintiocho dentro del término municipal de harán fue que en Guadalajara el vehículo volcado tras salirse de la vía dejando a su conductor atrapado en el interior mientras en Toledo el ayuntamiento gobernado por PSOE Ganemos afirman no entender la inclusión de la figura del relator en la negociación con Catalunya por parte del Gobierno central José palos

no la entiendo no la entiendo yo como concejal y portavoz del del grupo municipal socialista creo que defender la unidad de España lo llevamos todos en las propios Ángel

no estamos de acuerdo con el traspaso y hoy además con esta noticia que nos hemos levantado de que se vuelve a aplicar no haya la menor duda estamos en contra del trasvase nos oponemos al trasvase exigimos como exigía mucho antes que se ponga fin en este caso a ese expolio que se viene haciendo durante tantos años al río al río Tajo

decía que cree que no es justo que cada mes se derive agua sólo porque sea traspasa una línea en los embalses de cabecera seis y cuatro minutos

