Voz 1915 00:04 el pleno de la Asamblea acaba de tumbar la ley de concurso de méritos propuesta por Podemos para que los trabajadores interinos de la Comunidad tengan puntos por los años trabajados el Partido socialista decidió abstenerse a última hora su portavoz Ángel Gabilondo lo justificaba esta mañana diciendo que esta ley que ya no hay tiempo para tramitar esa ley

Voz 2 00:22 antes de que terminara la legislatura

Voz 0175 00:24 así que nosotros nos vamos a abstener no pero no por nos parezca Mark que se busquen mecanismos además hay cauces hay espacios sindicales hay mesas de negociación ahí es donde tenemos que trabajar pero con todo respeto porque nos parece que es un problema grave y serio tampoco queremos mandar a la ciudadanía el mensaje de que esto no debe ser considerado

Voz 1915 00:43 el Ayuntamiento de Madrid invertirá treinta millones de euros en empresas que según el Gobierno municipal tengan proyectos con un impacto social o medioambiental como por ejemplo compañías de movilidad sostenible esas empresas deben estar domiciliadas en Madrid y tener un impacto directo en la ciudad Jorge García Castaño es el concejal de Economía

Voz 3 00:59 estamos hablando de en a retos importantes de ciudad no sé si hablamos de una empresa que tiene que ver con el al ser está respondiendo claramente a un reto que tiene que ver con la movilidad igual cuando hablamos de tele asistencia o de telemedicina no estamos hablando de ese tipo de de inversiones o las que tienen que ver más directamente con la intervención social no estamos hablando de cuestiones que tienen que ser rentables pero que generan empleo y que resolver resuelven retos de ciudad

Voz 1915 01:23 y el Movimiento ocho de ha vuelto a convocar una huelga feminista en Madrid el próximo ocho de marzo bajo el lema por mil motivos una huelga laboral educativa de cuidados y consumo para volver a reivindicar la igualdad y los derechos de las mujeres Sara Jiménez es su portal

Voz 4 01:35 es que en lo real en lo concreto que ha cambiado no estuvieran matando lucieron violando la brecha salarial se dice de cristal seguimos siendo nosotras las que cuidamos no han cambiado en nuestro cotidiano en el día a día no ha cambiado realmente nada tangible tenemos quince grados en el centro de Madrid

