Las noticias de Andalucía, 18:02 (07/02/2019)

estaban llamados a declarar el padre y dos hermanas de Bernardo Montoya que está en prisión preventiva desde el veintidós de diciembre una de las hermanas sea acogido a su derecho a declarar el padre ha insistido ante la magistrada la fiscal y la acusación particular que si Bernardo es el culpable que lo pague que ha reconocido que la Familia Montoya está sufriendo mucho porque están siendo estigmatizados en un primer momento el padre de la acusada aseguró que el día de la desaparición de Laura vio a su hijo sobre las cuatro y media o las cinco de la tarde y el resto explicó lo conoció por los medios de comunicación

cambiamos de asunto porque la presidenta de la Asociación nuestra memoria de Sevilla ha valorado hace unos minutos en La Ventana que una diputada de Vox vaya a presidir la Comisión de Cultura y Patrimonio del Parlamento andaluz con competencias en memoria histórica Nos decía Paqui Maqueda que van a ser cuatro años muy duros que cree que este es solo un aviso pero reprocha a PSOE y Adelante Andalucía que no se hayan implicado durante el proceso de elección

Voz 3

01:24

bueno estamos en de nada no estamos muy enfadada Si que ubica sabíamos que esto iba a ser así no mundo de Vox ya avisaron cuando llegaron a manchar nuestras instituciones de de que vendrían a por nosotros a la persona que trabaja moco por recuperar la verdad la justicia y la reparación en nuestra comunidad andaluza y es el primer el primer aviso no