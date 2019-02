Escucha las noticias de las 18:00 (07/02/2019)

son las seis de la tarde a las cinco en Canarias la Conferencia Episcopal responde a la carta remitida por el Ministerio de Justicia en la que pide información sobre los casos de abusos en instituciones de la Iglesia dicen los obispos que todavía no recibir esa misiva pero que los casos de los que han tenido conocimiento están en manos de la Justicia y del Vaticano Adela Molina la campaña

episcopal dice en un comunicado que las diócesis congregaciones ir resto de instituciones religiosas están obligadas a cumplir la ley y los protocolos contra los abusos por lo que han puesto en manos de la santa sede de las autoridades judiciales españolas los casos de los que han tenido conocimiento en esa nota los obispos se declaran extrañados por haberse enterado por la prensa de la carta de la ministra y transmiten cierto malestar ya que aseguran que una sincera inquietud por las víctimas exige preocuparse de todos los ámbitos e instituciones donde se producen los abusos es decir no sólo de la Iglesia para abordar conjuntamente dicen la atención a las víctimas y las medidas adecuadas para afrontar este grave problema que afecta concluyen a toda la sociedad

las tardes buenas tardes el socio de Casado en Andalucía el líder de Ciudadanos Albert Rivera discrepa dice que se siente cómodo con la actual ley de plazos que no quiere volver al año ochenta y cinco y añade

Voz 0040

01:21

eh mira dejemos de hablar de Franco dejamos de hablar del aborto y hablemos de España pero mezclar la caja de las pensiones estos señores saben el porque tenemos la si con la ley del aborto a mí no me parece lógico yo no lo voy a hacer desde luego