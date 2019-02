Las noticias de Castilla y León, 18:02 (07/02/2019)

Voz 3

00:33

y luego la demorar que hay en las consultas e aunque esto no lo podemos controlar pero sí que nos afecta emocionalmente pacientes que están esperando ahora mismo una enferma me ha dicho que han dado para una ecografía que pidió hace dos meses para el mes de octubre eso no se puede permitir eso no se puede permitir entonces ya no sólo nuestras reivindicaciones son las reivindicaciones de la calidad asistencial