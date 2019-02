qué tal buenas tardes a la cúpula del Partit arribar a unas zona a la Cámara catalana lo presiden David Bombay la vicepresidenta Miriam Nogueras ministra diputada al Congreso en a dos diputados del Parlament de Cataluña al máximo nivel para Pardo al Govern a esta previsto participio president Quim Torra y ensayista cat también la participación de Carles Puigdemont haga este reunió pretende exhibir Kurdi nació entre los diferentes al al pues Convergencia de Express de las numerosas situación sabéis la diferencia de criterio entre las diferentes animales Spy eso de la tabla con la cristalización o no da las Mena la tutora de los presupuestos a Sánchez Mena Esquerra Sheva presenta Dimas ical presentada más si no cambiaba la en alusión recuerdan también que esta semana a Esquerra han cariz ha tirado de que estas Mena Thuram sitúan las rápidas es un Extreme al que el no rival

Voz 4

01:30

lo que no es normal ni de rebote es que que una patrulla e hipotecan donde el recursos de Semes comisarías es que ya different Stores de trabajos que no merecían una única patrulla operativa en la cual cosa a Montes comarcas de Cataluña específicamente autor Deniz Downs no tienen disponible