Escucha las noticias de las 21:00 (07/02/2019)

Voz 1

00:00

el Real Betis Balompié si no te gusta el fútbol es que estás muerto porque realmente ha sido preciosa la presentación y acaba de comenzar el partido bueno es destape Vico con la afición del Betis abraza su equipo antes de empezar esta semifinal de la Copa del Rey partido de ida del movimiento ya por la parte derecha lo primero que nos fijamos es el sistema de juego de Quique Setién es evidente que juega con defensa a d5 Koldo trece entrarle con Joaquín abierto a la banda derecha Loquillo efectivamente Mandi Barclay Sidney sólo centrales ya advertía de esa posibilidad Joaquín con toda la banda derecha para eh junior con la banda izquierda por parte del Valencia es el dibujo habitual Jaume en la portería línea de cuatro en defensa parte derecha pichichi en la Izquierda Gayá la doble gen el cientos la defensa Gabriel Garay el doble pivote con Parejo Koke Lan en la banda derecha Carlos Soler descansado la izquierda Cheryshev y arriba actúan Rodrigo Moreno Machado y Santi Mina a la espera de que a este once inicial de Valencia se incorporen dos hombres importantísimos como su con dos vía que ya está en el banquillo y como es Guedes que debe estar ya para el próximo partido en Mestalla palos que mueve el Real Betis Balompié pelota tras para Joel Joel que juega para Marc Bartra uno de los tres central situado en el centro en otro central de Bartra Mandi abriendo Juan hacia la derecha por ahí sube Joaquín nombre que fue jugador del Valencia Joaquín que ha tocado para canales Canal que vuelve para Joaquín esté para William Carvalho puede robar el Valencia se le ha escapado al interior izquierdo del Valencia Demichelis eh Webber pero la pelota valenciana precedido de William dos seguidos de William que ha aprovechado regularmente el Valencia porque ha devuelto el regalo la muerte por la parte izquierda júnior Junio que juega sobre William Carvalho círculo central la puede para cuando hablo Chelsea abriendo el juego hacia la izquierda para compromete un poco al lateral del Real Betis Balompié está circulando el esférico está moviendo hay Benjamín el Betis está tratando de asegurar no perder la pelota en los