Escucha las noticias de las 22:00 (07/02/2019)

dices que es que siempre está ahí no falta al Betis venga uno cero eh pero yo creo que al final mira cuando ataca al Valencia a las cuatro cinco ocasiones que el Valencia ha tenido amarilla se debió a un equipo evidentemente peligroso a mí de verdad me está dando miedo porque deberá el partido un susto al Albets y ahora bien cuando Joaquín encontrado Essen cuando encaraba o cuando Canales con Guardado andamio centros ya ocurrió en el área creo que sinceramente Lorenzo supo muy astuto y modisto Yves aspecto LOREG bueno pues su gran rematador están sitio que tiene que estar y al final lo ha metido yo creo que en los últimos minutos mejor del Betis

para comenzar la segunda parte de Morata con este uno cero me al tiempo una para rápida para Javi ha faltado si hubiera sacó de tensión hayan II para la en la habitación de o no si duelo sin más

Voz 4

00:57

centrales salido sin hay ahí es difícil de parar el pan es igual irresponsabilidad en el gol Javi de Charm bueno no sé yo creo que que la pelota va muy muy pasada final toca sin ella saberlo los defensores es difícil que retrocediendo es cuando me además tienen para para defender pues el balón leva Loren y después buenos un remate muy cercano no