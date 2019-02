Las noticias de Asturias, 10:02 (08/02/2019)

la estación de esquí de Valgrande Pajares abierto esta mañana con normalidad tras quedar desactivada la convocatoria de huelga promovida por el comité de empresa después de alcanzar ayer un acuerdo en torno a la provisión de ropa de trabajo la clave ha sido la visita ayer del consejero de Educación Cultura Genaro Alonso a las instalaciones de Pajares y su compromiso de entregar parte de las prendas el próximo cinco de marzo no se hablo sólo de la ropa sino también del asunto que parece estar en el fondo del malestar de los trabajadores la próxima convocatoria de una oferta pública de empleo que pone en solfa la continuidad de empleados con años de experiencia como fijos discontinuos el consejero les tranquiliza hace que su experiencia les pone en ventaja para asegurar la plaza

Voz 1069

00:41

les he dicho lo que creo que es de razón es que es bueno que las plantillas estabilice que el personal sea definitivo y que en todo caso yo no me preocuparía en exceso porque las competencias que tienen acreditadas por haber trabajado serán objeto de valoración a la hora de Concursal porque el concurso oposición otro freno