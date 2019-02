Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:02 (08/02/2019)

hoy se celebra el Día de la Enseñanza los niños por tanto no tienen clase pero ni hoy ni tampoco el próximo lunes que también es días sin actividad docente el acto institucional de la Junta de Comunidades por este día se va a celebrar a partir de las once de la mañana en la localidad conquense de Motilla del Palancar entre los reconocidos está la Unidad de Seguridad Escolar de la Policía Local de Toledo que persigue el menudeo de drogas el absentismo o la violencia en los centros educativos Jesús Nombela es el jefe de esta unidad

vamos ya han epidemia de gripe en nuestra región en el Hospital de Albacete por ejemplo ya no hay camas e incluso se da el caso de habitaciones con tres pacientes lo denuncia la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la región Fernando comencé Bermejo su vicesecretario genera

al el hospital está totalmente colapsado no hay cama el otro día había ocupadas setecientas veintitantas cama de las cuales tres son por habitación eso es indigno eso es inmoral no puede estar tres parientes junto Hunter una vida dio más lo acompañantes

Voz 6

01:31

hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y me gustaría que lo escuché así como millones de personas pero sin que me cueste mucho dinero