Voz 2

01:03

cerca de medio centenar de personas siguen en la entrada del portal en el que viven Patricia y su hijo de once años y cuyo desalojo está previsto para esta misma hora de momento esperan la llegada de la comisión judicial porque el lanzamiento no ha sido paralizado por el juzgado a pesar de alegar el informe de la ONU que reclama que no se produzca porque no hay alternativa habitacional además durante toda la noche en ese número catorce de la calle Palencia de Parla sea desarrollado una acampada nocturna Ricardo Rosado portavoz de la plataforma