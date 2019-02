Las noticias de Galicia, 10:02 (08/02/2019)

Voz 0028

00:00

finalmente Feijóo asistirá a la manifestación del domingo en Colón con la que la derecha pretende plantear desde la calle una moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez después de argumentar razones de agenda para lo contrario desde el PP de gas avisan de que adelantado un acto de su viaje oficial en Estados Unidos para poder estar en la protesta de Madrid a la que según explican para despejar dudas Feijóo ha querido asistir desde el primer momento en Madrid estarán cientos de dirigentes y simpatizantes gallegos además el Partido Popular de Galicia ha informado a través de Twitter de que fletará un autobús en cada una de las cuatro provincias gallegas también tensión en la huelga en el sector de las ambulancias que arranca hoy aunque no se va a notar los servicios mínimos de nuevo como en el paro de las urgencias o en el de los Puntos de Atención Continuada serán del cien por cien los sindicatos los han recurrido por considerarlos abusivos creen que cubren traslados que no son urgentes como las altas o los intrusos Pita Larios y el Consejo de Ministros concederá hoy a Galicia el crédito de cuatrocientos millones de euros solicitado por la Xunta dinero que utilizará para refinanciar la deuda según el catedrático Santiago Lago estamos ante una simple operación financiera que no tendrá repercusiones sobre el presupuesto del que dispone el Gobierno gallego en declaraciones a La Ventana de la