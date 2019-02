así que si el asunto del relator tenía por objeto que los independentistas votaran las cuentas de momento parece que no y en medio del incendio Pedro Sánchez ni lo menciona es el único que todavía no ha hablado de esta figura se ha entrado en el debate Felipe González que cree que el diálogo sobre Cataluña debe hacerse en las institución

Voz 2

01:05

esto no necesitamos relatores me preocupa mucho la degradación institucional el Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña no de estaba estado pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a hacer notar tiro